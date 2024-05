A ferro e a fuoco. Studi su una fattoria devastata dalle fiamme. Animali bruciati. Un orecchino d’oro. E l’ombra di Annibale

Secondo uno studio pubblicato da Frontiers in Environmental Archaeology, uno scavo presso la fortezza collinare dell’età del ferro di Tossal de Baltarga nei Pirenei orientali – a circa 150 chilometri di Barcellona – ha portato alla luce una fattoria che potrebbe essere stata distrutta da Annibale e dai Cartaginesi durante la loro marcia verso Roma nella Seconda Guerra Punica alla fine del III secolo a.C. “Sappiamo che Annibale attraversò i Pirenei combattendo contro le tribù locali, probabilmente i Cerretani,” ha affermato Oriol Olesti Vila dell’Università Autonoma di Barcellona. Ha spiegato che questo sito potrebbe essere la testimonianza di una di quelle battaglie.

L’incendio ha completamente distrutto la fattoria e quasi tutto ciò che conteneva – uccidendo quattro pecore, una capra e un cavallo – ma le persone che vivevano nell’edificio sembrano essere riuscite a fuggire, poiché non sono stati trovati resti umani, ha detto Oriol Olesti Vila. Le monete qui trovate, provenienti dalla Gallia meridionale fanno risalire l’incendio distruttivo all’ultimo quarto del III secolo a.C. — epoca della seconda guerra punica tra Cartagine e Roma, dal 218 al 201 a.C.

Ciò che si pensa è che i residenti abbiano radunato gli animali nell’edificio, presagendo il passaggio dei nemici, un transito sarebbe stato rapido e violento. Ma forse i nemici stessi hanno dato fuoco alla struttura, durante un’azione di guerra. In diverso caso gli animali sarebbero stati utilizzati come cibo.

Dalla struttura a due piani bruciata è stato recuperato un orecchino d’oro posto in un piccolo vaso. Al piano inferiore dell’edificio sono state trovate, oltre alle ossa di pecora, di capra e di cavallo, sono stati trovati chicchi di avena e orzo e recipienti per cucinare. Pezzi di legno bruciato indicano che gli animali erano rinchiusi al momento dell’incendio. “Questo potrebbe essere solo un incendio locale inaspettato,” ha osservato Olesti Vila. “Ma la presenza di un orecchino d’oro nascosto indica che la popolazione locale anticipava qualche tipo di minaccia, probabilmente l’arrivo di un nemico. Inoltre, tenere un numero così elevato di animali in una minuscola stalla suggerisce l’anticipazione del pericolo,” ha concluso.

Lo studio.