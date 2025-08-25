Archeologia e sentimento. La scoperta. Dalla Padania romana arrivò in Egitto 2000 anni fa sul petto di un soldato. 3500 chilometri di “cammino” di una fibula “magica” dalla Lombardia al Mar Rosso

Un piccolo gioiello militare riemerge dal deserto egiziano, sulla rotta delle spezie.

di Federico Bernardelli Curuz.

C’è sempre qualcosa di sorprendente, nel rovistare tra gli strati del tempo. Ogni coccio, ogni frammento di metallo, ogni fibra corrosa da secoli di sabbia porta con sé la memoria di un gesto, di una vita, di un respiro antico. Così è accaduto a Berenike, antico porto romano sulla costa del Mar Rosso, dove gli archeologi hanno rinvenuto un piccolo oggetto, all’apparenza umile, che tuttavia parla di imperi e di uomini, di viaggi e di identità. Si tratta di una fibula di tipo Aucissa, databile alla metà del I secolo d.C., e rappresenta – come rivela uno studio pubblicato in questi giorni (agosto 2025) su Antiquity (Cambridge University Press, DOI: 10.15184/aqy.2025.10155) – il reperto più meridionale mai rinvenuto di questa tipologia.

Un oggetto minuto, sì, ma di un valore simbolico straordinario: forse appartenuto a un soldato romano di stanza in quell’estremo lembo dell’Impero, all’incrocio delle rotte commerciali che collegavano Roma all’India e alle coste africane. E se l’oggetto fosse stato prodotto, mettiamo, nella Brixia cisalpina, e indossato da un soldato “lombardo” quanta strada avrebbe dovuto percorrere, dall’Italia Settentrionale – in cui queste fibule venivano prodotte – al porto di Berenike?

Per un viaggiatore romano, la distanza Brixia → Berenike era di circa 3.500 km (2.350 miglia romane).

Naturalmente, il tempo di percorrenza era enorme: 2–3 settimane fino ad Alessandria, con mare favorevole, altre 2–3 settimane per risalire il Nilo e, infine, circa 10–12 giorni di carovana nel deserto orientale. In tutto, il viaggio poteva durare 2–3 mesi, se tutto andava bene.

Berenike, porta d’Oriente

Fondata in epoca tolemaica e rifondata da Augusto come baluardo strategico, Berenike era un punto nevralgico della rete marittima che convogliava verso Roma merci esotiche: spezie dall’India, profumi e resine dall’Arabia, animali rari e avorio dall’Africa orientale. Nel cuore della città, i magazzini custodivano anfore di vino italico, oli pregiati, vasellame di lusso.

Eppure, accanto alla dimensione commerciale, la città fu anche presidio militare. I papiri e le ostraka rinvenuti nelle discariche urbane raccontano di approvvigionamenti destinati alle truppe, di lettere private di centurioni, di contratti che svelano l’intreccio tra affari e disciplina militare. Non un presidio imponente, ma un nucleo costante di uomini in armi, chiamati a garantire la sicurezza della rotta marittima e dei collegamenti con la Valle del Nilo, attraverso piste desertiche segnate da fortini e cisterne.

Un fermaglio che vale come un volto

La fibula, oggi conservata dopo un delicato restauro, presenta la tipica struttura arcuata delle Aucissa: un arco largo decorato da scanalature, interrotto da costolature trasversali, con un piede terminante in un piccolo pomello. Il perno non è giunto fino a noi, ma tracce di riparazioni precedenti indicano che l’oggetto ebbe lunga vita d’uso, forse trasmesso o riaggiustato con cura. Il riuso dell’oggetto non è collegabile a parsimonia, quanto, probabilmente, a un valore magico o sentimentale dell’oggetto stesso; forse ereditato dal padre? Da un veterano con le stese origini? Da un parente? Da un uomo che era considerato una figura protettiva per il soldato?

Le fibulae non erano semplici accessori funzionali. Servivano a fermare la tunica o il mantello, ma nello stesso tempo rappresentavano marcatori di identità. In particolare, quelle di tipo Aucissa – prodotte in gran parte nell’Italia settentrionale tra la fine della Repubblica e il I secolo d.C. – furono strettamente legate al mondo militare. I legionari le ricevevano, le usavano e spesso le conservavano come segno tangibile di appartenenza a un corpo, a una memoria comune.

