A Faenza – Tra arte e artigianato ceramico al via l’ottava edizione di Argillà Italia

Faenza si trasforma in una capitale della ceramica dal 30 agosto al 1 settembre 2024, con l’ottava edizione di Argillà Italia, uno dei più importanti festival e mostre mercato della ceramica a livello europeo. Oltre 200 espositori provenienti da 29 paesi e più di 90 eventi dedicati a scoprire l’arte ceramica nelle sue molteplici forme, tra artigianato, design e innovazione, animeranno il centro storico di questa città emblematica per la tradizione ceramica.

La ceramica al centro di un fine settimana ricco di eventi

Il programma di Argillà Italia permette di esplorare la ceramica non solo attraverso gli stand degli espositori, ma anche attraverso laboratori, workshop, conferenze e dimostrazioni spettacolari. Tra le mostre suggerite, “Baltic Connections” al Teatro Masini, che espone opere di oltre 60 artisti provenienti dai Paesi Baltici, ospiti d’onore di questa edizione.

Le mostre ufficiali: un viaggio tra tradizione e innovazione

Mercoledì 28 agosto si apre la serie di inaugurazioni con la mostra “I grossi spessori di Ivo Sassi” presso la Casa Museo Ivo Sassi, un’esposizione che celebra la continua sperimentazione dell’artista faentino. Lo stesso giorno, all’ISIA di Faenza, verranno inaugurate tre mostre: “Faenza Mia, Faenza Mia, Faenza Mia”, un progetto che coinvolge ceramisti e studenti in una riflessione sul punto di vista nell’arte ceramica; “Ceramica Virtuosa” e “Solchi dell’Appenino”.

Giovedì 29 agosto è la volta di “Caos e il suo contrario” e “La casa della via lattea” presso la Chiesa di Santa Maria dell’Angelo, seguite da “Ceramics at the Palace” al Palazzo del Podestà, una mostra internazionale che esplora l’alto artigianato artistico europeo.

Venerdì 30 agosto è una giornata ricca di eventi espositivi, tra cui l’attesa inaugurazione di “Ceramisti dall’India” e “Possibility” del gruppo giapponese Kyototto al Teatro Masini, insieme alla personale del maestro albisolese Ernesto Canepa. Alle 18, a Palazzo Milzetti, si aprirà “Oltre il Neoclassico. Kéramos”, un dialogo tra la ceramica contemporanea e le decorazioni storiche del palazzo.

Le iniziative del circuito Argillà OFF

Parallelamente al programma ufficiale, Argillà OFF offre una varietà di mostre ed eventi in spazi insoliti, dai cortili privati alle botteghe artigiane. Tra gli appuntamenti più interessanti, segnaliamo “Bertozzi & Casoni” al Liceo Torricelli Ballardini e la mostra “Brutal Toys” di Marco Ceroni al Ceroki Lab Shop.

Visite guidate e aperture straordinarie: un tuffo nella storia ceramica di Faenza

Durante Argillà Italia, alcuni dei più importanti musei e monumenti di Faenza effettueranno aperture straordinarie e visite guidate, come il MIC Faenza, che offrirà tour speciali della mostra di Gio Ponti e della nuova esposizione “Pillole contemporanee”.

Eventi e talk: approfondimenti e riflessioni sull’arte ceramica

Il programma di Argillà Italia include anche una serie di incontri e conferenze, tra cui il convegno “Le Case Museo 2.0” a Palazzo Milzetti e il talk di Diego Galizzi e Paolo Bertozzi al Liceo Torricelli Ballardini.

Orari di apertura della mostra mercato:

30 agosto: 16:00 – 22:00

31 agosto: 10:00 – 22:00

1 settembre: 10:00 – 20:00

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, visita il sito ufficiale: Argillà Italia 2024.

Contatti: 0546697311, argilla@micfaenza.org