Archeologia e architettura. Meraviglioso, cos’è? In una grotta una struttura arcaica nello stile “Paese dei puffi”. A cosa serviva? Che cosa conteneva? A quando risale? Perché quella forma?

Singolare e gioiosa, l’idea di questa “architettura organica” antichissima, oggetto di una riscoperta e di nuovi studi. Ricorda quella di certi villaggi pittoreschi dei fumetti, in cui le forme degli edifici non seguono le geometrie della ragione abitativa umana, con angoli e linee rette – forse inizialmente suggeriti dall’uso dei tronchi degli alberi e dall’intersezione delle strade – ma una fluida, gibbosa tendenza al circolare. In verità siamo alla presenza di una sorta di scultura funzionale. Un edificio-monumento, funzionale e, al tempo stesso, oggetto di venerazione.

Il fascino di una caverna preistorica

La Cueva de la Olla, grotta del Messico settentrionale, svela i resti di una società agricola avanzata. E il suo granaio gigante incarna la forza simbolica e sacra del mais, cuore pulsante di ogni villaggio mesoamericano.

Il granaio nella grotta e i resti di un edificio @ Foto Inah

Nel cuore del deserto di Chihuahua, in Messico, a circa 300 chilometri a nord-ovest di Ciudad Juárez, a ridosso della Sierra Madre Occidentale, si apre un riparo roccioso dall’aria sacra e silenziosa. La chiamano “Cueva de la Olla” – letteralmente, la Grotta della Pentola – e già il nome accende un’immagine: quella di un recipiente gigantesco, costruito in adobe, nascosto nell’ombra delle pareti scolpite dal vento. Questo spazio non è una semplice cavità naturale, ma un’antica architettura abitativa e cultuale.

Ed è qui che un’équipe di archeologi ha nuovamente acceso l’attenzione della comunità scientifica, grazie alla conservazione eccezionale di un enorme granaio precolombiano con funzioni sia pratiche che cerimoniali. Una vera architettura organica, biologica, costruita per nutrire, proteggere e ricordare. Una “costruzione di desiderio”, che unisce corpo, natura, calore, estate, sopravvivenza, fortuna.

Una civiltà contadina tra il silenzio e la pietra

Il territorio di Paquimé, nel Messico settentrionale, era già abitato da popolazioni sedentarie dedite all’agricoltura dal 200 d.C. E la grotta riflette l’ingegno e la spiritualità di queste comunità.

L’insediamento della Cueva de la Olla si trova nella valle di Casas Grandes, una delle zone più significative del nord del Messico per lo studio delle culture agricole preispaniche. La grotta fu abitata dal 600 al 1350 d.C. circa, da gruppi riconducibili all’orizzonte Mogollon, poi confluiti nella complessa cultura di Paquimé. Gli uomini e le donne che la abitarono conoscevano già una forma evoluta di sedentarietà e praticavano una coltivazione raffinata del mais, delle zucche e dei fagioli, fondando la propria vita sulla regolarità del ciclo stagionale e sulla conservazione della provvista alimentare.

La necessità di proteggere il raccolto dagli animali, dal calore e dall’umidità, ma anche di sacralizzare l’atto del nutrire, portò alla nascita di una tipologia costruttiva unica: il cuexcomate, un granaio di forma cilindrica, rivestito con uno spesso strato di adobe e intonacato con argilla e fibre vegetali.

Il cuexcomate: ventre cerimoniale della comunità

Al centro della grotta, un edificio in terra cruda alto oltre tre metri ricorda una grande giara dipinta. Non era solo deposito, ma anche simbolo: grembo, madre, nutrimento, eternità.

Il cuexcomate della Cueva de la Olla è un manufatto straordinario. Alto 3,55 metri, con un diametro alla base di circa 2,5 metri, presenta un’apertura nella parte superiore, che veniva sigillata con pietre e argilla. La struttura è rivestita internamente ed esternamente da uno spesso strato di intonaco a base di fango e paglia, che garantiva l’isolamento termico. All’interno, gli archeologi hanno rinvenuto tracce di semi e residui organici, identificati come mais, zucche essiccate e probabilmente piante medicinali.

Ma il granaio non era solo un dispositivo tecnico: la sua forma – una giara, ma al tempo stesso un seme – e la sua collocazione centrale all’interno della grotta lo rendono inequivocabilmente un’architettura simbolica, una sorta di ventre cosmico, destinato a contenere la vita e il futuro della comunità. Le tracce di pigmenti rossi e neri sulla sua superficie, disposte in fasce e spirali, fanno pensare a una decorazione rituale. I colori della terra, del sangue, del sole e della notte: un codice cosmico scolpito nella paglia.

Una tipologia architettonica che si ripete nella storia

Dall’Età del Bronzo alle culture classiche, dai deserti messicani alle colline italiane, il granaio si ripete come architettura simbolica. Culla, ombelico, tesoro.

Non è la prima volta che l’archeologia si trova di fronte a strutture così complesse e al tempo stesso “naturali”. Il grande granaio ellenistico di Morgantina, in Sicilia, o i silos etruschi di Tarquinia scavati nella roccia, o ancora i magazzini cerealicoli dell’Oasi di Dakhla, in Egitto, testimoniano una costante della storia umana: conservare il cibo significa conservare la civiltà.

Anche in questi casi, i granai diventano il centro del villaggio, elemento di prestigio politico, talvolta collocati in prossimità dei templi o dei luoghi di culto. Come a Paquimé, anche in Etruria e nel Vicino Oriente, la capacità di immagazzinare il grano era un segno di potere, di controllo del tempo, di organizzazione sociale. Il granaio è calendario, capitale, corpo collettivo.

L’architettura biologica e la lezione del grano

Secondo Bernardelli Curuz, il granaio è un organismo vivente. “In questo caso – dice – esso non è solo una olla, ma un grosso seme o il gambo di un fungo, intaccato dagli insetti o un frutto. Frutto che contiene semi, seme che contiene semi, seme che richiama altri semi, secondo la magia apotropaica. Cresce dal terreno, risponde al clima, integra l’ambiente. La forza del grano è la forza della comunità. E’ probabile che esso, in una visione politeista del mondo, assumesse la forza di una divinità legata ai prodigi della vegetazione. Si può anche ipotizzare che la forma dell’edificio fosse funzionale, con superficie curve e fori alla circolazione interna dell’aria, che evitasse le muffe e il danneggiamento dei semi”.

Le “finestrelle” avevano la funzione di aerazione dell’ambiente @ Foto Inah



Quello che colpisce nella Cueva de la Olla non è solo la solidità costruttiva, ma la perfetta armonia con il paesaggio. Il granaio non contrasta con la roccia, ma ne prosegue la forma; l’adobe assorbe l’umidità e la rilascia; la posizione all’interno della grotta garantisce temperatura stabile e protezione.

È l’esempio perfetto di architettura biologica, secondo l’accezione indicata da Bernardelli Curuz: costruzioni che non sono imposte al mondo, ma che nascono da esso, come piante, come frutti. Il cuexcomate è un corpo, non una macchina. Conserva non solo grano, ma tempo, memoria, identità. È un’architettura generata dal bisogno e dalla bellezza.