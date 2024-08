Al Recanati Comics Festival “Il Fumettista dell’Impossibile – I mille volti di Alfredo Castelli”

A partire da venerdì 30 agosto 2024, il Museo Civico di Villa Colloredo Mels a Recanati ospiterà la mostra dedicata ad Alfredo Castelli, apprezzatissimo autore italiano del fumetto, recentemente scomparso. Intitolata “Il Fumettista dell’Impossibile – I mille volti di Alfredo Castelli”, la mostra rappresenta un sentito omaggio a un artista che ha segnato il mondo della narrativa a fumetti, e rimarrà aperta al pubblico fino al 12 gennaio 2025.

L’evento si inserisce nell’ambito del Recanati Comics Festival, giunto alla sua quarta edizione. La mostra presenta una collezione di disegni originali realizzati appositamente per l’occasione dai più grandi nomi del fumetto italiano, ciascuno dei quali ha voluto rendere omaggio al maestro milanese scomparso lo scorso febbraio.

“Il Fumettista dell’Impossibile – I mille volti di Alfredo Castelli” non è solo una mostra, ma un’iniziativa benefica di ampio respiro. Alla chiusura dell’evento, tutte le opere esposte saranno messe all’asta e il ricavato sarà devoluto interamente all’Associazione VIDAS di Milano, impegnata nell’assistenza ai malati terminali. In aggiunta, sarà pubblicato un catalogo speciale, realizzato in collaborazione con la Casa Editrice Cut-Up Publishing, che raccoglierà tutte le opere esposte insieme a contributi scritti di artisti e autori che hanno collaborato con Castelli nel corso della sua lunga carriera.

L’inaugurazione ufficiale della mostra avrà luogo presso l’Auditorium di Villa Colloredo Mels, venerdì 30 agosto alle ore 18.30. Il Recanati Comics Festival proseguirà poi nel weekend, con eventi previsti per sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, nella suggestiva cornice della Corte di Palazzo Venieri (v. Cavour 53). L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Arcadia, in collaborazione con L’Orologio Società Cooperativa Business Unit Sistema Museo e Recanati Musei, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Recanati.

Recanati, Museo Civico di Villa Colloredo Mels

30 agosto 2024 – 12 gennaio 2025

Per ulteriori informazioni: www.infinitorecanati.it / recanati@sistemamuseo.it / Tel. 071 7570410