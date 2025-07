Appassionato di nuoto si tuffa per osservare il fondale. E trova a 4 metri un relitto antico con cannoni e artiglierie a Torre Mozza, in Salento, Puglia. Arrivano gli archeologi. Cos’hanno scoperto? Le foto, il video, le ipotesi

Maschera e pinne, si è tuffato per osservare il fondale, tra le acque azzurre e ferme del mattino.

La sua attenzione è stata attirata da qualcosa di cilindrico, sporgente dalla sabbia come un braccio pietrificato.

Un cannone? I resti di un’antica nave?

E perché gli è apparso proprio adesso, dopo secoli? E’ probabile che una mareggiata abbia spostato la sabbia. ma se non ci fosse stato l’occhio di un nuotatore attento, il relitto non sarebbe stato scoperto.

L’estate del mistero

Ritrovati cannoni del XVII-XVIII secolo a soli 4 metri di profondità: parte di una nave da guerra? Di un naufragio dimenticato?

Il mare, quando tace, conserva. Ma quando si agita, rivela.

A pochi metri dalla costa, nei fondali cristallini di Torre Mozza sul litorale ionico salentino è tornata alla luce con una pagina sepolta della storia marittima tra XVII e XVIII secolo. Un cannone di due quintali e diversi altri elementi d’artiglieria pesante sono stati recuperati dai fondali, segnalati casualmente da un cittadino del posto che ha notato anomalie sotto il pelo dell’acqua, durante un’immersione ricreativa.

L’intervento, coordinato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi e Lecce, ha coinvolto un’équipe specializzata nel recupero subacqueo, coadiuvata dalla Guardia di Finanza di Gallipoli e dai sommozzatori del nucleo di Taranto. Un’operazione di precisione, eseguita a circa 200 metri dal litorale, a una profondità di appena 4 metri, dove la luce ancora accarezza le alghe.

Un tesoro pesante di ferro e sale

Il cannone da 200 chili, le artiglierie mancanti e il mistero delle origini: da quale battaglia provengono?

Il pezzo più importante, finora emerso, è un cannone lungo oltre un metro e mezzo, il cui peso – circa 200 chilogrammi – imponeva l’utilizzo su navi da guerra o bastioni costieri. Due cannoni ancora più imponenti, da circa 500 chilogrammi ciascuno, sono stati individuati ma non ancora recuperati a causa delle difficoltà tecniche: saranno oggetto di una seconda fase operativa.

Secondo una prima analisi, i reperti risalgono al tardo Seicento o primo Settecento, un periodo in cui il litorale salentino – cerniera fra il Vicereame di Napoli, la Sicilia e il Mediterraneo orientale – era teatro di scontri navali, scorrerie barbaresche e pattugliamenti corsari.

Ma a quale episodio storico appartengono? Le ipotesi sono affascinanti. Potrebbero trattarsi dei resti di una nave armata costiera affondata durante uno scontro, oppure di un’imbarcazione naufragata a causa di una tempesta, magari durante il trasferimento di materiale bellico tra due fortificazioni ioniche.

La costa salentina tra guerra e sorprese

Dal pericolo barbaresco alle difese borboniche: uno scorcio di storia militare marittima a cavallo dei secoli

Il tratto di mare tra Torre San Giovanni, Torre Mozza e Marina di Ugento non è nuovo a ritrovamenti significativi. Queste torri costiere, costruite nel Cinquecento dal Regno di Napoli, segnalavano visivamente l’arrivo delle navi barbaresche. Nei secoli successivi, l’area fu costantemente militarizzata, soprattutto durante le guerre di Successione e i conflitti con l’Impero Ottomano, in un’epoca in cui il Mediterraneo era ancora spartito tra potenze in perenne competizione.

Un altro aspetto non trascurabile è la presenza di rotte commerciali e militari secondarie, spesso ignorate dalla grande storiografia, ma fondamentali per rifornire le guarnigioni e i porti dell’Adriatico meridionale. Gli archeologi ipotizzano che questi cannoni potessero appartenere a un convoglio o a una nave appoggio al servizio di un’installazione militare come il castello di Gallipoli o la piazzaforte di Otranto.

Tecnologia, rigore e fortuna

Un ritrovamento reso possibile da una sinergia istituzionale e dal caso fortunato di un cittadino attento

Il recupero è stato possibile grazie all’attuazione dell’ampio Protocollo d’intesa firmato il 7 luglio 2025 tra il Ministro della Cultura e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, volto a rafforzare la tutela del patrimonio sommerso. Questo intervento rappresenta quindi la prima azione concreta nell’ambito del nuovo accordo e segna l’inizio di una serie di campagne di esplorazione sistematica dei fondali italiani.

Determinante, in questo caso, è stato l’apporto di un cittadino del posto: un semplice appassionato del mare che, con spirito di osservazione e senso civico, ha segnalato correttamente la presenza dei manufatti. È un elemento che restituisce fiducia nella collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni culturali.

Tra mare e fuoco: cosa ci raccontano i cannoni del passato?

La balistica antica come documento storico: le bocche da fuoco come testimoni di conflitti, commerci e strategie

Il cannone recuperato – in attesa di restauro e analisi metallografica – appare in linea con i modelli di artiglieria navale di piccole dimensioni, utilizzati tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo. Potrebbe trattarsi di un “cannone di piccolo calibro” o di una bombarda da difesa costiera, spesso montata su imbarcazioni leggere o postazioni mobili.

Questi strumenti, in bronzo o in ghisa, erano progettati per colpire a breve distanza, con cariche di palle di ferro pieno o mitraglia. I ritrovamenti, se studiati e restaurati correttamente, potrebbero offrire preziosi dati sulla tipologia di armamento impiegato nel Regno di Napoli, nonché sulle connessioni tra le officine metallurgiche locali e i centri di produzione militare europei.

Il mare che restituisce la sua memoria

Una linea d’acqua che diventa linea del tempo: cosa ci attende sotto i fondali del Salento?

Questo ritrovamento non è che l’inizio. Gli archeologi della Soprintendenza ipotizzano che la zona possa custodire altri reperti: parti del relitto, elementi dell’equipaggiamento navale, contenitori ceramici da trasporto e forse carichi ancora integri, sepolti sotto sabbia e posidonia.

Si tratta dunque di un giacimento storico-sottomarino che, se indagato con metodo e cautela, potrebbe restituire non solo materiali bellici ma anche informazioni socio-economiche su traffici, rotte e relazioni geopolitiche di un’epoca cruciale per la storia del Mezzogiorno.

Una nuova mappa del desiderio archeologico

Dove si incrociano la voglia di avventura, il profumo del passato e la scoperta del mistero

In un’estate di caldo torrido e mare invitante, il Salento ci consegna un nuovo tesoro. Non fatto di oro o gioielli, ma di ferro temprato, sabbia e storia. Una storia densa, drammatica, forse dimenticata, ma pronta a emergere come un relitto che lotta contro il tempo.

Cosa ci attende ancora sotto il blu profondo dell’Adriatico meridionale? Quali battaglie sconosciute, quali viaggi interrotti, quali sogni di conquista ci raccontano questi cannoni dimenticati?