14 luglio. Crolla a Venezia l’imponente campanile di San Marco. I motivi? La storia? Ecco i perchè

«La fenditura sul fianco del colosso si apre spaventosamente: lo specchio che fronteggia la Basilica si piega squarciandosi e mentre la folla lancia un urlo prolungato e si diffonde un cupo rumore di rovine e di schianti, l’enorme pinnacolo della cella campanaria dondola con due o tre lenti movimenti da destra a sinistra e da sinistra a destra, torcendo gli archi che lo reggono e spezzandoli.

Il colosso si accascia su se stesso e cede, cede insaccandosi. La terra traballa, si eleva una gigantesca nube di polvere e in essa si inabissa l’angelo d’oro…» Così scriveva sul Corriere lo storico dell’arte Corrado Ricci, facendo la cronaca del crollo disastroso

Il 14 luglio del 1902 crollava la torre di San Marco: ecco le immagini rare e la sua storia nascosta

Un tonfo sordo. Una nube di polvere che avvolse per minuti il cuore di Venezia.

Il 14 luglio del 1902, poco prima delle 10 del mattino, il Campanile di San Marco — il più celebre d’Italia — collassava su se stesso in pochi secondi. Si sbriciolava come una colonna svuotata dall’interno. Il leone di San Marco era testimone. Il silenzio che seguì fu irreale.

Oggi, a 123 anni dal crollo, la Fondazione Musei Civici di Venezia ricorda quell’evento epocale con una selezione emozionante di fotografie d’epoca, conservate nell’Archivio del Museo di Palazzo Fortuny. Le immagini — nitide, drammatiche, commoventi — raccontano più di mille cronache.

Il gigante rosso della Serenissima

Un faro tra terra e cielo, simbolo millenario del potere veneziano

Alto oltre 98 metri, il Campanile di San Marco svettava in Piazza fin dal IX secolo, come torre d’avvistamento. Ricostruito e innalzato più volte, aveva assunto l’aspetto attuale nel XVI secolo, diventando icona visiva della Repubblica.

Era il punto più alto di Venezia, visibile dal mare aperto, ed esercitava un potere simbolico forte: il leone in bronzo dorato e l’angelo segnavano, dall’alto, l’occhio eterno della città. Il popolo lo chiamava “el paròn de casa”, il padrone di casa.

Il dramma del crollo

Un suono sordo, poi il vuoto: come morì la torre più amata di Venezia

Era il 14 luglio 1902, una calda mattina d’estate. La struttura, da tempo minata da profonde crepe e infiltrazioni, cedette all’improvviso. Non vi furono vittime, se non un povero gatto. E’ chiaro che un suolo, come quello di Venezia – peraltro così battuto dalle maree – potesse subire fenomeni profondi di erosione, specie laddove non si era lavorato con l’accuratezza richiesta da un edificio svettante. Ricordiamo, infatti che minimi fenomeni, alla base, vengono amplificati in cima. E che i venti forti e salmastri possono aver agito sui leganti. Quindi il crollo fu provocato da un insieme di concause.

La Loggetta del Sansovino fu rasa al suolo. Una spaccatura paurosa si aprì tra la Basilica e le Procuratie. L’angelo dorato, simbolo millenario, cadde in avanti, prono davanti al portale della chiesa, come in atto di resa.

Sulle macerie, una nuova sfida

Dalla distruzione alla rinascita: come Venezia ricostruì il suo cuore

Già il giorno successivo, il 15 luglio, iniziarono le operazioni di sgombero, che durarono sei mesi. Si decise di ricostruire “com’era e dov’era”, principio che diventò celebre.

Nel 1906 si concluse il restauro delle Procuratie Nuove e, nello stesso anno, partirono i lavori per il nuovo campanile. Venne inaugurato dieci anni dopo il crollo, il 25 aprile 1912, con una cerimonia solenne. L’angelo d’oro tornò al suo posto. La torre rinacque come simbolo di resilienza.

La fotografia come memoria viva

Gli scatti d’epoca svelano il dolore e il coraggio di una città in ginocchio

Le immagini oggi pubblicate dalla Fondazione Musei Civici, e custodite presso l’Archivio del Museo Fortuny, ci restituiscono il volto autentico della tragedia: il crollo, i detriti, le impalcature, la rinascita.

In bianco e nero, ma più vive che mai, queste fotografie raccontano lo smarrimento e l’orgoglio veneziano. Sono un tesoro visivo di cui non si finisce mai di scoprire i dettagli.

Il cuore fragile di Venezia

Una città che continua a resistere, tra memoria e bellezza

Il crollo del campanile non fu solo una tragedia architettonica, ma anche uno shock identitario. Oggi, guardando quelle immagini, ci accorgiamo di quanto sia fragile ciò che crediamo eterno.

Eppure Venezia resiste. Ogni mattone risalito, ogni angelo rimesso in volo, è una carezza alla sua anima millenaria.

Archivio Fotografico

Fondazione Musei Civici di Venezia – Museo di Palazzo Fortuny

Scatti originali del crollo e della ricostruzione (1902-1912)