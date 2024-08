A Londra il sogno di Monet ora è realtà. Riunite in una mostra le opere ispirate al Tamigi

Dal 27 Settembre 2024 al 19 Gennaio 2025, le Gallerie d’Esposizione Denise Coates di Londra ospiteranno una mostra imperdibile che riporta in vita l’ambizioso sogno di Claude Monet, uno dei più celebri artisti dell’Impressionismo francese. Claude Monet (1840—1926) è universalmente riconosciuto come il pioniere di questo movimento che ha rivoluzionato l’arte moderna. Tuttavia, pochi sanno che alcune delle sue opere impressioniste più straordinarie non sono state create in Francia, ma a Londra.

Claude Monet (1840 – 1926), Charing Cross Bridge, the Thames, 1903, oil on canvas, Musee des Beaux-Arts, Lyon, Image © Lyon MBA – Photo Alain Basset

Durante tre soggiorni nella capitale britannica tra il 1899 e il 1901, Monet realizzò una serie di dipinti che catturano in modo magistrale le vedute del Tamigi. Queste opere offrono una rappresentazione senza precedenti del fiume, caratterizzata da un’atmosfera evocativa, luce misteriosa e colori vibranti. La serie, che comprende rappresentazioni iconiche del Charing Cross Bridge, Waterloo Bridge e Houses of Parliament , fu esposta per la prima volta a Parigi nel 1904.

Monet aveva pianificato di portare questa collezione a Londra l’anno successivo, ma il progetto non si concretizzò mai. Di conseguenza, questi capolavori non sono mai stati esposti nel Regno Unito. Ora, a distanza di 120 anni dalla loro prima presentazione, la mostra Griffin Catalyst: Monet e Londra. Vedute del Tamigi finalmente realizza l’antica ambizione dell’artista. A pochi passi dall’Hotel Savoy, dove molte di queste opere furono concepite, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza unica, ammirando i dipinti scelti dallo stesso Monet per rappresentare al meglio la sua visione artistica. Un’occasione irripetibile per vivere la mostra che Monet aveva immaginato e che ora viene ricostituita con cura, offrendo al pubblico un’opportunità straordinaria di vedere riuniti questi capolavori per la prima volta nel loro contesto originale.

Claude Monet (1840 – 1926), London, Parliament. Sunlight in the fog, 1904, oil on canvas, Musée d’Orsay, Paris, Photo © Grand Palais RMN (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

The Griffin Catalyst Exhibition

Monet and London. Views of the Thames

27 Sept 2024 – 19 Jan 2025

Denise Coates Exhibition Galleries, Floor 3 – Londra

🕰️ 10:00 – 18:00

ℹ️ https://courtauld.ac.uk/whats-on/exh-monet-and-london-views-of-the-thames/https://courtauld.ac.uk/whats-on/exh-monet-and-london-views-of-the-thames/