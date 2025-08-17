Archeologia. Fiamme rivelano un leggendario villaggio biblico: l’incendio che ha riportato alla luce Bethsaida, la città degli apostoli sulle rive del lago di Galilea

Nella torrida estate di fine luglio, un incendio ha devastato la riserva naturale di Betiha, nel nord di Israele, bruciando per oltre 17 ore la macchia mediterranea lungo le rive del lago di Galilea. La furia delle fiamme ha costretto alla chiusura della statale 87 e alla fuga improvvisa dei bagnanti dalle spiagge. Quando gli archeologi sono tornati sul terreno annerito, hanno trovato sotto le ceneri qualcosa di inatteso: centinaia di tumuli di pietra e strutture affioranti, come se il paesaggio avesse deciso di restituire frammenti di una città perduta.

El-Araj e l’enigma di Bethsaida

Un villaggio di pescatori, un luogo del Vangelo

Il sito di el-Araj, sulla sponda settentrionale del lago, è al centro di scavi sistematici dal 2016, sotto la direzione di Mordechai Aviam del Kinneret College. La tradizione biblica riconosce in Bethsaida il villaggio natale degli apostoli Pietro, Andrea e Filippo, eppure la sua esatta collocazione è stata per secoli oggetto di dispute. Molti studiosi indicavano e-Tell, ma la sua distanza dalle acque e l’altitudine mal si conciliavano con l’immagine di un borgo di pescatori del I secolo. A el-Araj, invece, affiorano ami da pesca, ceramiche romane, utensili in pietra e resti di un impianto termale di epoca imperiale. Tutti indizi di una comunità viva e lacustre.

Gli scavi: Due muri perpendicolari tra loro sotto l’abside di una chiesa bizantina. Uno dei muri risale al I secolo d.C., mentre il secondo al II o III secolo d.C. Museum of Bible

Bethsaida, la città degli apostoli

Dalle scritture alla storia: un villaggio che cambia la geografia del Vangelo

Bethsaida, il cui nome in ebraico significa “casa del pescatore” o “casa di uscita”, era un piccolo villaggio di pescatori situato sulla riva settentrionale del lago di Galilea, nell’odierno Israele settentrionale. La sua posizione lungo le acque del lago la rendeva un centro strategico per la pesca e lo scambio commerciale locale. Pur essendo modesta in dimensioni, Bethsaida occupa un posto di rilievo nelle fonti storiche e religiose del I secolo.

Citazioni bibliche e ruolo evangelico

Bethsaida è menzionata nei Vangeli sinottici e negli Atti degli Apostoli come patria di tre dei più noti discepoli di Gesù: Pietro, Andrea e Filippo. Secondo il Vangelo di Giovanni (Gv 1,44), Gesù visitò la città e vi chiamò Filippo tra i suoi seguaci. Nei Vangeli di Marco (Mc 6,45) e Luca (Lc 9,10) vi si ricordano miracoli e predicazioni legate al lago di Galilea, evidenziando la centralità della comunità nella vita quotidiana e spirituale del tempo.

La città compare anche in riferimenti legati ai miracoli, come la guarigione di ciechi (Mc 8,22–26) e la moltiplicazione dei pani e dei pesci, sottolineando la sua funzione di sfondo narrativo per gli eventi della vita pubblica di Gesù.

Perché “la città degli apostoli”

Il soprannome deriva direttamente dall’origine apostolica dei suoi abitanti più celebri. Pietro e Andrea erano fratelli, pescatori di professione, mentre Filippo è citato come originario dello stesso villaggio. La presenza di questi personaggi chiave del cristianesimo primitivo conferisce a Bethsaida un valore simbolico: non era solo un borgo di pescatori, ma anche il punto di partenza della missione apostolica che avrebbe diffuso il Vangelo nel Mediterraneo.

Un luogo che fonde storia e leggenda

La modesta architettura del villaggio, le testimonianze archeologiche come strumenti da pesca e resti di abitazioni, insieme alle fonti scritturali, collocano Bethsaida come un ponte tra storia e narrativa religiosa. La sua identificazione precisa è stata a lungo dibattuta tra gli studiosi, con el-Araj oggi candidato principale, grazie alla corrispondenza tra i ritrovamenti materiali e le descrizioni bibliche.

