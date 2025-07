Archeologia. Fenici eco-innovatori: il sorprendente cemento ‘green’ di 2700 anni fa scoperto in Libano. Come veniva realizzato?

Fino a ieri, la sostenibilità sembrava una conquista della modernità. Eppure, dalle sabbie del Libano affiora una storia sorprendente: 2.700 anni fa, i Fenici sperimentavano già il riciclo creativo per proteggere la loro economia e i loro edifici. Nel villaggio costiero di Tell el-Burak, gli archeologi hanno ritrovato il più antico esempio mai documentato di “cemento green”. Dietro ogni frammento di ceramica spezzato, ogni formula alchemica per rendere l’acqua innocua, si cela un’idea che anticipa i temi più dibattuti del nostro secolo: ingegno, resilienza, attenzione all’ambiente. Una scoperta che obbliga a ripensare la storia dell’innovazione, dimostrando come la creatività del Mediterraneo abbia radici antichissime.

Tell el-Burak, installazioni intonacate: (

a ) Area 4, il torchio per il vino, da ovest. (

b ) Area 3, la vasca intonacata nella Stanza 3 della Casa 3, da sud-ovest. (

c ) Area 3, il pavimento intonacato nella Stanza 1 della “Casa 4”, da nord-est (per gentile concessione del Progetto Archeologico Tell el-Burak).



La scoperta nel sud del Libano

Nel sito di Tell el-Burak, nel sud del Libano, riporta Nature.com, archeologi hanno identificato il più antico esempio conosciuto di cocciopesto idraulico in ambito fenicio: una malta a base di calce in cui frammenti di ceramica riciclata — probabilmente anfore rotte — venivano aggiunti intenzionalmente. Questa miscela, capace di indurirsi anche in ambienti umidi, fu usata per rivestire strutture come il grande torchio per il vino, risalente al 725-600 a.C., e rappresenta una scelta tecnologica sofisticata per garantire impermeabilità e durabilità.

Perché è una svolta

L’uso di ceramici come aggreganti “non era solo riciclo, ma una strategia ingegneristica per produrre malte idrauliche resistenti, ben prima delle innovazioni romane”, sottolinea la coordinatrice degli studi, Silvia Amicone. La pratica — già diffusa nell’Egeo — era praticamente assente nel Levante. Questa scoperta anticipa di diversi secoli l’adozione su vasta scala di tecniche simili da parte dei Romani, testimoniando una sorprendente autonomia tecnologica di “eco-tecnologia” fenicia.

Come lo sappiamo

Campioni di intonaci sono stati sottoposti a indagini multidisciplinari: microscopie ottiche ed elettroniche hanno rilevato reazioni chimiche tra calce e ceramica; analisi mineralogiche hanno identificato fasi tipiche di cotture ad alta temperatura; test sulle acque legate e sulle perdite di CO₂ hanno confermato la natura idraulica del composto. Nell’impasto sono stati identificati due tipi di ceramiche: una a bassa temperatura, molto reattiva, e una sovracotta e vetrosa, meno reattiva ma ugualmente impiegata, il che lascia intravedere una selezione mirata dei materiali.

Microfotografie a sezione sottile di due frammenti di calcare alterati termicamente nel campione SA3: (

a ) Microscopio polarizzatore, XP; (

b ,

c ) Immagini BSE ad alto ingrandimento; (

d ) Immagine BSE che mostra una particolare sezione di calcare con contenuto microfossilifero visibile.

Credit: https://rdcu.be/extu8https://rdcu.be/extu8

Impatti storici e sociali

La scelta e il trasporto dei frammenti — probabilmente provenienti dal vicino centro ceramico di Sarepta — suggeriscono un’organizzazione centralizzata dei lavori e l’impiego di specialisti. I vincoli tecnici del torchio e la sua centralità per la produzione di vino, attività cardine per l’economia fenicia e il commercio mediterraneo, dimostrano un’attenzione sistemica alla durabilità e alle risorse.

L’antica malta idraulica di Tell el-Burak segna una tappa pionieristica nella sostenibilità architettonica “mediterranea”, mostrando come la conoscenza tecnica fenicia abbia anticipato molte innovazioni romane grazie al riciclo dei materiali e a un’organizzazione produttiva centralizzata.