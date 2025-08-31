Aperture straordinarie al via. Alla scoperta delle Cappelle Medicee: il segreto poco noto delle statue incompiute di Michelangelo. Perchè furono lasciate così?

C’è un dettaglio che pochi conoscono delle Cappelle Medicee: quando Michelangelo progettò la Sagrestia Nuova, non si limitò a creare un luogo di sepoltura. Inserì nelle tombe una profonda riflessione sul tempo e sulla vita stessa. Le celebri allegorie del Giorno, della Notte, dell’Aurora e del Crepuscolo che vegliano sui sarcofagi dei Medici, non furono mai ultimate del tutto, lasciando volutamente i segni del “non-finito”. Una scelta che trasformò quelle figure in una potente metafora: nessuna opera umana, come nessuna esistenza, può dirsi davvero compiuta.

Visitare questo mausoleo in notturna, con luci radenti e un silenzio diverso dal consueto flusso turistico diurno, significa immergersi in quell’aura sospesa che Michelangelo stesso aveva intuito.

Michelangelo. Museo delle Cappelle Medicee. Monumento funebre a Lorenzo duca di Urbino.

Le aperture straordinarie di settembre 2025

Un’occasione unica arriva proprio in questo mese: il Museo delle Cappelle Medicee resterà aperto con orario serale straordinario il 1°, 8, 15, 22 e 29 settembre, dalle 8.15 fino alle 22.50 (ultimo ingresso 40 minuti prima della chiusura). Sarà così possibile ammirare in una veste insolita la Cappella dei Principi, con i suoi straordinari rivestimenti in marmi policromi e pietre dure, e la Sagrestia Nuova di Michelangelo, cuore simbolico del complesso.

Inoltre, sabato 27 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, anche il Museo Nazionale del Bargello sarà visitabile fino alle 21.50, mentre domenica 28 settembre toccherà al Complesso di Orsanmichele aprire con orario prolungato fino alle 17.50.

Un mausoleo che racconta il potere dei Medici

Le Cappelle Medicee non sono soltanto un luogo d’arte. Sono il manifesto politico e spirituale della dinastia che ha dominato Firenze, intrecciando bellezza e potere. Entrare di sera in questi spazi significa percepire più intensamente il messaggio che i Medici volevano trasmettere: la gloria terrena può spegnersi, ma la magnificenza dell’arte resta a sfidare i secoli.

Cappelle Medicee – Volta della Cappella dei Principi

Info utili

📍 Cappelle Medicee – Museo delle Cappelle Medicee
Piazza Madonna degli Aldobrandini, Firenze

🗓 Date aperture serali straordinarie: 1, 8, 15, 22 e 29 settembre 2025
⏰ Orari: dalle 8.15 alle 22.50 (ultimo ingresso 40 min prima della chiusura)
🗓 Giornate Europee del Patrimonio 2025:

  • 27 settembre: Cappelle Medicee e Museo Nazionale del Bargello, 8.15-21.50
  • 28 settembre: Complesso di Orsanmichele, 8.30-17.50

🌐 Sito ufficiale: www.bargellomusei.it
📱 IG & FB: @bargellomuseums