Bethsaida era un piccolo villaggio lacustre, citato nei testi evangelici per i miracoli e le chiamate di Gesù, e chiamata “città degli apostoli” perché vi nacquero e vi iniziarono la loro missione i discepoli più noti del Vangelo. La combinazione di documentazione archeologica e fonti scritte la rende un luogo chiave per comprendere la geografia e la storia della Galilea del I secolo.

Primo piano del pavimento a mosaico dell’abside della chiesa bizantina, che è stato accuratamente rimosso per consentire lo scavo dei livelli inferiori. Museum of Bible

Strati di pietra, secoli di storia

Dal villaggio romano alla chiesa bizantina

Gli scavi hanno rivelato una stratificazione complessa. Sopra gli edifici romani – contemporanei a Gesù – si innalza una chiesa bizantina del V secolo, forse costruita per commemorare gli apostoli. In epoca crociata, tra XII e XIII secolo, quell’edificio sacro fu trasformato in zuccherificio, segno di una continuità d’uso che piegava il sacro all’economia. Per portare alla luce le case e le strade del tempo di Pietro, gli archeologi devono dunque rimuovere con cura le tracce di età successive, documentando ogni passaggio. «Il fuoco, pur tragico, ci ha offerto l’opportunità di osservare aree che la vegetazione ci impediva di raggiungere», spiega Aviam.

Segni di culto e tracce di vita

Dall’iscrizione di Pietro alle stoviglie quotidiane

Tra i ritrovamenti più sorprendenti spicca un’iscrizione greca che richiama la figura di Pietro, rinvenuta nei pressi della chiesa bizantina. Non meno eloquenti sono i frammenti di vasi in pietra calcarea, tipici delle abitazioni giudaiche dell’epoca del Secondo Tempio: reperti che parlano della vita quotidiana più che dei fasti religiosi. Anche elementi architettonici come blocchi squadrati e un fusto di colonna suggeriscono la presenza di edifici pubblici, a fianco delle semplici case dei pescatori.

Archeologia condivisa

Volontari da tutto il mondo sulle rive del lago

Il cantiere di el-Araj è anche un laboratorio sociale: decine di volontari, famiglie e studenti, provenienti da Israele, Europa e perfino Hong Kong, partecipano alle campagne di scavo coordinate da R. Steven Notley, decano di studi religiosi al Pillar College di Newark. Tra loro il giovane Yohan Wong, che frequenta il sito dall’età di due anni. Spazzole, secchi e taccuini diventano strumenti di una comunità globale che, nel caldo torrido post-incendio, continua a riportare alla luce mosaici e cocci, tessendo un filo diretto con la storia evangelica.

L’incendio come paradosso

Distruzione e rinascita, tra natura e memoria

Il rogo ha divorato la vegetazione, ma ha risparmiato la copertura protettiva della chiesa bizantina, lasciando intatte preziose testimonianze. La terra bruciata, ora punteggiata di nuovi germogli, si apre a un doppio sguardo: quello della natura che rinasce e quello della memoria che riaffiora. Ogni nuovo muro, ogni frammento restituito al sole, accresce la possibilità che el-Araj sia davvero l’antica Bethsaida.

Una città che ritorna

Il villaggio degli apostoli riemerge dal silenzio

Le ricerche proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di indagare le abitazioni di epoca romana e i possibili edifici pubblici. Ogni scoperta aggiunge un tassello a un mosaico complesso: la topografia, l’economia, la vita religiosa e sociale di un villaggio che, secondo i Vangeli, fu testimone dei primi passi di una comunità destinata a trasformare la storia.

E mentre il lago riflette ancora il bagliore delle fiamme, tra le ceneri prende forma l’immagine di un villaggio antico. Un luogo che sembrava perduto, e che invece continua a parlare, con la voce fragile ma insistente delle pietre.