Archeologia. Altre scarpe romane enormi emergono dagli scavi del forte di 1800 anni fa. Ma chi erano questi giganti con il numero 49 di piede? L’archeologa specializzata racconta, confrontandole con le altre 5000 scarpe “immortali” trovate a Vindolanda nel fango

Nel fortino, presso il Vallo di Adriano, non distante dalla fortezza di Vindolanda – erano di guardia i giganti? Il quesito si ripropone in queste ore. Presso i fossati della fortificazione sono state trovate altre suole di scarpe giganti, proprio in queste ore. Gli archeologi ne mostrano una di 32,6 sentimetri.

E’ la più lunga. Corrisponde al numero 49, mentre nei giorni scorsi ne è stata trovata una corrispondente al numero 47. Un mistero? Noi forse abbiamo una soluzione. Legge tutto l’articolo. In fondo troverete anche un’intervista video, appena uscita, della studiosa che si sta occupando delle 5000 scarpe di Vindolanda.

La straordinaria collezione di calzature di Vindolanda e Magna

Un patrimonio di scarpe antiche che racconta vite e diversità al confine dell’Impero Romano

Tra i reperti più affascinanti e rari rinvenuti presso l’avamposto romano di Vindolanda, situato lungo il Vallo di Adriano nel nord dell’Inghilterra, spicca una collezione di circa 5.000 calzature romane.

Ogni paio è un autentico ritratto di uomini, donne e bambini vissuti quasi 2.000 anni fa.

Questi oggetti, conservati grazie alle condizioni particolari del sito – terreno torboso anaerobico e moderatamente “antibiotico”, , fango, temperature limitate – offrono uno straordinario sguardo sulle persone che abitavano questo estremo lembo dell’Impero Romano, permettendo di cogliere dettagli di vita quotidiana e diversità biologica prima impensabili.

Dalle minuscole scarpine ai grandi stivali: il racconto delle persone di Vindolanda

Un caleidoscopio di calzature che evoca i diversi ruoli e le età degli abitanti dell’avamposto.

La collezione comprende modelli che vanno dalle piccole scarpine da neonato, segno di fragilità e nuove vite, a sandali leggeri e decorati, utilizzati probabilmente nelle stagioni più miti, fino a robusti stivali da marcia pensati per la durezza delle campagne militari.

Questo repertorio dimostra una comunità complessa e composita, fatta di famiglie, soldati e civili. E di tante provenienze diverse. Qui, in particolare, giunsero tanti romani, specie di origine gallica, tra i quali anche i cisalpini, cioè gli antenati gli attuali lombardi. Uno dei comandanti del campo fu un bresciano.

Ogni scarpa è unica e personalizzata, un manufatto carico di storia che ancora oggi parla di chi la indossò, del clima, della funzione e del contesto sociale.

Al di là della possibilità che nell’esercito romano militassero alcuni giganti – come gli attuali giocatori di basket – è probabile – secondo gli studiosi di Stile arte, che molte scarpe fossero sovradimensionate perché imbottite per il freddo del nord o perché utilizzate come galosce da infilare come sovrascarpe quando si usciva durante la cattiva stagione, piena di acqua e di fango. Le sovrascarpe potevano essere poi lasciate all’esterno. E si entrava nell’ambiente calzati con le proprie scarpe pulite, senza doverle cambiare. Forse è per questo – argomentano gli studiosi di Stile arte – che le scarpe del fortino sono in genere più grandi di quelle della fortezza?

Magna Roman Fort: una nuova frontiera per la ricerca archeologica

Gli scavi quinquennali finanziati dal National Lottery Heritage Fund svelano una sorprendente varietà di calzature.

Nell’ambito del progetto quinquennale presso Magna Roman Fort, sono emersi depositi semi-anaerobici eccezionalmente conservati nei fossati difensivi settentrionali.

Questi depositi hanno restituito una collezione di scarpe straordinariamente grande, con dimensioni che superano la media conosciuta di Vindolanda.

