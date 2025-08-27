Archeologia. Emozione sul Garda. Misteriose corde annodate e intatte, risalenti a 4000 anni fa e l’osso di un bambino scoperti ora al Lucone. Cosa accadde? Luce sul mistero

Il villaggio palafitticolo, divorato dal fuoco e poi protetto dall’acqua, consegna oggi ai nostri occhi storie di vita, di fatica e di tragedia. Il ritrovamento è avvenuto in queste ore nella conca di un ex laghetto, nell’attuale territorio di Polpenazze, a circa 5 chilometri in linea d’aria dalle rive del lago di Garda.

Le archeologhe scavano accuratamente un blocco contenente le corde

Le corde annerite del tempo

La sopravvivenza di un materiale fragile racconta l’ingegno antico

Corda tra il fango. E’ stata conservata grazie all’acqua e al terreno anaerobico

Il miracolo è avvenuto in questi giorni di scavo: dal terreno saturo d’acqua, compatto e fangoso, sono emerse corde annerite, risalenti a circa 4000 anni fa, sorprendentemente intatte. Non fibre sciolte, ma corde annodate e poste in opera, simili a quelle della corderia marinara, modellate da mani sapienti che conoscevano bene i segreti dell’intreccio vegetale. Non un materiale di deposito, dunque, ma oggetti realmente utilizzati, rimasti intrappolati nel fango che li ha preservati.

La corda intrecciata e annodata, trovata in questi giorni al Lucone

La loro conservazione è dovuta al peculiare contesto del Lucone di Polpenazze, un’area paludosa ricca d’acqua e povera d’ossigeno: un terreno anaerobico che blocca i processi di decomposizione. Ciò che altrove sarebbe scomparso da millenni – legno, fibre, alimenti – qui si offre agli archeologi con una freschezza quasi spiazzante.

Tra le ceneri: l’osso di un bambino

Il rogo che cancellò il villaggio ci restituisce un frammento di vita spezzata

Le corde annerite non sono le sole testimoni del dramma. Gli archeologi hanno identificato il radio di un bambino, l’osso di un piccolo avambraccio di un bambino. È una delle rarissime testimonianze umane rinvenute al Lucone, dove i resti scheletrici sono scarsi e frammentari. Quel piccolo osso, emerso nel “Settore 2” dello scavo, riporta all’improvviso la ricerca scientifica sul piano emotivo: dietro i manufatti e le strutture, la realtà di vite improvvisamente interrotte.

I villaggi del Lucone: una storia di legno, acqua e fuoco

Dalle prime palafitte dell’età del Bronzo fino al loro abbandono, la parabola di due comunità lacustri

Il Lucone di Polpenazze, oggi culla di scavi e ricerche, fu in età preistorica un’ampia conca umida, allora occupata da specchi d’acqua e canneti. Qui, tra il 2200 e il 1300 a.C., si insediarono almeno due distinti villaggi palafitticoli, noti agli archeologi come Lucone A e Lucone D.

Il primo, il più antico, vide la luce nel Bronzo Antico, intorno al 2200 a.C., quando le comunità alpine iniziavano a consolidare rapporti commerciali e tecniche agricole avanzate. Le palafitte, costruite su robusti pali infissi nel fango, sostenevano case in legno e argilla cruda, con tetti di canne. Le famiglie vivevano in spazi raccolti, con focolari interni e magazzini di derrate; il villaggio era circondato da campi coltivati, pascoli per animali e vie d’acqua che ne garantivano il collegamento con altre comunità della regione gardesana.

Il secondo villaggio, quello del Lucone D, si sviluppò più tardi, nel corso del Bronzo Medio, e rimase attivo fino al 1300 a.C. circa. Qui si affinò ulteriormente l’organizzazione: le abitazioni risultano più grandi e regolari, i manufatti ceramici più complessi, e i segni delle attività artigianali più intensi. Questo era un mondo già interconnesso, che conosceva la fusione dei metalli, gli scambi con altre genti padane e alpine, e che custodiva un equilibrio precario con l’ambiente naturale.

La fine dei villaggi fu spesso segnata dal fuoco. Incendi devastanti cancellarono intere generazioni di strutture, costringendo i superstiti a ricostruire o ad abbandonare. È in questi strati di rovina che la memoria si cristallizza: vasi caduti a terra e mai più sollevati, utensili spezzati nell’atto della fuga, resti alimentari bruciati, corde annodate annerite dal calore.

Un archivio della vita quotidiana

Più che necropoli, le palafitte conservano il respiro della vita domestica

Se i resti umani sono rari, a parlare sono gli oggetti, i semi, i frammenti di ceramica, gli strumenti d’osso e di bronzo. Ogni reperto, custodito dall’acqua e dal fango, racconta un gesto di lavoro, un’abitudine, una tecnica. Non cimiteri, dunque, ma cronache della vita vissuta, fossilizzate nella materia. È questo il valore unico del Lucone: un archivio che restituisce non soltanto le grandi linee della storia, ma il dettaglio minuto del quotidiano, dal filo intrecciato di una corda al fragile osso di un bambino.

Gli scavi del Lucone di Polpenazze sono condotti da un’équipe di archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, in collaborazione con il Museo Archeologico della Valle Sabbia di Gavardo, che conserva e studia i reperti. Il progetto è sostenuto e finanziato anche dalla Regione Lombardia

