Archeologia.”Fermati, guarda cosa c’è qua sotto!” “E’ una sciabola?”. “Osserva i particolari”. “E’ Avara?”

Una sepoltura di alto rango riemerge dal sottosuolo grazie alle immagini satellitari

Una lama unica nel suo genere, appartenuta a un uomo di rango elevato della società avara, è tornata alla luce dopo 46 anni dall’ultimo ritrovamento simile. A Székesfehérvár, nell’Ungheria centrale, gli archeologi hanno portato alla luce una sciabola risalente al VII-VIII secolo d.C., in una tomba identificata con un metodo d’indagine che pare fantascienza e che invece si rivela sempre più prezioso: le fotografie satellitari.

I “cimiteri dallo spazio”

La tecnologia che individua le tombe leggendo il linguaggio dei campi coltivati

Il programma di ricerca “Cimiteri dallo Spazio” si basa sull’osservazione delle colture: laddove il terreno è stato scavato in antico, il grano e i cereali crescono più verdi e fitti, segnalando così la presenza di fosse profonde anche oltre due metri. È proprio questa anomalia vegetale ad aver guidato gli archeologi del Museo Nazionale Ungherese e del Museo di Re Stefano verso un’area di confine con Székesfehérvár.

Il risultato? L’individuazione di un vasto cimitero con almeno 400 tombe e, nelle vicinanze, un secondo nucleo sepolcrale minore. Due sepolture sono già state riportate in luce, entrambe avare. In una di esse, insieme ad accessori in bronzo dorato e a ornamenti di cintura, giaceva la rara sciabola.

La sciabola come simbolo sociale

Un’arma riservata alle élite guerriere

Se nelle tombe avare compaiono di frequente lance e archi, la presenza di una sciabola è invece eccezionale: essa testimonia lo status elevato del defunto. Non a caso, accanto alla lama corrosa, sono stati ritrovati oggetti preziosi che completavano il corredo funerario di un personaggio autorevole. La sciabola, minacciata dalla corrosione aggravata dai trattamenti agricoli moderni, è stata estratta insieme al blocco di terra circostante per essere micro-scavata in laboratorio, stabilizzata e restaurata.

Un particolare ulteriore di straordinario interesse riguarda la fibbia di cintura, alla quale è ancora fissato un frammento di cuoio: una rarità assoluta che apre nuove possibilità di studio sui materiali organici.

Gli Avari e la loro storia

Dalle steppe asiatiche al cuore dell’Europa centrale

Gli Avari erano un popolo nomade di origine asiatica, giunto in Europa nel VI secolo d.C. dopo una lunga migrazione dalle steppe eurasiatiche. Guerrieri abili e cavallerizzi instancabili, si insediarono nella pianura carpatico-danubiana, fondando quello che le fonti chiamarono il “Khaganato avaro”. Da lì estesero la loro influenza su ampie aree dell’Europa centrale e balcanica, spesso in conflitto ma anche in alleanza con l’Impero bizantino.

Prima di loro, la regione della Pannonia era stata provincia romana, poi travolta dalle incursioni unne e gotiche. Dopo la dissoluzione del potere di Attila, la zona conobbe una frammentazione politica che preparò il terreno all’ascesa avara. Nel periodo di massimo splendore (VII secolo), il Khaganato controllava un vasto territorio multiculturale, in cui convivevano gruppi germanici, slavi e romanizzati.

Il declino arrivò a partire dall’VIII secolo, sotto la pressione crescente dei Franchi guidati da Carlo Magno. La sconfitta subita dagli Avari tra il 791 e l’803 decretò la fine della loro egemonia: il loro potere politico si dissolse e gran parte della popolazione fu assimilata dalle nuove realtà etniche emergenti, in particolare gli Slavi e, un paio di secoli più tardi, i Magiari.

La tomba di Székesfehérvár, con la sua preziosa sciabola, racconta proprio questa fase intermedia della storia europea: il momento in cui le steppe asiatiche incontrarono l’Europa centrale, dando vita a un intreccio di culture e tradizioni che avrebbe plasmato il futuro della regione.

Székesfehérvár, crocevia di civiltà

Dai Celti agli Avari, un’area che ha sempre avuto un ruolo centrale

L’attuale Székesfehérvár venne fondata ufficialmente nel 972 dal principe Géza, padre di Stefano I, il futuro primo re d’Ungheria. Ma le tracce di insediamenti nell’area risalgono già al Neolitico. I Celti vi stabilirono villaggi nell’età del ferro, mentre il vicino centro di Gorsium divenne snodo vitale dell’amministrazione romana in Pannonia.

Con l’arrivo degli Unni e la caduta del dominio romano, il territorio passò sotto l’Impero Avaro nel VI secolo. Le oltre 400 tombe individuate dimostrano la densità della popolazione avara in questa regione, che ancora oggi continua a restituire segni della sua storia sepolta.