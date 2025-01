Anticipazioni | David Hockney alla Fondation Louis Vuitton. Una mostra che si preannuncia unica nel suo genere. Ecco perché

Dal 9 aprile al 1 settembre 2025, la Fondation Louis Vuitton di Parigi ospiterà una straordinaria mostra dedicata a David Hockney, uno degli artisti più influenti del XX e XXI secolo. Intitolata “Do Remember They Can’t Cancel the Spring”, l’esposizione promette di essere un evento unico per la sua ampiezza e originalità, occupando l’intero edificio della Fondation.

Oltre 400 opere in mostra

L’esposizione riunirà più di 400 opere create tra il 1955 e il 2025, provenienti da collezioni internazionali, istituzionali e private, oltre che dallo studio personale dell’artista. I visitatori potranno ammirare dipinti ad olio e acrilico, disegni a inchiostro, matita e carboncino, arte digitale (realizzata su iPhone e iPad), disegni fotografici e installazioni video immersive. Questa vasta selezione offrirà uno sguardo approfondito sull’evoluzione creativa di Hockney, attraversando sette decenni di attività artistica.

Un percorso curato dall’artista stesso

David Hockney ha partecipato attivamente alla concezione della mostra, collaborando con il suo partner e manager Jean-Pierre Gonçalves de Lima e il suo assistente Jonathan Wilkinson. L’artista ha dichiarato: «Questa mostra significa moltissimo per me, è la più grande che abbia mai avuto – 11 sale nella Fondation Louis Vuitton. Alcuni degli ultimi dipinti su cui sto lavorando saranno inclusi, e penso che sarà davvero straordinaria».

Il percorso espositivo

La mostra si articola in diverse sezioni tematiche:

Anni ‘50-’70: Opere emblematiche come Portrait of My Father (1955), A Bigger Splash (1967) e Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) (1972) offrono una panoramica delle origini artistiche di Hockney.

Opere emblematiche come Portrait of My Father (1955), A Bigger Splash (1967) e Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) (1972) offrono una panoramica delle origini artistiche di Hockney. Natura e paesaggi: La rappresentazione della natura diventa centrale negli anni ’80 e ’90, culminando in capolavori come A Bigger Grand Canyon (1998) e Bigger Trees near Warter (2007).

La rappresentazione della natura diventa centrale negli anni ’80 e ’90, culminando in capolavori come A Bigger Grand Canyon (1998) e Bigger Trees near Warter (2007). Gli ultimi 25 anni: Questa sezione celebra i paesaggi dello Yorkshire, della Normandia e di Londra, con opere come May Blossom on the Roman Road (2009) e la serie digitale 220 for 2020.

Questa sezione celebra i paesaggi dello Yorkshire, della Normandia e di Londra, con opere come May Blossom on the Roman Road (2009) e la serie digitale 220 for 2020. Riferimenti storici: Nelle gallerie superiori, un dialogo con i grandi maestri europei, tra cui Fra Angelico, Van Gogh e Picasso, arricchisce l’esperienza del visitatore.

Un finale intimo e innovativo

La mostra si conclude con le opere più recenti di Hockney, realizzate a Londra dal 2023. Ispirate a Edvard Munch e William Blake, queste creazioni uniscono astronomia, storia e geografia con elementi spirituali, offrendo una visione enigmatica e profonda del pensiero artistico contemporaneo.

Informazioni utili

Titolo: “Do Remember They Can’t Cancel the Spring”

Artista: David Hockney

Date: 9 aprile – 1 settembre 2025

Luogo: Fondation Louis Vuitton, Parigi

Orari: Consultare il sito ufficiale per i dettagli

Sito web: fondationlouisvuitton.fr