“Milano Comics&Games”. L’arte del fumetto, dei videogiochi e dell’erotismo. Qui tutte le info

Il 14 e 15 Settembre 2024, Milano Comics&Games torna al complesso fieristico Malpensa Fiere di Busto Arsizio (VA). Questo evento, atteso da appassionati e collezionisti, offrirà due giorni ricchi di ospiti e attività. Tra i nomi di spicco, il cantante Enzo Draghi, l’attore Danilo Bertazzi e molti altri.

Sarà possibile incontrare artisti di grande talento come Cristina Calvagno (Siepper Draw), autrice del manifesto dell’evento, e scoprire in anteprima Itarobots, un progetto innovativo di narrativa robotica italiana. Da non perdere la celebrazione dei 60 anni di Altea di Vallenberg con un Folder a tiratura limitata e quattro cartoline speciali realizzate da Matteo Buffagni.

Novità di questa edizione è Vuemme18, un’area dedicata all’erotismo nel fumetto, con opere di artisti italiani di fama internazionale. Malena, star di OnlyFans, sarà la special guest di quest’area, con un meet & greet il 15 Settembre.

Inoltre, l’Artist Alley e la Self Area saranno il cuore pulsante della creatività indipendente, mentre l’Area Mercato offrirà una vasta gamma di titoli, dalle ultime novità alle rarità da collezione. I biglietti sono già disponibili in prevendita online.

Milano Comics&Games

Malpensa Fiere, Busto Arsizio (VA)

14-15 Settembre 2024 (10-19)

Info: www.fieredelfumetto.it