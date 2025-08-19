Al Mic Faenza: viaggio nella biennale internazionale della ceramica d’arte contemporanea

Un viaggio nelle forme, nei colori e nelle emozioni del materiale più antico e attuale

Oltre cento artisti da tutto il mondo, selezionati da una giuria internazionale, espongono le loro opere al MIC di Faenza fino al 30 novembre 2025, in occasione del 63° Premio Faenza – Biennale Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea, considerata la più importante al mondo.

La ceramica, da sempre legata alla tradizione artigianale, negli ultimi decenni è tornata a essere un linguaggio privilegiato per gli artisti contemporanei. Installazioni, sculture e oggetti che fondono tradizione e sperimentazione raccontano oggi l’incertezza e le tensioni della nostra epoca.

Come sottolinea Claudia Casali, direttrice del MIC Faenza: «Negli ultimi 25 anni è cambiata profondamente la modalità di interpretare, leggere, accogliere la ceramica come linguaggio dell’arte contemporanea».

Un premio con oltre 80 anni di storia

Da osservatorio della ceramica a specchio della società

Il Premio Faenza, nato oltre ottant’anni fa, ha contribuito in maniera determinante a trasformare la ceramica da disciplina decorativa e funzionale a vero e proprio medium artistico. Questa edizione affronta i grandi temi del presente: guerre, fragilità umana, disuguaglianze, ambiente, sostenibilità e rapporto tra uomo e natura.

La Biennale diventa così un luogo in cui la materia si fa pensiero, memoria e denuncia. Ogni artista elabora con tecniche differenti una riflessione su ciò che accomuna la nostra epoca, rivelando la capacità della ceramica di parlare un linguaggio universale.

Le opere vincitrici del premio faenza 2025

Tra poesia della forma e ricerca materica

Il Premio Over 35 è stato assegnato a Hanna Miadzvedzeva con l’opera November, un vaso scultoreo che trasforma la semplicità della forma in un paesaggio interiore. La superficie, trattata con grande sapienza tecnica, evoca il tema del ritiro e della riflessione intima: novembre come tempo di introspezione e quiete.

Il Premio Under 35 è andato a Léa Renard, che con Subtle conversations of states of mind costruisce una sorta di wunderkammer contemporanea. Un insieme di pezzi ceramici dialogano tra loro fondendo individualità e collettività, in un racconto poetico sulle interazioni umane e sugli stati della mente.

Premi speciali e menzioni d’onore

la pluralità delle voci contemporanee

Il 63° Premio Faenza ha assegnato numerosi riconoscimenti speciali. Tra questi:

“Rovine” di Marta Palmieri – Premio Presidenza della Camera dei Deputati

di Marta Palmieri – Premio Presidenza della Camera dei Deputati “Duet” di Martin Smith – Premio Presidenza del Senato

di Martin Smith – Premio Presidenza del Senato “A poem for ephemeral moments” di Yaerin Pyun – Premio Monica Biserni

di Yaerin Pyun – Premio Monica Biserni “Polvere” di Francesco Ardini – Premio Eleuterio Ignazi

di Francesco Ardini – Premio Eleuterio Ignazi “Ossario Organico” di Mattia Vernocchi e Francesco Bocchini – Premio Rotary

di Mattia Vernocchi e Francesco Bocchini – Premio Rotary “Homo stramonium” di Martina Cioffi – Premio Lions

di Martina Cioffi – Premio Lions “Sugar cage” di Su Yen-Ying – Medaglia d’argento della rivista D’A

Accanto a loro, menzioni d’onore a Claire Lindner, Wang Yuzhe, Rūta Šipalytė e Juliette Clovis.

Il MIC arricchisce la mostra con visite guidate gratuite: ogni venerdì di settembre alle ore 18 e ogni sabato di ottobre e novembre alle ore 17.

Informazioni mostra

Titolo: 63° Premio Faenza – Biennale Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea

Quando: 28 giugno – 30 novembre 2025

Dove: MIC Faenza, viale Baccarini 19, Faenza (RA) – Italy

Inaugurazione e premiazione: 27 giugno, ore 18

Orari di apertura: fino al 31 ottobre dal martedì alla domenica ore 10-19; dal 1 novembre martedì-venerdì ore 10-14, sabato e domenica ore 10-18. Chiuso i lunedì non festivi.

Info: 0546 697311 – www.micfaenza.org