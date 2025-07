Archeologia. Cosa sono questi segni quadrati perfettamente regolari scoperti nel terreno? A cosa servivano? Le risposte degli archeologi

Nel cuore del Perù costiero, frammenti di un colossale complesso a U rivelano il volto perduto del potere cerimoniale andino

Nel suolo grigio e arido della periferia di Lima, in Perù, emergono segni geometrici che non sembrano frutto del caso: una scalinata in argilla compatta, colonne affondate nel tempo, e un atrio dal pavimento intonacato di bianco. Sono le tracce – regolari, simmetriche, misteriose – di uno dei complessi monumentali più antichi del continente: Infantas, architettura rituale del periodo Formativo andino (2100–200 a.C.). Ma che cosa erano questi edifici a forma di U? E perché le società preincaiche costruivano simili strutture colossali nel fondovalle, a pochi chilometri dal Pacifico?

Vedute degli scavi nelle unità AE-1 e AE-2, dall’alto (a) e guardando verso est (d), e un’ortofoto (b) e una fotografia dello scavo (c) degli scavi della trincea della scala (immagine degli autori).

Un’architettura che parla di potere

Le U cerimoniali come cuore del paesaggio religioso e politico costiero

Infantas è uno dei sette siti monumentali a forma di U individuati nella valle del Chillón, regione costiera fortemente urbanizzata del Perù centrale. Questo tipo di complesso architettonico – caratterizzato da un monticolo centrale affiancato da due bracci laterali, che delimitano un’ampia piazza cerimoniale – era diffuso anche nelle vicine valli del Rímac e del Lurín. Insieme, queste strutture delineano una rete rituale-politica che organizzava il territorio, canalizzava il potere simbolico e amministrava le risorse naturali in un paesaggio ancora privo di una monarchia centralizzata.

Infantas sorgeva circa 7 km dalla costa, ed era ben visibile da un’ampia area del fondovalle. Già identificato nelle foto aeree degli anni ’40, oggi è in gran parte scomparso sotto il cemento dell’espansione urbana di Lima. Tuttavia, gli scavi condotti nel 2008 hanno restituito resti eccezionalmente conservati, tra cui una monumentale scala a trenta gradini, un atrio con colonne e pavimenti in gesso bianco, e persino mattoni conici in adobe: tutti elementi tipici dei templi del periodo Formativo.

Geometrie visibili solo dall’alto

Quando il paesaggio rivela l’architettura sepolta

Prima ancora che inizino gli scavi, a raccontare la presenza di Infantas sono le tracce geometriche lasciate nel terreno, visibili nelle fotografie aeree degli anni Quaranta e, oggi, nelle immagini satellitari ad alta risoluzione. Si tratta di allineamenti rettilinei, angoli netti, simmetrie spaziali: una grammatica silenziosa fatta di ombre, differenze nella vegetazione o variazioni nella densità del suolo, che segnala ciò che giace appena sotto la superficie.

Nel caso di Infantas, quelle figure quadrangolari perfettamente regolari corrispondono ai resti delle antiche piattaforme cerimoniali, delle scalinate monumentali, delle colonne e delle pavimentazioni. La simmetria della “U” non è casuale: riflette un progetto ideologico e urbanistico che organizzava lo spazio rituale secondo assi precisi, probabilmente allineati anche con elementi astronomici o naturali, come le montagne e i corsi d’acqua.

Queste geometrie, rese visibili solo dallo sguardo verticale, costituiscono la firma materiale delle società formative andine, capaci di trasformare il paesaggio in un dispositivo cerimoniale complesso. Decifrarle significa leggere, nel suolo stesso, la memoria di un potere che si costruiva attraverso la forma e la monumentalità.

Scale, colonne e piazze sacre

Un linguaggio architettonico condiviso per la religione e il governo

La scalinata, costruita con lastre di pietra legate da malta di fango, conduceva all’atrio elevato della piattaforma centrale. La disposizione e i materiali richiamano direttamente altri centri cerimoniali come Cardal, Garagay e Mina Perdida, noti anche per i loro bassorilievi e per il controllo delle acque.

Le colonne affondate e i resti pavimentali dell’atrio si inseriscono nel canone architettonico delle grandi strutture templari formative. I pochi frammenti ceramici ritrovati nel sito mostrano motivi “Janabarroidi” tipici tra l’800 e il 550 a.C., legati ad altri siti rilevanti come Ancón e Garagay: indizi di una rete cerimoniale interconnessa, fatta di pellegrinaggi, alleanze rituali e modelli architettonici condivisi.

Frammenti di ceramica formativa recuperati dalla griglia 14 in AE-2 (figura degli autori).

La valle come teatro sacro

Costruire il potere attraverso la forma, il paesaggio e la partecipazione collettiva

Il posizionamento strategico di Infantas, nel basso corso del Chillón, non era casuale: dominava le vie d’accesso alle risorse idriche e agricole, e garantiva visibilità e accessibilità alle comunità circostanti. La forma a U, la piazza centrale e il monticolo elevato erano dispositivi simbolici e funzionali al tempo stesso: permettevano l’incontro cerimoniale delle masse e, insieme, elevavano chi officiava i riti, segnando visivamente una gerarchia simbolica.

In quest’architettura, il sacro e il politico si fondevano: secondo gli archeologi, il solo atto di costruire questi monumenti – con migliaia di ore-lavoro collettive – era parte del rito. L’“embedded religiousness”, cioè la religiosità incorporata nella forma, definiva l’identità e la coesione delle prime società andine.

Il tempo che logora, la città che cancella

Infantas oggi: frammenti sopravvissuti, memoria protetta

Nonostante la straordinaria importanza storica e culturale del sito, oltre il 90% dell’estensione originaria di Infantas è andata perduta per cause urbanistiche. Oggi ne restano solo il monticolo centrale (detto Infantas I) e un tratto dell’ala sinistra (Infantas II), separati da strade e quartieri residenziali.

Ma gli scavi, documentando l’integrità degli elementi cerimoniali ancora esistenti, hanno permesso la sua tutela ufficiale: Infantas è stato dichiarato Patrimonio Nazionale del Perù. È una storia esemplare, che riflette un problema globale: il rischio di cancellazione dell’archeologia premoderna in contesti metropolitani in rapida espansione.

Un patrimonio da decifrare

Ipotesi, cronologie in costruzione e nuove domande aperte

Infantas non è solo un caso isolato: appartiene a un sistema di U monumentali che, tra il 1000 e il 500 a.C., trasformò le valli costiere in teatri di una religiosità complessa e partecipata. La fine di questa tradizione – attorno al 500 a.C. – coincide con cambiamenti climatici legati a eventi di El Niño e con l’emergere di nuovi poli religiosi come Chavín de Huántar.

Ma molto resta da chiarire: le cronologie, i ruoli dei singoli centri, le dinamiche di potere tra comunità. Progetti futuri di datazione al radiocarbonio e nuovi scavi promettono di restituire voce a ciò che oggi sopravvive solo in parte. Intanto, i resti di Infantas ci ricordano come, nelle civiltà del passato, costruire un edificio era anche costruire un ordine del mondo.

📚 Box di approfondimento

Titolo del sito: Infantas

Luogo: Valle del Chillón, Perù

Periodo: Formativo andino (circa 800–500 a.C.)

Caratteristiche: complesso a U con scalinata monumentale, atrio con colonne, piattaforma templare

Stato di conservazione: parziale – oltre il 90% distrutto da urbanizzazione

Tutelato come: Patrimonio Nazionale del Perù

