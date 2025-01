Anticipazioni | CARAVAGGIO 2025: un viaggio senza precedenti tra i capolavori del Merisi alle Gallerie Nazionali. Qui tutto quello che devi sapere

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma si preparano ad accogliere una delle mostre più attese dell’anno: “Caravaggio 2025”, in programma dal 7 marzo al 6 luglio 2025. Curata da Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon, questa esposizione rappresenta un progetto ambizioso che si colloca nel contesto delle celebrazioni del Giubileo 2025.

Prestiti straordinari e due opere riscoperte

La mostra si distingue per la presenza di un numero eccezionale di dipinti autografi di Caravaggio, provenienti da istituzioni museali di fama mondiale. Tra questi, saranno esposti due capolavori recentemente riscoperti, presentati per la prima volta al grande pubblico e posti in dialogo con altre opere celebri del Merisi. Gli organizzatori sottolineano l’importanza di questo evento, descrivendolo come «uno dei più importanti e ambiziosi progetti espositivi mai dedicati all’opera di Caravaggio».

La scelta delle Gallerie Nazionali di Arte Antica non è casuale: la sede espositiva diventa simbolo della profonda connessione tra Caravaggio e i suoi mecenati, offrendo l’opportunità di ammirare opere legate da una storia comune e da un percorso artistico innovatore. L’obiettivo è di raccontare non solo la rivoluzione pittorica introdotta dall’artista, ma anche il suo impatto sul panorama religioso e sociale del tempo.

La forza innovatrice di Caravaggio

Attraverso un allestimento curato nei minimi dettagli, il percorso espositivo guiderà i visitatori alla scoperta dell’arte di Caravaggio, ponendo in risalto la sua straordinaria capacità di coniugare il realismo più crudo con un profondo senso spirituale. Un’occasione imperdibile per ammirare l’evoluzione dello stile caravaggesco e comprenderne l’influenza duratura sull’arte europea.

La vita e le opere di Caravaggio

Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio (1571-1610), è uno degli artisti più rivoluzionari e controversi della storia dell’arte. Nato a Milano, trascorre gli anni della sua formazione a Caravaggio, la cittadina da cui deriva il suo soprannome. Dopo essersi trasferito a Roma alla fine del XVI secolo, si impone sulla scena artistica con uno stile unico, caratterizzato dall’uso magistrale del chiaroscuro e dalla rappresentazione realistica dei soggetti.

Tra le sue opere più celebri si annoverano:

La Vocazione di San Matteo (1599-1600), conservata nella Cappella Contarelli a Roma, che rappresenta l’incontro tra il sacro e il quotidiano in un’ambientazione realistica.

(1599-1600), conservata nella Cappella Contarelli a Roma, che rappresenta l’incontro tra il sacro e il quotidiano in un’ambientazione realistica. Giuditta che decapita Oloferne (1599), un esempio della sua straordinaria capacità di esprimere il dramma e la tensione emotiva.

(1599), un esempio della sua straordinaria capacità di esprimere il dramma e la tensione emotiva. Canestra di frutta (1599), un capolavoro di natura morta che esalta la bellezza e la fragilità degli oggetti.

(1599), un capolavoro di natura morta che esalta la bellezza e la fragilità degli oggetti. La Morte della Vergine (1604-1606), un’opera che sconvolse i contemporanei per la sua rappresentazione sincera e umana del sacro.

Caravaggio visse una vita tumultuosa, segnata da scandali, risse e un omicidio che lo costrinse a fuggire da Roma. Nonostante la sua esistenza travagliata, l’artista lasciò un’eredità inestimabile, influenzando generazioni di pittori, noti come caravaggeschi, che seguirono il suo esempio in tutta Europa.

“Caravaggio 2025” si preannuncia quindi non solo come un tributo al genio artistico del Merisi, ma anche come un’opportunità unica per riscoprire il fascino e la modernità della sua opera.

Informazioni sulla mostra