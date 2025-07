Archeologia. Antichi romani nel forte. Scoperti ora 750 oggetti antichi in Britannia. Anche monete, vetri e spilloni. Cosa raccontano?

Il vento che accarezza dolcemente le colline di Highdown Hill, nell’East Sussex, porta con sé l’eco lontana di dialetti celtici misti a parole romane. Siamo nel cuore del “Highdown Big Dig”, il grande scavo condotto dal Worthing Museum and Art Gallery nell’estate del 2025, e giorno dopo giorno il sito si rivela un sorprendente contenitore di memorie sepolte.

Un’emozione che cresce e che, al nono giorno di scavo, ha portato al primo conteggio sorprendente: oltre 750 reperti affiorati, in gran parte d’epoca romana, ma anche ceramica preistorica, un peso da telaio, una spilla in bronzo e vetro antico. Nella Trincea B è stato rinvenuto un esemplare particolarmente evocativo: una moneta con l’iconica scritta FEL TEMP REPARATIO, testimonianza visiva e concettuale di una promessa imperiale di “tempi felici restaurati”. Questo è il significato della frase. La moneta reca anche il volto di un imperatore – forse Costanzo II –.

Un luogo simbolico per la memoria inglese

Dove il paesaggio si fa leggenda, e i Romani incontrano i Sassoni

Highdown Hill, dove si sta scavando, si trova poco a nord della città costiera di Worthing (110.000 abitanti), nel West Sussex, a circa 80 chilometri da Londra, e domina la piana costiera meridionale dell’Inghilterra. Il sito è da secoli avvolto da un’aura leggendaria: qui, secondo la tradizione locale, fu sepolto il mitico re sassone Ælle, protagonista delle cronache di Gildas e Beda il Venerabile.

Ma ancor prima dei Sassoni, i Romani avevano lasciato un’impronta potente. La collina, già occupata nell’età del Ferro come insediamento difeso, fu scelta dai conquistatori per la sua posizione strategica: da qui si poteva dominare la costa, vigilare i movimenti lungo la Manica e intercettare i traffici tra Noviomagus Reginorum (l’odierna Chichester) e le aree interne del Kent.

La trincea delle monete

FEL TEMP REPARATIO: promessa di un impero in crisi

La scoperta della moneta nella Trincea B è tra le più emblematiche dell’intero scavo. Il tipo FEL TEMP REPARATIO – coniato a partire dal 348 d.C. durante i regni di Costanzo II, Costante e Costanzo Gallo – è noto per la sua intensa iconografia propagandistica. Sul dritto il volto dell’imperatore, sul rovescio una scena di violenza ritualizzata: una freccia che pare scagliata, come un lampo da Zeus, contro il nemico, simbolo della forza restauratrice di Roma sulle minacce esterne. Ma è una scena inquieta, quella a cui assistiamo, come possiamo bene vedere nell’immagine qui sotto. L’immagine evoca un’inquieta oca del Campidoglio, che pare trasformarsi in un’aquila imperiale, avvertendo del nemico che non giunge a campo aperto, ma pare godere dei favori della notte.

Non è un caso isolato. Il ritrovamento di più esemplari nella stessa area suggerisce la presenza di un insediamento attivo nel IV secolo, forse un piccolo vicus, o un’area sacra o commerciale, dove il denaro circolava e veniva offerto, perso, nascosto. La moneta si rivela un’intensa e malriposta speranza. I movimenti di grandi masse di popolazioni, richiamate dalla ricchezza dell’impero, le violenze politiche e, di fatto, guerre civili reiterate, serpeggianti nonchè il coinvolgimento militare di popolazioni straniere preparavano il tracollo dell’Impero romano. Sognare il ritorno ai tempi felici era davvero un estremo esercizio di speranza e e un complesso richiamo alla convergenza.

I tagli di tomba e le mani vittoriane

Dove il XIX secolo ha scavato troppo in fretta. Ma qualcosa è rimasto…

Sempre nella Trincea B sono riemersi alcuni “grave cuts”, segni netti di sepolture tagliate nel terreno, che testimoniano la presenza di una necropoli romana o tardo-romana. Tuttavia, gli archeologi hanno rilevato che queste tombe erano già state violate nel XIX secolo. I primi antiquari vittoriani, spesso animati più da desiderio collezionistico che da rigore scientifico, avevano in parte depredato l’area.

Eppure, la superficialità delle esplorazioni antiche ha lasciato intatti alcuni piccoli tesori: una spilla in bronzo, probabilmente usata per fissare una veste femminile, e un frammento di vetro romano, elegante e azzurrato, forse parte di un balsamario o di una coppa rituale.

750 oggetti e la voce della quotidianità

La Trincea G restituisce la trama di una vita perduta

La Trincea G è, per ora, il cuore pulsante dello scavo: oltre 750 reperti, tra cui ceramica comune romana, frammenti di laterizi, strumenti in ferro, e, sorpresa tra le sorprese, una mezza fusaiola da telaio. Un piccolo oggetto domestico, forse preistorico, che suggerisce una continuità d’uso dell’area ben prima dell’arrivo dei Romani.

Qui, probabilmente, si stendevano piccole abitazioni rurali, orti, forni e focolari. Le ceramiche trovate – di produzione sia locale che d’importazione – coprono un arco cronologico dal I al IV secolo e tracciano il profilo socio-economico di una piccola comunità, probabilmente legata alla vicina via che conduceva a Portus Adurni (oggi Portchester).

La trincea del tumulo: mito o realtà?

In cerca di un barrow che forse non è mai esistito

La Trincea H, destinata a investigare un presunto tumulo funerario visibile sulle mappe antiche, non ha ancora restituito alcun segno evidente di fossato o di struttura perimetrale. Gli archeologi non escludono che si tratti di una protuberanza naturale del terreno, scambiata per un barrow da osservatori del XIX secolo.

Tuttavia, in archeologia l’assenza è essa stessa un dato prezioso: permette di ridisegnare le mappe, correggere le letture stratigrafiche, e guidare la ricerca verso nuovi indizi. Non si esclude che altri sondaggi, più a nord, possano dare risposte definitive.

Una festa di storia e sole

Quando il pubblico diventa parte dello scavo

Il giorno dell’Open Day è stato un successo travolgente. Centinaia di persone, provenienti non solo da Worthing ma da tutta la regione, hanno attraversato i percorsi dello scavo, ascoltato i racconti degli archeologi, toccato con mano alcuni frammenti e – per qualche ora – respirato la polvere antica della storia. È il volto migliore dell’archeologia pubblica: partecipazione, formazione, emozione.

Un progetto che guarda lontano

Dal Worthing Museum un esempio virtuoso di archeologia territoriale

Il “Big Dig” è promosso e coordinato dal Worthing Museum and Art Gallery, una delle istituzioni culturali più attive del West Sussex. L’obiettivo non è solo scavare, ma costruire una memoria condivisa, far conoscere la storia locale attraverso le mani, le voci e i volti della comunità.

Oltre alle attività sul campo, il museo ha organizzato laboratori didattici, conferenze e visite guidate. Il materiale rinvenuto sarà progressivamente restaurato e integrato nella collezione permanente, con una nuova sezione dedicata a Highdown Hill prevista per l’autunno 2026.

La collina racconta ancora

E domani? Forse un tempio, forse una casa, forse una voce

La terra di Highdown continua a parlare. Le sorprese non sono finite. Quali altre verità custodisce questa collina che domina il mare? Un santuario? Una villa? Un’officina metallurgica? Gli archeologi lo sapranno nei prossimi giorni. E noi saremo lì, ad ascoltare.