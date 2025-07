Archeologia. Commovente. Nel silenzio dell’antico pozzo, la breve vita di un bambino ritrova voce: viaggio tra scienza e destino per ridare identità e volto a chi la storia aveva dimenticato

Sotto la superficie argillosa di Faenza, ai limiti del centro abitato, gli archeologi si sono imbattuti in qualcosa di raro e commovente: un piccolo scheletro, per lo più dissolto, appena custodito dalle corone dentarie e da pochi frammenti ossei. Era il fondo di un pozzo antico, ricoperto di strati di ceramiche spezzate—vestigia del tempo in cui l’Italia veniva attraversata da culture in movimento, fra il 3600 e il 2300 a.C.

Nel cuore dell’Eneolitico: la breve storia di un bambino di Faenza che risorge dai frammenti

Se di lui restano soltanto pochi denti e minuscoli frammenti ossei, oggi l’infante di Faenza – vissuto attorno al 3600-2300 a.C. – ci consegna, grazie alla scienza, un piccolo spaccatodell’infanzia antica.

Il ritrovamento – come riporta lo studio pubblicato sul Journal of Archeological Science – , avvenuto durante i lavori di scavo in via Romagnoli, nei pressi della città romagnola, racconta di una sepoltura fragilissima: il corpo deposto sul fondo di un antico pozzo, forse già abbandonato all’epoca, insieme a tre fiaschette in ceramica, testimoni silenziosi di un gesto funerario di cui non conosciamo l’intera portata simbolica. Nell’anatomia ancora in connessione, con il capo rivolto a sud, si percepisce il tentativo di proteggere e conservare, anche fra le avversità della terra e del tempo, quella presenza effimera.

Posizione geografica e contesto archeologico dei resti scheletrici. a) Mappa dell’Italia (dal progetto NASA Visible Earth 1055 ‒ crediti a Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC) che mostra la posizione di Faenza; b) Panoramica dell’unità di scavo, con manufatti associati visibili; c) Primo piano dei resti scheletrici in situ. Foto di adArte Srl. Per gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Ma chi era davvero questo piccolo, e quale storia si cela dietro il suo sguardo mai sbocciato?

Il lavoro dei ricercatori è stato una sfida continua contro la perdita di informazioni: delle ossa non resta quasi nulla, ma le corone dei denti, ormai archivio privilegiato del passato, hanno raccontato un’infanzia spezzata troppo presto. Attraverso l’analisi istologica di due molari, uno da latte e uno permanente, è stato possibile confermare un’età al decesso di circa 17 mesi. Non si trattava di una morte isolata: la fragilità infantile nell’Eneolitico era realtà diffusa, eppure questo dato, letto nelle curve della crescita dentale, restituisce quella densità di vissuto che solo i dettagli della biologia infantile possono rievocare: nessun segno di stress, sviluppo regolare, un inizio di vita che sembrava privo di traumi evidenti.

Viste buccali e occlusali del primo molare superiore destro deciduo (URdm1) e del primo molare inferiore destro permanente (LRM1) selezionati per l’analisi istologica. (a) URdm1: vista buccale (sinistra) e vista occlusale (destra). (b) LRM1: vista buccale (sinistra) e vista occlusale (destra). Legenda: B (Buccale), L (Linguale), M (Mesiale), D (Distale) e O (Occlusale); Barra della scala = 5 mm.

Ma il contributo più prezioso offerto da questi frammenti arriva dalle analisi genetiche e proteomiche. Il DNA antico, strappato alla polvere grazie a tecniche di laboratorio sofisticate, ha svelato una doppia identità: il bambino era un maschio, ma soprattutto apparteneva a un rarissimo aplogruppo mitocondriale (V+@72), già individuato solo in un altro individuo eneolitico della Sardegna. Un elemento che allarga improvvisamente l’orizzonte: chi erano davvero questi gruppi che popolavano l’Italia preistorica? E quali migrazioni, quali scambi, quali racconti familiari sono celati nei loro geni?

Non tutto poteva essere svelato: la cattiva conservazione ha impedito una datazione radiocarbonica precisa e perfino i segnali chimici delle abitudini alimentari sono apparsi troppo condizionati dai processi di alterazione post-deposizionale. Ma la sinergia fra archeologia, odontologia, genetica e scienze dei materiali ha restituito dignità e biografia a chi rischiava di perdersi nell’anonimato archeologico.

Oggi, la storia di questo bambino ci interpella direttamente: se la scienza moderna è riuscita a ridare voce a una vita anonima di cinquemila anni fa, quanto ancora ignoriamo sulle esistenze che hanno plasmato le radici d’Europa? E, di fronte a queste presenze silenziose, sappiamo davvero ascoltare quello che l’Eneolitico vuole raccontarci – sulla memoria, sull’identità, sulla fragilità stessa della vita?

L’Eneolitico: un’epoca di transizione e di prime società complesse

L’Eneolitico, o Età del Rame, abbraccia un periodo compreso tra la fine del IV e l’inizio del III millennio a.C., segnando una delle fasi più dinamiche della Preistoria europea. È un’epoca di grandi transizioni: al fianco di una tradizione agricola già ben consolidata, fanno la loro comparsa i primi oggetti in metallo, modellati in rame, materiale raro e prezioso, simbolo di distinzione e innovazione. Nelle campagne italiane, i gruppi umani adottano pratiche funerarie sempre più articolate, compaiono grandi necropoli collettive e le abitazioni si raggruppano in villaggi più strutturati.

Proprio in questo periodo si rafforzano i legami tra comunità lontane: ceramiche, ornamenti e armi testimoniano vivaci reti di scambio che collegano la penisola italiana con l’Europa centrale, il Mediterraneo e le regioni alpine. È anche un’epoca di forte mobilità: gli spostamenti di gruppi e individui danno vita a intrecci culturali e, come ci rivelano oggi le analisi genetiche più avanzate, ad un mosaico di origini e storie familiari spesso inaspettate.

Le sepolture eneolitiche, spesso accompagnate da corredi simbolici, documentano la nascita delle prime differenziazioni sociali: da semplici gesti rituali a complesse architetture funerarie, la memoria dei defunti diventa parte integrante dell’identità collettiva. È in questo scenario che si inserisce la vicenda umana del piccolo di Faenza: un fragile testimone che, attraverso la tecnologia scientifica, ci permette di ascoltare la voce infantile di un’intera epoca.