Archeologia del D-Day. Cosa stanno trovando gli archeologi nelle aree in cui fu preparato lo sbarco di Normandia

A meno di un miglio nell’entroterra dal mare, sulla costa orientale del Suffolk, appena a nord della centrale elettrica di Sizewell B e adagiato sotto una piantagione di pini degli anni ’50, un capitolo nascosto della storia del Suffolk durante la Seconda Guerra Mondiale sta cominciando a venire alla luce. Nei boschi di Goose Hill, gli scavi archeologici condotti da Oxford Cotswold Archaeology, come parte dello sviluppo di Sizewell C, hanno portato alla luce prove che evidenziano l’importanza di questo piccolo tratto di costa nel corso degli anni della guerra, dalle prime preoccupazioni sull’imminente invasione tedesca, ai preparativi vitali per lo sbarco in Normandia del 1944.

“Per celebrare l’80º anniversario del D-Day, esamineremo un po’ più da vicino ciò che questa piccola sezione della costa del Suffolk rivela sul ruolo svolto dall’East Anglia nella Seconda Guerra Mondiale. – dicono gli archeologi di Cotswold – Nonostante fosse a molte miglia di distanza dalla Normandia, il tratto di costa inglese intorno a Sizewell e i boschi di Goose Hill giocò un ruolo strategico vitale sia nel periodo precedente l’Operazione Overlord nel 1944, sia come parte importante delle difese costiere della Gran Bretagna durante la guerra. Durante i primi anni della guerra, la costa dell’Anglia orientale fu pesantemente fortificata poiché si temeva che le spiagge pianeggianti della regione sarebbero state vulnerabili all’invasione delle forze tedesche che occupavano i porti del Belgio e dei Paesi Bassi. Filo spinato, mine, blocchi anticarro e travi a “denti di drago” furono posati lungo le spiagge del Suffolk, fossati anticarro più grandi attraversarono punti strategici nell’entroterra e una serie di fortini e piattaforme di armi furono costruiti in punti chiave del paesaggio”.

Il D-Day si riferisce al più grande assalto aereo e invasione anfibia della storia, quando le forze alleate invasero le spiagge della Normandia il 6 giugno 1944 come parte dell’Operazione Overlord, la battaglia per la liberazione della Francia e dell’Europa continentale dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Comportò gli sforzi congiunti degli eserciti, delle marine e delle forze aeree di 12 nazioni, con oltre 150.000 soldati che sbarcarono su cinque spiagge il 6 giugno e molte altre migliaia arrivarono in supporto nei giorni e nelle settimane successivi. Se l’operazione fosse fallita, le conseguenze sarebbero state catastrofiche per lo sforzo bellico delle forze alleate. Alla fine si rivelò un punto di svolta nella lotta contro la Germania, consentendo agli Alleati di prendere piede in Europa che alla fine portò alla vittoria nel 1945.

Nei boschi di Goose Hill, i nostri scavi hanno rivelato i resti di quattro fortini “Suffolk Square” che furono probabilmente costruiti durante questo periodo. Due erano ben conservati con i tetti solo parzialmente crollati, ma le altre mostravano chiari segni di essere state utilizzate per successive esercitazioni di tiro al bersaglio. Nei boschi è ancora oggi visibile anche una rete di grandi fossati anticarro che zigzagavano lungo la costa e le nostre indagini hanno individuato l’ubicazione di alcuni piccoli ricoveri rivestiti di lamiera ondulata che probabilmente venivano utilizzati come postazioni di tiro con i mortai. Tali caratteristiche testimoniano le sostanziali modifiche apportate al litorale durante le fasi iniziali della guerra, quando il timore di un’invasione era massimo.

Tuttavia, la maggior parte delle prove archeologiche trovate a Goose Hill si riferiscono alla fine della guerra, una volta che la minaccia di un’imminente invasione si era allontanata. Nel corso del 1943-44 l’area tra Sizewell e Dunwich divenne invece un importante campo di addestramento per le truppe britanniche, in particolare nei mesi precedenti lo sbarco in Normandia del 1944. Sappiamo che nella regione furono svolte diverse esercitazioni chiave di addestramento per preparare le truppe all’operazione Overlord.

