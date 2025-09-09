Archeologia. Bocche ceramiche enormi emergono dal terreno. La scoperta in una fortificazione del IX secolo a. C. A cosa servivano? Cosa c’è inciso su di esse?

Gli scavi archeologici condotti presso le rovine del castello di Kevenli, nel distretto di İpekyolu, nella provincia di Van (Turchia orientale), hanno portato a un nuovo ritrovamento che definisce, con maggior evidenza, la geografia politico-amministrativa e insediativa dell’antico regno di Urartu: ben 76 enormi pithoi, disposti in modo ordinato e contrassegnati da iscrizioni cuneiformi.

Databili al periodo compreso tra il IX e il VII secolo a.C., ( qui in Italia, per intenderci, siamo nel periodo etrusco) in piena età del ferro, questi contenitori trasformano il sito in un centro di stoccaggio senza precedenti. Una fortezza che conservava e accumulava le derrate alimentari; le rendeva militarmente protette e forse ne gestiva la distribuzione.

I pithoi urartiani e la scienza della conservazione

Strumenti colossali per immagazzinare olio, cereali e bevande

I pithoi, grandi contenitori in terracotta, erano usati dagli Urartei per custodire derrate alimentari di prima necessità. Nel caso di Kevenli, le superfici recano iscrizioni cuneiformi che segnalavano misure e quantità, indice di un sistema di registrazione avanzato.

Il professor Rıfat Kuvanç, dell’Università di Iğdır, responsabile scientifico dello scavo, sottolinea come la straordinaria concentrazione di 76 pithoi faccia di Kevenli il maggiore centro di conservazione agricola finora identificato nella regione di Van.

Chi erano gli Urartei

Una civiltà potente tra Anatolia e Caucaso, erede delle tradizioni mesopotamiche

Gli Urartei furono un popolo fiorito tra il IX e il VI secolo a.C., con capitale Tushpa (l’attuale Van), situata sulle rive dell’omonimo lago. Discendenti delle antiche culture anatoliche e influenzati dalle civiltà mesopotamiche, gli Urartei si distinsero per abilità militari, costruzioni fortificate, sistemi idraulici e capacità organizzative.

Il loro regno, spesso in conflitto con gli Assiri, dominò un’ampia area che si estendeva tra l’odierna Turchia orientale, l’Armenia e l’Iran nord-occidentale. La scoperta di Kevenli aggiunge un tassello prezioso alla comprensione della loro economia agricola e della gestione delle risorse.

Architetture, idraulica e segni di vita quotidiana

Affreschi, ceramiche e ingegneria idrica in un sito multifunzionale

Accanto ai pithoi, gli archeologi hanno rinvenuto un condotto idrico in terracotta, che testimonia la presenza di un ingegnoso sistema di rifornimento per le aree di stoccaggio. Frammenti di intonaco dipinto in rosso e nero mostrano che alcuni ambienti erano decorati con affreschi, rivelando la duplice funzione del castello: deposito e sede amministrativa.

Tra le ceramiche ritrovate spiccano esempi della raffinata “ceramica da palazzo”, con un frammento recante la figura di un leone, simbolo di potere e regalità nell’immaginario urartiano.

Kevenli e il suo ruolo strategico nella pianura di Van

Un avamposto logistico a supporto della capitale Tushpa

Il castello di Kevenli si estende per circa 4.500 metri quadrati ed è situato sulle pendici del monte Erek, a una decina di chilometri dal castello di Van. La sua posizione gli consentiva di sorvegliare la pianura fertile e rifornire la capitale.

Nonostante le sue dimensioni ridotte rispetto ad altre fortezze, l’enorme volume di pithoi dimostra la sua funzione di snodo logistico per lo stoccaggio e la distribuzione delle derrate agricole.

Una scoperta chiave per la storia dell’Urartu

Ogni giara, un frammento di vita quotidiana del IX-VII secolo a.C.

La scoperta dei 76 pithoi contrassegnati, insieme agli affreschi e al sistema idrico, proietta il castello di Kevenli tra i siti urartiani più importanti degli ultimi anni.

Come osserva il professor Kuvanç:

“Ogni giara, ogni iscrizione ci avvicina alla comprensione della vita quotidiana degli Urartei. Il castello di Kevenli è già oggi una delle scoperte più significative a Van.”

Gli scavi continueranno nei prossimi mesi: lo studio dei semi rinvenuti, le analisi del DNA antico e le ricerche sulla ceramica e sugli affreschi permetteranno di ampliare ulteriormente la conoscenza di una civiltà che, pur scomparsa da oltre duemila anni, continua a rivelarsi sorprendentemente moderna nella gestione delle risorse.

Di Leman Altuntaş

Immagine di copertina: Mesut Varol – AA