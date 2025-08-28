Ad Anacapri, il Festival del Paesaggio: arte contemporanea, rovine e identità nella IX edizione

Dal 7 settembre al 3 novembre 2025, tra Villa San Michele e il centro storico di Anacapri, va in scena la IX edizione del Festival del Paesaggio di Anacapri, a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio. L’appuntamento, che negli anni si è consolidato come uno dei momenti più attesi dell’autunno culturale italiano, propone un articolato progetto espositivo che intreccia memoria e paesaggio, rovina e identità, in un dialogo serrato tra passato e presente.

MASBEDO

Resto, 2021, video still

Video UHD con suono, Durata:9′33”, in loop, Dimensioni dell’installazione variabili. Commissionato da I.C.A. Foundation Milano per Aria Italiana, un progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a cura di Gianfranco Maraniello, Alberto Salvadori e VincenzoTrione.

courtesy MASBEDO

Due percorsi, una sola narrazione

Travelogue e Ruina come chiavi per rileggere il paesaggio

Il Festival si articola in due movimenti complementari.

Con Travelogue. Paesaggi con rovine, gli artisti invitati – Alessio de Girolamo, Katarina Löfström, Masbedo, Angelo Mosca, Luca Pancrazzi e Sislej Xhafa – reinterpretano il tema delle rovine come elementi vivi e dinamici, capaci di generare nuovi significati. Non semplici reliquie del passato, ma frammenti che si rigenerano nel presente.

Parallelamente, con RUINA. Ricercare un’identità nell’antico e nell’attuale, cinque giovani artiste under 35 – Clarissa Baldassarri, Morena Cannizzaro, Maria Cavinato, Carmela De Falco e Irene Macalli – esplorano le rovine come presenze attive, capaci di custodire e rilanciare memorie individuali e collettive, rituali e tradizioni in via di scomparsa.

Irene Macalli

The Journey of Hope, 2024

Courtesy l’artista







Travelogue. Paesaggi con rovine

Gli sguardi degli artisti internazionali

Le installazioni di Travelogue mettono in scena linguaggi diversi, dall’arte sonora al video, dalla pittura alla scultura.

Alessio de Girolamo trasforma la memoria musicale in un paesaggio sonoro che restituisce un’immagine intima e notturna di Capri.

trasforma la memoria musicale in un paesaggio sonoro che restituisce un’immagine intima e notturna di Capri. Katarina Löfström con Open Source (4:3) propone una parete di paillettes che muta al variare di vento e luce, specchio cangiante della natura circostante.

con Open Source (4:3) propone una parete di paillettes che muta al variare di vento e luce, specchio cangiante della natura circostante. Angelo Mosca indaga la rovina come reperto e visione, attraverso dipinti che evocano la possibilità di rinascita.

indaga la rovina come reperto e visione, attraverso dipinti che evocano la possibilità di rinascita. Masbedo , duo di registi e filmmaker, presenta Resto, opera video proiettata su una barca che diventa schermo itinerante e metafora di viaggio.

, duo di registi e filmmaker, presenta Resto, opera video proiettata su una barca che diventa schermo itinerante e metafora di viaggio. Luca Pancrazzi porta in scena paesaggi minuti, archetipi poetici che parlano di memoria profonda e di scarti trasformati in bellezza.

porta in scena paesaggi minuti, archetipi poetici che parlano di memoria profonda e di scarti trasformati in bellezza. Sislej Xhafa gioca con l’immaginario turistico: un arco con la scritta al neon “Paradiso” e due progetti diffusi nel centro di Anacapri (The Flag Project e Manifesto), che riflettono sul concetto di identità.

Sislej Xhafa

Paradiso, 2003

courtesy the artist and Galleria Continua

Ph. Oak Taylor-Smith

Ruina. Giovani artiste tra memoria e contemporaneità

La rovina come ferita e possibilità

Con RUINA, il Festival offre spazio a nuove voci della scena artistica italiana.

Carmela De Falco esplora la perdita della memoria collettiva legata ai rituali quotidiani del Sud, trasformando la rovina in occasione di relazione.

esplora la perdita della memoria collettiva legata ai rituali quotidiani del Sud, trasformando la rovina in occasione di relazione. Clarissa Baldassarri propone sculture che interrogano i concetti di mobilità, fragilità e sospensione del tempo.

propone sculture che interrogano i concetti di mobilità, fragilità e sospensione del tempo. Irene Macalli indaga la rovina come stratigrafia di memorie domestiche, sospese tra sopravvivenza e dissolvenza.

indaga la rovina come stratigrafia di memorie domestiche, sospese tra sopravvivenza e dissolvenza. Maria Cavinato e Morena Cannizzaro, con la fotografia, leggono la rovina come ferita aperta nel paesaggio e nel corpo del presente, generando nuove strategie poetiche.

Il Premio Jumeirah Capri Palace

Un riconoscimento per gli artisti contemporanei

Novità assoluta della IX edizione è la nascita del Premio Jumeirah Capri Palace, in collaborazione con il Festival del Paesaggio. La cerimonia inaugurale si terrà il 6 settembre 2025 a Villa San Michele. Una giuria di rilievo internazionale – con personalità come Cristiana Perrella, Aldo Cazzullo, Angela Tecce, Brunella Trimarco ed Ermanno Zanini – premierà due artisti tra quelli coinvolti. Le opere entreranno a far parte della collezione permanente del prestigioso hotel e i vincitori riceveranno anche un sostegno economico.

Un paesaggio che continua a trasformarsi

Anacapri come luogo di sperimentazione e memoria

Il Festival del Paesaggio di Anacapri non è mai solo una mostra, ma un laboratorio vivo, dove arte contemporanea e memoria storica si intrecciano in un continuo processo di riscrittura del paesaggio. Ogni edizione diventa così un invito a rileggere il rapporto tra uomo, natura e rovina, in un equilibrio delicato che parla tanto al presente quanto al futuro.

Festival del Paesaggio – IX edizione

📍 Villa San Michele e centro storico, Anacapri (Napoli)

📅 7 settembre – 3 novembre 2025

🎉 Inaugurazione e Premiazione: 6 settembre 2025, ore 18.30 – Jumeirah Capri Palace