Si registra che uno di questi esercizi, noto come “Exercise Bump”, ebbe luogo nell’aprile 1944 nell’area circostante i boschi di Goose Hill. Si trattava di un’esercitazione di “fuoco vero”, in cui venivano utilizzate munizioni vere per imitare il più fedelmente possibile le condizioni di combattimento reali per i soldati che presto sarebbero stati inviati in prima linea in Europa. Sappiamo da numerosi diari di guerra del battaglione che Goose Hill era al centro dell’azione durante l’Esercizio Bump, ma è stato emozionante trovare possibili prove di questa azione durante lo scavo dei resti di un edificio precedente noto come Summer House che un tempo sedeva in leggera salita nel paesaggio. Numerosi bossoli di proiettili erano raggruppati intorno alla porta dell’edificio e la struttura stessa mostrava segni di possibili danni da esplosione, suggerendo che avrebbe potuto essere utilizzata come posizione strategica dalle truppe coinvolte nell’esercitazione.

Al di là dei resti di questa particolare esercitazione, ci sono certamente prove più ampie della presenza di accampamenti militari della Seconda Guerra Mondiale nascosti sotto i boschi di Goose Hill: abbiamo registrato i resti di diverse capanne Nissen della Seconda Guerra Mondiale (edifici prefabbricati in blocchi di cemento e lamiera ondulata che potrebbero essere costruiti molto rapidamente), e hanno messo in luce tratti di trincee difensive scavate per esercitazioni militari, tra cui una contenente un tratto di passerella in legno quasi perfettamente conservato. Oltre a queste prove strutturali abbiamo recuperato molti oggetti più piccoli di equipaggiamento militare come scatole e caricatori di munizioni, batterie e segnaletica rilasciate dal dipartimento di guerra, sacchi di sabbia, cavi di comunicazione radio, estremità a baionetta e due elmetti “Tommy” in metallo. Sono emersi anche i resti di veicoli, compreso un carro armato che era stato utilizzato come tiro al bersaglio. Perduta tra gli alberi è stata ritrovata anche un’unica bussola da campo di tipo militare, utilizzata da un ufficiale di artiglieria per calcolare la direzione del fuoco dei mortai.

Diverse grandi discariche di rifiuti, probabilmente create dopo la guerra, ci hanno fornito alcuni degli oggetti più quotidiani utilizzati dal personale di stanza nei boschi di Goose Hill nel corso della guerra. Abbiamo trovato scatolette di pesce in scatola e stufato autoriscaldante, e una gamma completa di piatti e ciotole smaltate di produzione militare, oltre ad alcune stoviglie di porcellana più fine, comprese teiere scheggiate per l’essenziale tazza di tè britannica. Sono state recuperate numerose bottiglie di vetro per vino, birra e whisky (inclusa una bottiglia piena di birra Greene King), insieme a bottiglie di cordiale al mango e cola di produzione americana, e altra limonata e acqua minerale di provenienza locale della Talbot&Co di Ipswich. Tra i detriti militari sono stati trovati anche altri oggetti personali, tra cui flaconi di dopobarba, Vicks vaporub, numerose bottiglie di Brylcreem, calamai e qualche soldo occasionale.

“Mentre le difese costiere e i resti strutturali rinvenuti a Goose Hill evidenziano l’importanza del paesaggio della costa del Suffolk durante la seconda guerra mondiale, sono questi reperti archeologici più piccoli rinvenuti a Goose Hill che ci forniscono davvero una finestra sulla vita quotidiana degli uomini coinvolti nella guerra. – dicono gli archeologi di Cotswold -Usavano Brylcreem per lisciarsi i capelli, Vicks vaporub per schiarirsi il naso e bevevano sciroppo di mango e birra nei tempi di inattività. I calamai potevano essere usati dai soldati per scrivere le lettere a casa, e forse da qualche parte qualcuno stava maledicendo la perdita della loro nuova bussola da campo.

Il lavoro è ancora in corso nei boschi di Goose Hill ed è probabile che gli scavi continueranno a portare alla luce ulteriori istantanee della vita e delle operazioni quotidiane di