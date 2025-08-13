Archeologia della quotidianità. Nuova scoperta vicino al Garda. 2034 avanti Cristo.Una tazza nera cadde dalla palafitta, volò lieve una foglia di platano fermandosi nel fango. E un bastone intagliato. ll Lucone svela la sua antistoria in tre oggetti e gesti sospesi. Splendido

Sì, qualcuno gettò una tazza nell’acqua del laghetto, A un uomo cadde una punta di legno che stava intagliando. Una foglia ampia di platano planò nel cielo ed andò a posarsi poco lontano. Tutto – quel tanto e quel poco che è la vita – accadde nel 2034 a. C. mentre era aperto il cantiere del villaggio. Perchè ne siamo certi? Perchè questi reperti sono stati portati alla luce dallo stesso strato di terreno e quello strato è stato datatato al 2034 a. C., grazie ai tronchi degli alberi utilizzati per la costruzione delle palafitte. Si chiama dendrocronologia e studia gi anelli degli alberi e le loro sequenze.

“Settimana 3, giorno 1. – scrive ora l’archeologo. E in poche righe, grazie al ritrovamento di una punta di legno intagliata, di una piccola tazza nera perfettamente integra e di una foglia di platano antica di millenni, consegna ai lettori l’emozione pura della storia minuta.

“Le ricerche al Lucone non inseguono le sorti di un re dimenticato o di una cruenta battaglia: il tempo, qui, non scorre in un’unica linea di eventi solenni. È come se si frantumasse in una miriade di episodi minimi: primavera del 2034 a.C., un artigiano affila un bastone con la sua accetta; forse nell’autunno successivo, una foglia, ondeggiando, scende sull’acqua; e qualcuno, in un gesto senza testimoni, lascia cadere una piccola tazza. Episodi sospesi, che tornano oggi a galla dopo quattromila anni”.

“È il silenzio dell’antistoria, i suoi minimi sussulti, lontano da armi, grandi imprese, grandi conquiste culturali.” – commenta Maurizio Bernardelli Curuz, direttore di Stile arte – “uno dei post più belli e illuminanti a livello internazionale degli ultimi anni in archeologia e comunicazione, quello degli archeologi del Lucone, capace di restituire al lettore il sentimento stesso del tempo e di un territorio. E della gioiosa noia della vita”.

Il Lucone, un lago perduto

Nel cuore della morena, un mondo scomparso sotto l’acqua e la torba

Il Lucone di Polpenazze si trova in provincia di Brescia, a una manciata di chilometri dalle sponde del Garda. Oggi appare come una zona umida circondata da campi e vigneti, ma un tempo era un piccolo lago glaciale, formatosi nelle conche moreniche lasciate dal ritiro dei ghiacciai.

Il bacino, bonificato e prosciugato in gran parte nei secoli scorsi, ha funzionato per millenni come una cassaforte naturale: acqua, limo e torba hanno protetto legno, tessuti, semi e oggetti organici che altrove sarebbero svaniti.

Una presenza antichissima

Uomini, fuoco e manufatti già nel Neolitico

Gli archeologi hanno documentato frequentazioni sin dal Neolitico, in particolare in quella che oggi viene chiamata “zona C”.

Qui sono emersi strumenti in selce di origine veronese, ossidiana proveniente dalla Sardegna e frammenti di tavolette in terracotta finemente decorate. Oggetti che testimoniano scambi a lunga distanza e una vita culturale complessa, già tremila anni prima della fondazione di Roma.

Il villaggio del Bronzo Antico

Una comunità sulle palafitte, sospesa tra terra e acqua

La fase più celebre del Lucone appartiene al Bronzo Antico. Gli scavi nell’area chiamata “Lucone D” hanno rivelato un villaggio palafitticolo eretto su piattaforme lignee, datato con precisione dendrocronologica tra il 2034 e il 1967 a.C..

Le case erano fatte di legno e argilla, con focolari interni, magazzini, pavimenti in terra battuta e strutture per essiccare i raccolti. Accanto, piccoli spazi per gli animali e strumenti agricoli rudimentali.

L’incendio che sigillò il tempo

Fiamme e cenere che hanno conservato ogni cosa

Un giorno, un incendio devastò l’insediamento. Le travi e le assi, semicarbonizzate, caddero nell’acqua del lago. Invece di scomparire, furono sigillate per millenni, insieme a vasi ancora interi, resti di pasti, utensili e perfino tessuti di lino.

La catastrofe si trasformò così in un dono per gli archeologi: uno scrigno di legno e argilla dove ogni dettaglio è rimasto intatto, come se gli abitanti fossero usciti solo ieri.

Rinascita e riti segreti

Dopo le fiamme, la volontà di restare

Il villaggio non morì con l’incendio. Fu ricostruito, e in quella fase una scena toccante si impresse nella stratigrafia: il cranio di un bambino deposto sul fondo, forse come offerta rituale per propiziare la rinascita.

Per decenni, i colpi d’ascia abbatterono nuovi alberi per sostituire pali e travi. La vita continuò, fino a quando l’acqua tornò a salire, sommergendo le palafitte e ponendo fine alla comunità intorno al 1969 a.C..

Oggetti che parlano di mani e gesti

Legno, semi, ossa e gusci di tartaruga di 4.000 anni fa

Gli scavi hanno restituito una straordinaria quantità di reperti organici: utensili in legno, manici di falce e bastoni intagliati, tessuti di lino, resti di cereali e legumi, ossa di bovini, cani e pesci, gusci di tartaruga lavorati

Sono oggetti che non raccontano guerre, ma gesti: impastare il pane, filare il lino, far giocare i bambini, far cadere nell’acqua una tazza per distrazione o per un rito.

Un cantiere vivo

Scavi aperti al pubblico, tra estate e sole sulla pelle

Ogni estate, tra luglio e agosto, il Lucone apre le sue passerelle agli appassionati. Si può osservare il lavoro degli archeologi, partecipare a laboratori e respirare l’odore umido della torba che riaffiora dal passato. Un’esperienza che mescola il calore dell’estate con il fresco respiro di un lago che non esiste più.

Il sentimento del tempo

Quando la storia diventa carezza

Il Lucone non offre la cronaca di imperi e condottieri, ma la poesia delle cose minime: una foglia che cade, una punta di legno lavorata, una tazza intatta.

È un luogo in cui il tempo non scorre: galleggia. E in quell’immobilità liquida, si avverte il brivido dolce di un passato che non urla, ma sussurra.

