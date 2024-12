Anticipazioni | Da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli: l’arte contemporanea protagonista a Palazzo Reale

Milano – Un viaggio attraverso le trasformazioni sociali e culturali del nostro tempo, raccontato attraverso l’arte contemporanea. Da febbraio ad aprile 2025, Palazzo Reale ospiterà in anteprima internazionale la mostra “Da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli. 80 artisti contemporanei. Opere dalla Collezione Iannaccone”, una straordinaria esposizione che riunisce oltre 140 opere di 80 artisti tra i più rilevanti della scena globale.

Un dialogo tra i maestri dell’arte contemporanea

Curata da Daniele Fenaroli, con il supporto scientifico di Vincenzo De Bellis, la mostra presenta opere di artisti iconici come Cindy Sherman, Lynette Yiadom-Boakye, Nan Goldin, Nicole Eisenman, Kiki Smith, Marc Quinn, Lisetta Carmi e Francesco Vezzoli. Le opere della prestigiosa sezione contemporanea della Collezione Giuseppe Iannaccone intrecciano tematiche universali come il rapporto con il corpo, l’identità in trasformazione, il multiculturalismo e le complesse interazioni tra Oriente e Occidente.

Un’esperienza oltre i confini

La mostra si propone come una riflessione sulle sfide della contemporaneità attraverso lo sguardo di artisti capaci di intercettare i cambiamenti della società e del nostro vivere comune. L’esposizione crea un ponte tra visioni geograficamente distanti, offrendo una prospettiva unica sui temi cruciali che attraversano il nostro tempo.

Informazioni sulla mostra

Titolo: Da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli. 80 artisti contemporanei. Opere dalla Collezione Iannaccone

Date: Febbraio – Aprile 2025

Luogo: Palazzo Reale, Milano

Orari: Da definire

Sito web: Informazioni presto online