Archeologia. «Che meraviglia, ma cos’è?» Si scava nella sabbia. Geometrie perfette, gocce e onde sul pavimento: un mosaico di 1500 anni emerge in queste ore tra i resti dell’agorà di un’antica città di confine. Ecco di cosa si tratta.

Chissà che emozione devono aver provato gli archeologi nel momento esatto in cui quelle forme perfette sono affiorate dalla terra, come un disegno rimasto intatto sotto secoli di sabbia e silenzio. Linee ondulate, geometrie a goccia, bordi raffinati: una pavimentazione liscia, elegante e sorprendentemente preservata, emersa quasi per intero come se il tempo l’avesse solo sfiorata. Un’opera pensata per essere vista e calpestata, e ora restituita alla luce con tutto il suo fascino misterioso.

Un tesoro emerso dalla sabbia

Sotto il sole della Mesopotamia, il passato affiora con disegni di pietra

Nel cuore dell’antica città di Dara, nella regione di Mardin (Turchia sud-orientale), un nuovo e straordinario tassello del passato romano è emerso dalla sabbia. Durante gli scavi condotti nell’agorà dell’antico insediamento, costruito attorno al VI secolo per difendere i confini dell’Impero romano d’Oriente contro i Sasanidi, gli archeologi hanno portato alla luce un mosaico di circa 50 metri quadrati, straordinariamente conservato. Il pavimento, ricoperto da motivi a onde e gocce, si trovava all’interno di una struttura abitativa contigua ai resti di botteghe e officine.

Dove ci troviamo

Dara, antica roccaforte tra Roma e Persia

Il sito si trova presso Oğuz Mahallesi, a una trentina di chilometri dalla città di Mardin. Conosciuta come una delle più importanti città di frontiera romane in Mesopotamia, Dara fu fondata attorno al 505 d.C. dall’imperatore Anastasio I come bastione militare contro i Sasanidi. Ma le recenti scoperte stanno rivoluzionando questa immagine: non solo fortezza, ma anche centro religioso e commerciale. Gli scavi, iniziati 39 anni fa e oggi rilanciati dal progetto “Geleceğe Miras” (Eredità per il Futuro), stanno rivelando una città complessa e ricca, dotata di chiese, necropoli, palazzi, cisterne, prigioni, acquedotti e mercati.

Nel distretto centrale di Artuklu, a Mardin, è stato scoperto un mosaico con motivi a goccia e a onda risalente a circa 1500 anni fa, nel sito dell’antica città di Dara. il lavoro promosso dal Ministero della Cultura e del Turismo lo scorso anno, prosegue ora senza interruzione.

Il contesto della scoperta

Un mosaico che racconta la vita quotidiana di bottegai e famiglie

Il mosaico è emerso durante gli scavi nella zona dell’agorà, dove sono stati identificati circa 20 ambienti tra botteghe e atelier artigiani, connessi a un sofisticato sistema di approvvigionamento idrico datato all’epoca romana. Il mosaico si trovava sul pavimento di una casa che gli archeologi ritengono abitazione di uno dei bottegai, a conferma della continuità tra luoghi di lavoro e spazi domestici.

«Il più recente tra i reperti è questo mosaico, probabilmente decorativo e situato sul pavimento di un’abitazione», ha spiegato Ayhan Gök, direttore provinciale della Cultura e del Turismo.

«Lo abbiamo trovato in condizioni quasi intatte. Per noi è una scoperta emozionante: un mosaico rimasto intatto per 1500 anni, ora tornato alla luce. Misura circa 50 metri quadrati e presenta segni di restauro già in epoca antica. Sarà rimosso in un unico pezzo e diventerà un nuovo punto di attrazione per i visitatori».

Gök ha anche sottolineato come Dara sia oggi tra i siti più promettenti del sud-est anatolico: «Qui c’è una storia straordinaria, ed è per questo che diamo grande importanza a ogni fase degli scavi».

Il mosaico e i suoi segreti

Onde, gocce e rombi. Una danza di simboli geometrici nel cuore dell’antica Dara

Il mosaico è realizzato con una ricca composizione geometrica: motivi a onde e gocce si alternano a bordure con rombi (a “baklava”, tipici nei decori romani orientali). Non è decorato con scene figurate, ma la raffinatezza della composizione lo rende un raro esempio di arte domestica tardoantica. All’interno dello strato musivo è stata trovata una moneta databile all’epoca di Giustiniano I, che regnò tra il 527 e il 565 d.C. — elemento che consente una datazione precisa alla metà del VI secolo.

Il mosaico viene lentamente riportato alla luce e pulito delicatamente con una spugna intrisa di acqua

Funzione e significato

Non solo roccaforte: Dara era anche centro di fede e di scambi

Secondo Devrim Hasan Menteşe, archeologo responsabile dello scavo, le ricerche nella zona dell’agorà vanno avanti da cinque anni e hanno permesso di individuare molte tracce dell’attività commerciale antica.

«Abbiamo trovato numerose prove di cosa si facesse in questi negozi, molti dei quali hanno pavimenti a mosaico. Abbiamo rinvenuto diversi frammenti, ma solo raramente mosaici interi», ha spiegato.

«Qualche settimana fa ne abbiamo scoperto uno. Ne abbiamo già portato alla luce più della metà, e le trincee ci mostrano che si tratta di un’unica grande decorazione, che occupa l’intero pavimento di una stanza. Sui bordi si vedono onde e motivi a rombo. Una moneta ci permette di datarlo tra il 525 e il 575 d.C., in epoca giustinianea».

Menteşe ha inoltre sottolineato l’importanza strategica e simbolica della città:

«I nostri ritrovamenti dimostrano che Dara non era solo una guarnigione militare per 25.000 soldati, ma anche uno dei principali centri religiosi e commerciali della Mesopotamia romana. Le iscrizioni religiose rinvenute suggeriscono che fosse anche una meta per i pellegrini».

Una riscoperta che cambia la narrazione

Dopo 1500 anni, quel pavimento torna a parlare: arte, vita quotidiana, potere

Il fatto che il mosaico sia intatto, ancora in situ, e con segni di restauri antichi, rivela una comunità attenta alla conservazione degli spazi domestici e con una forte estetica legata alla geometria ornamentale. La scelta dei motivi potrebbe alludere a simbologie legate all’acqua, alla protezione o alla ciclicità della vita: forme semplici ma cariche di senso. Il rinvenimento sarà musealizzato in loco e rappresenterà una nuova attrazione per il sito archeologico di Dara, oggi in piena riscoperta.

📍 Dove si trova Dara Antik Kenti:

Provincia di Mardin, Turchia. Località Oğuz, circa 30 km a sud-est di Mardin.

🗿 Periodo del mosaico:

525–575 d.C., epoca di Giustiniano I.

🔎 Sito archeologico di Dara:

Oltre 10.000 reperti ritrovati, tra cui necropoli, acquedotti, palazzi e prigioni.

