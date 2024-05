Alla Pinacoteca Agnelli la “Colazione d’archivio”. Dialogo tra l’artista Elisabetta Benassi e la capocuratrice Lucrezia Calabrò Visconti

TORINO – Sabato 8 giugno alle ore 10, la Pinacoteca Agnelli organizza “All I Remember”, una colazione d’archivio in collaborazione con Archivissima e Collezione Maramotti. Questo evento vedrà la partecipazione dell’artista Elisabetta Benassi e di Lucrezia Calabrò Visconti, capo curatrice di Pinacoteca Agnelli, in una conversazione che promette di esplorare profondamente il concetto di archivio e le tematiche delle passioni, fulcro di Archivissima24.

Elisabetta Benassi: L’Artista e l’Archivio

Elisabetta Benassi, nata a Roma nel 1966, è un’artista di fama internazionale nota per la sua capacità di interrogare le mitologie della modernità attraverso una vasta gamma di media, tra cui installazioni, sculture, fotografie e video. La sua pratica artistica si caratterizza per la raccolta di materiali provenienti da dimensioni artistiche, culturali e politiche della storia recente, creando opere che permettono incontri impossibili, fanno riaffiorare storie dimenticate e esplorano il potenziale sociale e politico nascosto nella biografia degli oggetti.

La Conversazione con Lucrezia Calabrò Visconti

Durante l’evento, la conversazione tra Benassi e Calabrò Visconti approfondirà i modi in cui la pratica dell’artista attraversa il concetto di archivio e la tematica delle passioni, a cui è dedicata Archivissima24. Sarà un’opportunità per approfondire il modo in cui l’artista utilizza figure emblematiche come Pierpaolo Pasolini e Angela Davis per creare un “archivio vivo”, un luogo da esplorare, interrogare o persino con cui giocare una partita di calcio. Questo dialogo offrirà spunti di riflessione su come le opere di Benassi non solo conservano, ma anche riattivano il passato, rendendolo rilevante per il presente.

Al termine della conversazione, i partecipanti potranno godere di una colazione offerta presso il FIATCafé500. Questo momento conviviale sarà l’occasione perfetta per discutere ulteriormente i temi trattati e per connettersi con altri appassionati d’arte e cultura.

Partecipazione e Registrazione

La colazione d’archivio è un evento su registrazione. Per partecipare, è necessario inviare una email di RSVP a info@archivissima.it.

Info: Pinacoteca Agnelli