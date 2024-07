Anticipazioni | Antonio Ligabue – I misteri di una mente: il grande ritorno a Roma

ROMA – L’autunno 2024 vedrĂ il ritorno tanto atteso dell’arte di Antonio Ligabue nella capitale italiana. A partire dal 28 settembre, il Museo Storico della Fanteria ospiterĂ la mostra “Antonio Ligabue ‒ I misteri di una mente”, prodotta da Navigare srl con il patrocinio di Regione Lazio e CittĂ di Roma. Questo evento celebra l’eclettico pittore e scultore nato a Zurigo, che ha saputo interpretare come pochi il lato oscuro della psiche umana. La mostra, curata da Micol Di Veroli, Dominique Lora e Vittoria Mainoldi, esporrĂ oltre 60 opere provenienti da collezioni private italiane, e offrirĂ una visione rinnovata e approfondita del lavoro di Ligabue.

Un viaggio nell’anima di Antonio Ligabue

La mostra “Antonio Ligabue ‒ I misteri di una mente” intende andare oltre l’etichetta di artista NaĂŻf spesso attribuita a Ligabue, esplorando la sua produzione attraverso la lente della sua biografia complessa e travagliata. Le 64 opere in esposizione, tra sculture, dipinti a olio, disegni e puntesecche, testimoniano la straordinaria intensitĂ emotiva e la continua tensione sperimentatrice che caratterizzano il suo percorso artistico.

Un allestimento tematico per scoprire Ligabue

Il percorso espositivo è organizzato in cinque aree tematiche che permettono di approfondire la visione e la tecnica di Ligabue:

Animali da cortile: un’immersione nel mondo rurale e quotidiano. Animali selvaggi: opere che testimoniano la forza e la ferocia della natura. Cani: un omaggio al legame tra l’uomo e il suo miglior amico. Animali da bosco: rappresentazioni della fauna selvatica e della vita nei boschi. Autoritratti, fiori e campagne: una sezione dedicata all’introspezione dell’artista e alla bellezza dei paesaggi naturali.

Antonio Ligabue, Autoritratto 1957

Un incontro con la storia dell’arte italiana

La mostra non è solo un’opportunitĂ per ammirare le opere di Ligabue, ma anche un’occasione per comprendere meglio il suo ruolo unico nella storia dell’arte italiana. La sua lotta personale per la sopravvivenza e la comprensione del mondo che lo circondava si riflette in ogni sua opera, rendendolo un interprete insuperabile delle complessitĂ e delle contraddizioni dell’animo umano.

Informazioni pratiche

Titolo: Antonio Ligabue ‒ I misteri di una mente

Produzione: Navigare Srl

Dove: Museo Storico della Fanteria – Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9 – Roma

Quando: dal 28 settembre 2024 al 12 gennaio 2025

Biglietteria online: www.ticketone.it

Sito web: www.navigaresrl.com