Una delle prime scarpe scoperte, registrata il 21 maggio, misura 32 cm di lunghezza, una dimensione rara e notevole che ha attirato subito l’attenzione degli archeologi.

Nel complesso, otto scarpe superano i 30 cm, un dato che cambia la percezione della statura e della diversità fisica delle popolazioni stanziate a Magna. Ma forse vale anche l’ipotesi di Stile arte: quella delle sovrascarpe.

Dimensioni eccezionali: una testimonianza della diversità umana nell’Impero Romano

Le scarpe di Magna sono significativamente più grandi rispetto alla media delle calzature di Vindolanda.

L’analisi comparativa, condotta dalla Dott.ssa Elizabeth Greene, professoressa associata presso l’Università del Western Ontario, ha evidenziato come le calzature di Magna rappresentino un gruppo distinto per dimensioni e probabilmente per caratteristiche antropometriche.

Anche considerando il naturale restringimento del cuoio, le scarpe del forte sono molto più grandi rispetto a quelle restaurate e catalogate di Vindolanda, cioè la fortezza.

Questo suggerisce, secondo alcuni archeologi inglesi, la presenza di individui di corporatura più robusta e forse di gruppi sociali o culturali differenti all’interno di questo segmento settentrionale dell’Impero Romano. A giudizio degli studiosi di Stile arte non andrebbe trascurata la possibilità che le suole delle scarpe più grandi fossero di calzature simili a galosce, da mettere come sovrascarpe.

La lunghezza di 32,6 cm corrisponde indicativamente a una taglia UK uomo 13 o 14 (a seconda delle scale di conversione), mentre in sistema europeo equivale più o meno a una taglia 48-49.

Ecco una tabella di riferimento semplificata per aiutarti a capire:

Lunghezza piede (cm) Taglia UK Uomo Taglia EU Uomo 30,0 11 45 31,0 12 46 32,0 13 47 32,6 13-14 48-49 33,0 14 49

In pratica, una suola lunga 32,6 cm è una calzatura molto grande, che oggi corrisponderebbe a una taglia fuori dalla media maschile.

Calzature per tutte le età: il mosaico umano di Magna e Vindolanda

Il repertorio include scarpe per adulti e bambini, un segno della vita familiare e comunitaria.

Oltre agli esemplari “extra-large”, la collezione Magna presenta anche calzature di dimensioni più ridotte, comprese quelle destinate ai più piccoli.

Questi reperti indicano la presenza di nuclei familiari stabili e di una società complessa e stratificata.

Rachel Frame, archeologa senior del progetto Magna, ha sottolineato come i reperti organici di questo tipo siano tra i più preziosi e fragili, minacciati dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Il loro studio e conservazione è fondamentale per ricostruire la storia materiale e umana di queste comunità.

Il rischio del cambiamento climatico: una sfida per la conservazione archeologica

Il Dott. Andrew Birley richiama l’attenzione sulla minaccia ambientale ai reperti e al patrimonio culturale.

Andrew Birley, CEO del Vindolanda Trust e direttore degli scavi, ha evidenziato come il clima in mutamento possa compromettere irreparabilmente le informazioni racchiuse in questi manufatti.

Senza la protezione e lo studio di tali reperti, perderemmo preziose chiavi di lettura sulla diversità delle persone e delle culture che hanno prestato servizio lungo il Vallo di Adriano.

La varietà nelle dimensioni delle calzature sottolinea la complessità biologica e culturale del mondo romano settentrionale, un aspetto che solo l’archeologia può oggi ricostruire con tale precisione.

Calzature antiche: molto più di semplici oggetti, una finestra sulla vita romana

Questi manufatti raccontano l’umanità di soldati, donne, bambini e civili attraverso un dettaglio apparentemente minuto.

Le scarpe di Vindolanda e Magna diventano così simboli potenti di un passato fatto di persone reali, ognuna con le proprie differenze, debolezze e storie.

Il loro studio ci restituisce non solo dati tecnici ma un’immagine vivida e sfaccettata di comunità ormai lontane nel tempo ma vicine per umanità.