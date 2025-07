Archeologia Arezzo. Nuove scoperte alla Mensa degli Dei. Qui si convogliava l’energia dell’antica Etruria. Chi si pregava? Reperti permettono di datare esattamente la struttura. Trovate altre prove della sacralità dell’area, anche in precedenza

Già negli anni Sessanta e Settanta il sito aveva restituito elementi di rilievo: resti di un tempio etrusco orientato verso il corso dell’Arno, con podio e un monumentale altare in pietra sul fronte. Ma mai come ora si è potuto esplorare in profondità la struttura di quell’altare e la sua stratigrafia. È proprio scavando al di sotto delle fondazioni del grande blocco sacro che l’équipe ha individuato materiali ceramici e livelli di frequentazione cultuale più antichi. Segni inequivocabili di un’area sacra preesistente al monumento in pietra, risalente — secondo le ultime analisi — al passaggio tra VI e V secolo a.C.

Sotto l’altare, un culto ancora più antico

Tracce misteriose di offerte, ceramiche e riti: chi pregava qui prima degli etruschi?

Il cuore della scoperta batte sotto l’altare. I livelli inferiori esplorati dagli archeologi custodivano frammenti di ceramica e tracce di attività cultuali. Non resti di abitazione, né di uso pratico, ma indizi di ritualità: terra nera di combustione, cocci disposti secondo logiche precise, depositi forse votivi.

Questi materiali sembrano risalire a un’epoca più antica rispetto alla costruzione dell’altare in pietra, il cui uso si attesta fra VI e V secolo a.C. Siamo quindi di fronte a un luogo in cui il culto si stratifica, come avviene nei luoghi veramente sacri, quelli dove l’uomo ha intuito da subito la presenza del divino, anche senza ancora codificarne i nomi.

Potrebbe trattarsi di una prima fase votiva pre-urbanistica, in cui si offrivano doni alla divinità sotto forma di vasi o cibo bruciato, quando ancora non erano stati eretti edifici stabili. Una sacralità “aurorale”, percepita dal popolo etrusco o addirittura dai suoi predecessori.

Un santuario nel cuore dell’Etruria

Socana, incrocio di fiumi, culti e popoli: il paesaggio sacro del Casentino etrusco

La località di Pieve a Socana, oggi piccolo centro del comune di Castel Focognano, si trova nel cuore del Casentino, la verde e selvaggia vallata percorsa dal fiume Arno. A pochi chilometri a nord di Arezzo, questo territorio era, in epoca etrusca, un’area di confine strategica, dove convergevano vie di comunicazione e correnti culturali.

Qui si incrociavano i territori delle potenti città etrusche di Arezzo (Aritim), Chiusi (Clevsin), Cortona (Curtun), ma anche le aree montane e appenniniche popolate da gruppi più piccoli. Il santuario etrusco di Pieve a Socana sembra sorgere proprio in uno di questi punti nodali: tra l’Arno, i rilievi e le vie antiche, in un luogo dove la presenza del divino poteva essere sentita intensamente.

Anche il toponimo della vicina Rassina — come ha ricordato il prof. Jacopo Tabolli — conserva la memoria stessa del popolo etrusco: “Rasna”, il nome con cui gli Etruschi chiamavano sé stessi. Un caso raro, forse unico, che accende la suggestione di un luogo in cui il culto e l’identità si fusero profondamente.

Cosa significava un altare per gli etruschi

Funzione, forma e magia delle pietre sacre nel mondo del mistero

L’altare, nel mondo etrusco, non era un semplice supporto per bruciare offerte. Era il centro fisico e simbolico della comunicazione con le divinità. Su di esso si immolavano animali, si versavano libagioni, si bruciavano spezie e aromi. Ma l’altare era anche una “soglia”: un punto di passaggio fra il mondo dei mortali e quello degli dèi.

La tipologia dell’altare di Socana — monumentale, in pietra, posto frontalmente rispetto al tempio — rientra nel modello cosiddetto “a podio”, simile a quelli che ritroviamo a Tarquinia e in altri grandi santuari dell’Etruria interna. La sua presenza anticipa lo sviluppo dell’architettura templare vera e propria, e rappresenta l’indizio di una liturgia già strutturata, rivolta probabilmente a divinità ufficiali.

Quali dèi si pregavano a Socana?

Turms, Tinia, Uni, Menrva: le grandi presenze del pantheon etrusco

La domanda che aleggia tra le pietre è affascinante: a chi era dedicato l’altare? Le fonti antiche non aiutano, e al momento sembra non siano emersi reperti scritti che indichino il nome della divinità. Ma la localizzazione potrebbe suggerire alcuni indizi.

In aree simili, nel cuore rurale dell’Etruria, erano molto venerati Tinia (dio del cielo e del fulmine), Uni (dea madre, sposa di Tinia), e Menrva (divinità della saggezza e della guerra, simile alla greca Atena). Potrebbe esserci stato anche il culto di Turms, il messaggero degli dèi, nume protettore dei commerci e delle comunicazioni, coerente con un luogo di passaggio come Socana.

Non è escluso che il santuario avesse una funzione oracolare, come accadeva in altri altari etruschi posti in zone liminari, legati a divinazioni e segni del cielo.

Una comunità e una ricerca in armonia

Collaborazione, entusiasmo e ritorno del senso del sacro in un piccolo borgo del Casentino

Soddisfazione per i risultati delle ricerche è stata espressa da molte figure chiave del progetto: il sindaco di Castel Focognano Lorenzo Ricci, l’assessore Marco Rosini, il prof. Jacopo Tabolli (Università per Stranieri di Siena), il dott. Marco Pacifici (direttore di scavo), e la dott.ssa Maria Gabriella Carpentiero (Soprintendenza ABAP).

Fondamentale anche il sostegno economico dell’azienda Colacem, che ha permesso di finanziare integralmente la campagna. Ma ancor più significativa è stata l’accoglienza della comunità di Pieve a Socana, che ha accompagnato le operazioni con curiosità, calore e grande partecipazione.

Un altare tra sole e pietra

Il profumo del passato si mescola al desiderio di scoprire ancora

Pieve a Socana si candida oggi a diventare uno dei più interessanti laboratori di archeologia del sacro in Italia. Un luogo in cui il paesaggio, la memoria e la ricerca si intrecciano, donando nuova luce a un’antica civiltà. L’altare riemerso dalla terra non è solo una pietra: è il simbolo di una continuità spirituale, di una fame di divino che ha attraversato i secoli, lasciando dietro di sé ceramiche, fuochi, e il silenzioso fremito della preghiera.

