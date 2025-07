Archeologia Calabria. Meraviglia. Scoperta villa romana. E di Cassiodoro? Chi era? Cos’era il Vivarium da lui fondato? Cos’hanno trovato?

La collina rossa di Squillace, che da secoli respira sotto il sole ionico, ha restituito anche quest’anno i suoi frammenti di eternità. Si è appena conclusa la terza campagna di scavi del Vivarium Project, un percorso di indagine archeologica che, passo dopo passo, cesello dopo cesello, sta ridisegnando le coordinate materiali della memoria calabrese.

Il luogo è quello di Villa Ceraso, tra gli agrumeti e i pendii che guardano il mare. Qui, dove l’antico incontra la speranza, sono tornati alla luce ambienti monumentali, strutture termali, oggetti della vita quotidiana. Ma soprattutto, si conferma con forza crescente il legame tra questo sito e la figura capitale di Cassiodoro, il senatore-filosofo vissuto nel VI secolo, che proprio a Squillace volle il suo Vivarium: un monastero, una biblioteca, una scuola di salvezza.

Zona della villa romana con ipocausto, durante gli scavi 2025

La voce del territorio

Il discorso del sindaco Enzo Zofrea come manifesto identitario

«A Squillace riaffiora la nostra storia». Con queste parole piene di emozione e consapevolezza, il sindaco Enzo Zofrea ha aperto il suo intervento a margine della conclusione degli scavi.

«Questa campagna di scavi è molto più di un progetto scientifico: è una grande opportunità per Squillace, che sta riscoprendo il suo valore storico e culturale. Le scoperte attirano visitatori, accendono curiosità e offrono nuove prospettive per il turismo e per chi ama la nostra terra».

«In questo luogo visse Cassiodoro, uomo di fede e cultura che ha lasciato un segno profondo nella storia. Oggi, proprio qui, quella memoria prende forma, grazie a chi crede nel valore del passato per costruire il futuro. Un grazie di cuore – ha concluso – al dottor Domenico Benoci, al professor Gabriele Castiglia e a tutto il team del Vivarium Project. La loro passione ha coinvolto e emozionato tutti noi. Squillace ha una storia bellissima».

Cassiodoro e la visione di un futuro costruito sulla memoria

Uomo di Stato, di lettere e di spirito: il padre del Vivarium

Flavio Magno Aurelio Cassiodoro (circa 485 – 580 d.C.), statista e scrittore, fu una delle figure più emblematiche della tarda antichità. Ministro e consigliere alla corte di Teodorico, volle ritirarsi – non alla maniera degli eremiti, ma da romano colto – nella sua terra natale, Scylacium, l’attuale Squillace.

Qui fondò un cenobio rivoluzionario, il Vivarium, che non si limitava alla preghiera ma comprendeva lo studio delle scienze, la trascrizione dei testi classici, la medicina, l’agricoltura, l’educazione. Era un monastero‑università ante litteram, un laboratorio di cultura cristiana e laica, in cui si tentava di salvare il sapere antico dalle rovine del mondo in frantumi.

La riscoperta di Villa Ceraso, in questo contesto, acquista un significato profondo. Non si tratta solo di strutture murarie: si riaccende il paesaggio cassiodoreo, quella rete diffusa di luoghi funzionali al progetto umanistico e spirituale di Cassiodoro. Il calore delle terme, il ritmo agricolo, la cura degli uomini e dei libri: tutto potrebbe essere passato da qui.

Metodologia scientifica

Indagini, rilievi, stratigrafie: il protocollo alla base dello scavo

La campagna 2025 ha seguito una metodologia integrata, applicando un modello stratigrafico rigoroso, incrociato con dati topografici, rilievi dronici e archeologia del paesaggio. I sondaggi sono stati condotti su livelli ben differenziati, individuando almeno tre fasi di frequentazione tra l’età imperiale e l’altomedioevo.

Il team ha lavorato con approccio interdisciplinare, unendo le competenze dell’archeologia classica, cristiana e tardoantica, in dialogo con la storia dell’architettura e le scienze del territorio. Gli scavi sono stati anche un grande cantiere didattico, che ha coinvolto giovani archeologi e studiosi calabresi.

Le strutture emerse

Una domus romana tra terme, mosaici e sepolture gotiche

Il cuore della scoperta è rappresentato dai resti di una villa romana suburbana, articolata su più livelli, con ambienti pavimentati e un raffinato impianto termale. Un calidarium in muratura, dotato di sistema di riscaldamento ipocausto, è stato messo in luce in ottime condizioni. Intorno, ambienti forse destinati alla cura del corpo e dello spirito: stanze di soggiorno, cucine, depositi.

In prossimità della villa è stato individuato anche un nucleo sepolcrale: tra i resti, lo scheletro di un giovane con una fibbia metallica gotica. Questo dato apre alla possibilità di una frequentazione in epoca tardoantica e bizantina, proprio in coincidenza con la vita di Cassiodoro.

I reperti

Ceramiche, metalli, anfore: il respiro del quotidiano

Accanto alle strutture murarie, gli archeologi hanno recuperato decine di frammenti ceramici, alcuni pertinenti ad anfore da trasporto, altri a vasellame domestico fine. Da segnalare anche un’ansa con bollo di officina, utile per la datazione relativa. Tra i reperti metallici, oltre alla fibbia sepolcrale, sono emerse una piccola spatola bronzea e una sorta di amo in ferro, forse utilizzati in ambito medico.

Il materiale è ora in fase di restauro, catalogazione e studio, e contribuirà alla ricostruzione delle abitudini alimentari, economiche e spirituali degli antichi abitanti della villa.

Interpretazione storica

Una villa, forse un cenobio. Tracce del Vivarium?

I dati raccolti rafforzano l’ipotesi che Villa Ceraso possa essere stata parte del paesaggio cassiodoreo. Non tanto – o non solo – come sede abitativa del filosofo, ma come luogo satellite del suo progetto spirituale e culturale. Un possedimento agricolo, forse trasformato in xenodochio, cioè ospedale o centro di accoglienza.

La compresenza di elementi romani, gotici e bizantini, l’assenza di distruzioni violente, e la stratificazione mite delle strutture suggeriscono una continuità d’uso che attraversa i secoli. E che oggi, finalmente, può essere letta in modo coerente e approfondito.

Conservazione e valorizzazione

Verso un parco archeologico identitario e partecipato

Il progetto guarda ora al futuro: si sta lavorando alla messa in sicurezza delle strutture e alla creazione di un parco archeologico visitabile, con pannelli didattici, percorsi sensoriali, esperienze immersive. L’idea è di trasformare il sito in un centro di educazione permanente, dedicato a Cassiodoro e al dialogo tra antichità e presente.

La villa, che fino a pochi anni fa giaceva sotto gli agrumi e le spine, diventerà così punto focale per il turismo culturale dell’area ionica calabrese.

Coinvolgimento della comunità

Un laboratorio di cittadinanza attiva e orgoglio locale

Mai come quest’anno la campagna ha generato entusiasmo. Dalle scuole agli anziani, dagli agricoltori agli operatori turistici, Squillace ha vissuto il cantiere come motore di identità e orgoglio. Visite guidate, laboratori per bambini, incontri pubblici hanno trasformato lo scavo in un evento comunitario.

Il discorso del sindaco Zofrea, profondamente sentito, è stato il simbolo di questa alleanza tra scienza e appartenenza. Villa Ceraso non è più solo una scoperta: è un ponte vivo tra la terra e la sua anima.