Trovarne una a Berenike significa dunque molto più che rinvenire un piccolo oggetto d’ornamento: vuol dire cogliere la presenza concreta di un uomo, di un soldato romano, sradicato dalle colline padane o dal cuore della Gallia e trapiantato sulle rive di un mare tropicale, all’ombra delle palme e delle nubi dei monsoni. Quella spilla forse fungeva da protezione. Da legame.

La diaspora delle Aucissa

Gli studiosi hanno censito oltre duemila esemplari di fibulae Aucissa in tutta l’area mediterranea e lungo i limes europei: numerosissimi i ritrovamenti nei campi militari renani, abbondanti quelli in Britannia dopo la conquista di Claudio, frequenti in Spagna e Dalmazia. Molto più rare, invece, le presenze in Africa e in Egitto, dove il clima e i costumi vestimentari non sempre ne richiedevano l’uso.

Per questo il ritrovamento di Berenike è tanto significativo: testimonia una continuità diretta tra i legionari di frontiera e i soldati stanziati nei porti dell’Oriente romano. Non si tratta di un semplice trasferimento di merci, ma di uomini che portano con sé oggetti personali, segni di appartenenza e, forse, di nostalgia.

Il fatto che la fibula fosse stata riparata più volte ci parla di un valore che andava oltre l’uso pratico: forse un dono ricevuto al termine di un’istruzione militare, forse un ricordo del luogo d’origine. Non a caso lo studio ipotizza che potesse avere anche un valore sentimentale, come reliquia di una vita precedente.

Il nome Aucissa deriva dall’iscrizione AVCISSA incisa su alcune fibule del I secolo d.C., che ha dato poi il nome all’intera tipologia.

Secondo l’interpretazione più diffusa, si tratta del marchio di una bottega o di un artigiano attivo probabilmente in Italia settentrionale, specializzato nella produzione di fibule destinate in gran parte ai soldati romani.

Alcuni studiosi hanno ipotizzato che fosse un nome personale latino o gallo-latino, forse collegato al verbo augere (“accrescere”), oppure una formula augurale; ma queste letture sono minoritarie.

L’ipotesi più solida resta quella del marchio di officina, analogo a un moderno logo, inciso sempre nello stesso punto del fermaglio.

Con il tempo, il nome del fabbricante è divenuto sinonimo dell’intero modello, caratterizzato da arco piatto e nervature longitudinali.

Così oggi gli archeologi parlano di fibule Aucissa anche se non recano più la scritta originaria, unendo sotto questa etichetta una tipologia molto diffusa in tutto l’Impero romano nel I secolo d.C.

Il soldato ignoto di Berenike

Nessun nome ci è stato restituito, nessun epitaffio ci dice chi fosse l’uomo che portava al petto questo piccolo bronzo decorato. Ma il suo fermaglio, gettato infine in una discarica, ci permette di intravedere la sua storia. Forse un centurione incaricato di sorvegliare i convogli lungo il deserto. Forse un giovane legionario reclutato in Italia o nella Gallia Cisalpina, inviato a servire “in extremis”, là dove l’Impero lambiva gli oceani sconosciuti.

Il porto di Berenike era, in fondo, un crocevia di mondi: qui si incontravano profumi indiani e papiri egiziani, marinai greci e mercanti arabi, cammellieri nubiani e funzionari romani. In questo mosaico di lingue e culture, la piccola fibula di tipo Aucissa diventa un frammento di biografia individuale che attraversa la Storia.

Epilogo

Che fine fece il suo proprietario? Tornò mai in patria, o rimase per sempre sulla soglia ardente del Mar Rosso? Non lo sapremo mai. Ma il piccolo bronzo sopravvissuto alle fiamme, alle sabbie e all’oblio ci parla ancora. È la voce di un impero che non si espande solo con i suoi eserciti e le sue navi, ma con gli oggetti intimi che ogni uomo porta con sé.

A Berenike, tra anfore spezzate e papiri consumati, il ritrovamento della fibula ci consegna un frammento di vita: un soldato romano, in terra d’Africa, che stringe al petto un fermaglio venuto dal Nord, come se in quel piccolo metallo fosse racchiusa la sua identità, la sua patria lontana.