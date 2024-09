Anticipazioni | Visions in motion – Il dialogo tra Futurismo italiano e Graffitismo americano

MILANO – Alla Fabbrica del Vapore di Milano, dal 30 novembre 2024, si inaugura la mostra Visions in motion – Graffiti and echoes of Futurism, che propone un inedito confronto tra il Futurismo italiano e il Graffitismo americano. Prodotta da Navigare srl, in collaborazione con il Comune di Milano, l’esposizione è curata dal critico d’arte Carlo McCormick, insieme a Edoardo Falcioni, Maria Gregotti ed Elena Pontiggia.

Il percorso espositivo, suddiviso in sei sezioni tematiche (Dinamismo, Colore, Città, Ribellione, Eco, e una documentale), illustra come i due movimenti artistici, seppur distanti temporalmente e geograficamente, condividano una visione comune del futuro come energia e movimento continuo.

Con più di 150 opere esposte, tra cui quelle di artisti del Futurismo come Balla, Boccioni e Depero, e dei pionieri del Graffitismo come Basquiat, Haring e Lady Pink, la mostra crea un dialogo tra concetti stilistici e sociali, ponendo l’arte come strumento di ribellione e riflessione.

In perfetta armonia con il tema, la Fabbrica del Vapore, luogo simbolico di modernità e innovazione, diventa la cornice ideale per questa celebrazione di arte in movimento.

Dettagli evento:

Titolo: Visions in motion – Graffiti and echoes of Futurism

Dove: Fabbrica del Vapore, Spazio Messina Due, Via Giulio Cesare Procaccini, 4, Milano

Quando: 30 novembre 2024 – 23 marzo 2025

Curatore: Carlo McCormick, in collaborazione con Edoardo Falcioni, Maria Gregotti ed Elena Pontiggia

Produzione: Navigare Srl

Coproduzione: Comune di Milano – Direzione Cultura – Unità Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore

Sito web: www.navigaresrl.com

Un’occasione unica per esplorare due visioni artistiche che hanno trasformato il concetto di modernità e spazio pubblico.