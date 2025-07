Mistero risolto? Come e perchè un anello d’oro britannico finì nella tomba di una donna tedesca di 3800 anni fa? A cosa serviva? Le risposte degli esperti

In una straordinaria scoperta che svela le intricate reti commerciali dell’antica Europa, gli archeologi hanno rinvenuto uno splendido anello a spirale d’oro nella tomba di una donna dell’antica età del bronzo, nella Germania sud‑occidentale. Ritrovato nel distretto di Tubinga, questo squisito manufatto, ritenuto il più antico oggetto d’oro conosciuto della regione, porta con sé una sorprendente storia d’origine: probabilmente fu realizzato a oltre 1.350 km di distanza, in Cornovaglia, in Inghilterra. Questa scoperta, descritta in dettaglio nello studio su Academia.edu, offre uno sguardo affascinante sulle profonde connessioni e sugli scambi culturali dell’Europa preistorica.

1. Il contesto dell’una e sola ricchezza

Lo scavo, condotto nell’autunno 2020 dall’Istituto di Preistoria e Archeologia Medievale dell’Università di Tubinga, ha portato alla luce una donna sepolta tra il 1850 e il 1700 a.C. in posizione fetale, rivolta a sud—a pochi passi dall’insediamento collinare del Kirchberg di Reusten. L’unico oggetto deposto nella tomba è un delicato anello a spirale, posizionato all’altezza dei fianchi: un esemplare di appena 0,6 g, diametro tra 11,3 e 11,7 mm, altezza di 5,1 mm.

2. Un metallo che racconta storie

L’analisi chimica indica una lega con circa il 20 % di argento, meno del 2 % di rame e tracce di platino e stagno—tipica dell’oro alluvionale del fiume Carnon in Cornovaglia. Secondo gli autori, si tratta «dell’oro britannico», migrato fino alla Germania centromeridionale :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

3. Reti commerciali molto più ampie del previsto

Il viaggio di oltre 1 350 km che collega Cornovaglia e Germania del sud riscrive l’immagine delle rotte Bronzee. Finora si pensava a scambi limitati al sud-est europeo; oggi sappiamo che merci di lusso come l’oro circolavano su rotte pan‑europee già nel 1800‑1600 a.C.A giudizio degli studiosi di Stile arte l’anello giunse dal territorio Britannico perchè non si trattava tanto di un gioiello tradizionale, quanto di materiale di pagamento di commerci o come dote personale della donna. L’anello, infatti, non è conchiuso – dicono gli studiosi di Stile arte – e poteva essere oggetto, nel corso della vita della donna di piccoli prelievi, ottenuti, rimuovendo una parte della fettuccia ripiegata. Si tratterebbe quindi di un bene-rifugio.

4. Chi era la donna?

Spoglia di altri oggetti, la presenza dell’anello suggerisce una figura di spicco: una donna potente, forse protagonista di relazioni interregionali. L’assenza di altro denota il valore simbolico e identitario del gioiello.

5. Lo studio che ricolloca la preistoria europea

Lo studio – An Early Bronze Age Burial with a Golden Spiral Ring from Ammerbuch‑Reusten, Southwestern Germany – pubblicato su Academia.edu da Raiko Krauss e colleghi, dimostra che l’influenza dell’oro britannico era già radicata al centro del continente. Analisi di contesto, dati archeologici, comparazioni con siti coevi mostrano quanto le distanze non fossero più barriere per culture interconnesse.

Un unico, sottile anello a spirale racconta la storia di un ponte tra mondi: la donna di Ammerbuch‑Reusten è testimone di un’Europa preistorica allargata, dove l’oro viaggiava insieme a linguaggi, simboli e identità femminili.