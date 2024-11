Anticipazioni | Daniel Buren a Pistoia: un omaggio all’arte contemporanea. Storia e opere👇

Nella primavera 2025, Pistoia si prepara a diventare il palcoscenico di un evento culturale imperdibile per gli appassionati di arte contemporanea: una grande mostra dedicata a Daniel Buren. Promossa da Fondazione Pistoia Musei e con il contributo di Fondazione Caript, questa esposizione sarà curata dallo stesso Buren, in collaborazione con Monica Preti, e vedrà coinvolti i suggestivi spazi di Palazzo Buontalenti, Palazzo de’ Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi, nonché altri luoghi iconici della città .

Photo-souvenir : Daniel Buren, esquisse graphique pour Partitions Colorées, travail in situ permanent, Hopital de Pistoia, Collezione Gori, 2005. Détail © DB-ADAGP, 2024, Paris

L’inaugurazione, prevista per l’8 marzo 2025, segna un’occasione unica per esplorare il linguaggio inconfondibile di Buren attraverso un viaggio artistico che ripercorre la carriera del maestro e il suo intenso rapporto con l’Italia. La mostra presenta opere originali, create appositamente per Pistoia Musei, affiancate da una selezione di lavori e studi che mettono in luce la coerenza e l’evoluzione del suo percorso artistico. In particolare, l’allestimento coinvolgerà anche spazi urbani di Pistoia, con installazioni site-specific che trasformeranno il contesto cittadino in un’estensione della sua arte.

Daniel Buren e il suo linguaggio unico

Photo-souvenir : Daniel Buren, Galleria Continua San Gimignano. Photo Lorenzo Fiaschi

Nato a Boulogne-Billancourt nel 1938, Daniel Buren è considerato uno dei più influenti artisti della scena internazionale. Celebre per le sue “strisce” o “bande” verticali, larghe esattamente 8,7 cm, che si ripetono come una sorta di firma stilistica, Buren ha sviluppato una visione dell’arte come intervento diretto nello spazio e nel contesto in cui si trova. Le sue opere non sono mai semplici oggetti da ammirare, ma veri e propri interventi site-specific pensati per dialogare con il luogo in cui vengono esposti.

Le installazioni di Buren sfidano lo spettatore a reinterpretare lo spazio, incoraggiandolo a un’esperienza immersiva e coinvolgente che muta in base al contesto. Da metà degli anni ’60, la sua ricerca si è concentrata su opere che sfruttano la semplicità della forma e l’essenzialità cromatica, portando la sua arte fuori dai musei e nelle strade, nei parchi e nelle architetture pubbliche.

Informazioni sulla mostra

Titolo: Daniel Buren a Pistoia

Date: 8 marzo – estate 2025

Luoghi: Palazzo Buontalenti, Palazzo de’ Rossi, Antico Palazzo dei Vescovi, Pistoia

Orari: consultare il sito web ufficiale

Sito web: www.pistoiamusei.it