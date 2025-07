Archeologia. Foresta inquietante. Scoperti scheletro di re, gioielli, maschera in giada e tanti oggetti misteriosi

Nel fitto della foresta, archeologi hanno appena aperto una delle pagine più intense e remote della storia mesoamericana: è stato infatti scoperto il sepolcro del primo re di Caracol, Te K’ab Chaak, colui che — secondo le fonti geroglifiche — assunse il potere nel 331 d.C., regnando per 19 anni e gettando le fondamenta della potenza che avrebbe fatto tremare il sud dello Yucatán.

La tomba, datata al 350 d.C., è la prima sepoltura regale identificata con certezza nella grande città-stato maya di Caracol, un centro che, nel corso del periodo Classico, avrebbe rivaleggiato con potenze come Tikal e Calakmul.

Il nome del re, Te K’ab Chaak, significa “Ramo dell’Iddio della Pioggia” — in riferimento a Chaak, divinità fondamentale nel pantheon maya, connessa alle piogge e all’agricoltura. Un nome dal sapore mitico, che già racchiudeva l’ambizione dinastica di radicare il potere nel favore divino.

Un uomo anziano nel grembo della terra

Ritrovato uno scheletro alto 1,70: privo di denti, ma circondato da simboli di lusso e autorità

Lo scheletro deposto nel sepolcro è appartenuto a un uomo di circa 1,70 m d’altezza — notevole per l’epoca — e del tutto privo di denti, probabilmente a causa dell’età avanzata. Il corpo giaceva immerso nel cinabro, la polvere vermiglia del mercurio che simboleggiava la nascita del sole a oriente e veniva riservata solo alle sepolture regali di più alto rango.

Attorno a lui, un corredo sontuoso: perle ricavate da ossa intagliate, tre coppie di orecchini in giadeite — un numero eccezionale, quando già una singola coppia è considerata rara — e raffinati ornamenti in forma di scimmie ragno scolpiti nella stessa pietra verde, il “giada imperiale” dei Maya. C’erano conchiglie spondylus provenienti dall’Oceano Pacifico e materiali organici non ancora identificati, probabilmente tessuti e offerte alimentari decomposti nei secoli.

Il vasellame del re

11 vasi, dipinti e scolpiti, narrano scene di guerra, offerte, e divinità dimenticate

Un ulteriore tesoro accompagnava il sovrano: undici vasi ceramici, molti dei quali policromi e finemente lavorati. L’arte del tempo appare qui in tutta la sua complessità narrativa e simbolica.

Uno dei pezzi più sorprendenti è una scodella con bordo a flangia, il cui manico raffigura la testa di un coatì — un animale totemico delle foreste tropicali — mentre sul corpo del vaso sono dipinti due prigionieri legati, chiaro riferimento alla potenza militare del defunto.

Il coperchio, consunto dal tempo ma ancora leggibile, presenta il volto del dio Ek’ Chuah, divinità del commercio, generalmente assente nell’arte del periodo Classico Antico. La sua presenza anticipa una riflessione su un mondo maya molto più interconnesso e aperto di quanto si credesse.

Un altro vaso mostra un sovrano — forse lo stesso Te K’ab Chaak — che riceve offerte mentre impugna una lancia: la regalità maya si fonde qui con il sacro e con il rituale dell’offerta.

La maschera che toglie il fiato

Una maschera mortuaria in giada, rarissima, sigilla il volto del potere eterno

Fra gli oggetti deposti nel sepolcro, un solo manufatto svetta su tutti: una maschera funeraria in mosaico di giadeite, uno degli oggetti più rari che l’archeologia mesoamericana possa offrire. Le maschere in giada sono emblemi di sovranità e immortalità, e l’eccezionalità del ritrovamento conferma l’identità regale del defunto.

I tasselli di pietra verde, finemente calibrati, tracciano le linee di un volto sereno e ieratico: gli occhi chiusi, la bocca immobile, il profilo segnato da una calma eterna. È il volto della morte nobilitata, del potere che si fa carne divina.

Un re all’alba dell’espansione

La sepoltura precede l’“entrada” del 378 d.C.: Caracol già collegata con Teotihuacan

La scoperta del sepolcro avviene in un momento cruciale della storia mesoamericana. Gli archeologi Arlen e Diane Chase, che scavano Caracol dal 1985, hanno da tempo identificato l’acropoli nordorientale della città come zona centrale per la prima fase della monarchia.

La tomba di Te K’ab Chaak si inserisce in una triade di sepolture datate intorno al 350 d.C., tutte precedenti di una generazione al cosiddetto evento dell’“entrada” — l’arrivo dei simboli (o degli uomini?) di Teotihuacan nel cuore del mondo maya, nel 378 d.C.

La presenza di Teotihuacan, la città-stato situata 1.200 km a nord, presso l’odierna Città del Messico, è attestata in molteplici siti maya, ma si pensava cominciasse più tardi. Il corredo della tomba di Te K’ab Chaak — e ancor più quello della cremazione posta nel centro della piazza dell’acropoli — dimostrano il contrario.

Il fuoco e l’ossidiana

Una cremazione regale con oggetti messicani: coltelli, punte da lancia e lame verdi da Pachuca

Nel 2010, nello stesso settore dell’acropoli, era stata rinvenuta una cremazione rituale, datata anch’essa al 350 d.C. mediante analisi al radiocarbonio. Essa conteneva le ossa di tre individui e un corredo degno di un guerriero-teologo: due coltelli cerimoniali, sei punte da atlatl (il propulsore azteco) e ben quindici lame intatte di ossidiana verde, provenienti dalle cave di Pachuca — situate a nord di Teotihuacan.

Il rito stesso della cremazione in piazza, in piena area residenziale, è più affine ai costumi nobiliari teotihuacani che alla tradizione funeraria maya, solitamente legata a sepolture ipogee.

Il principe emissario

Chi era l’individuo cremato? Forse un sovrano maya educato a Teotihuacan

Sulla base dei manufatti e delle ceramiche, gli archeologi ritengono che il principale dei tre individui cremati fosse un membro della dinastia regale di Caracol. Ma si trattava di un uomo che aveva abbracciato pratiche rituali e simboliche tipiche di Teotihuacan. Forse aveva vissuto nella grande metropoli dell’altopiano centrale, in qualità di ambasciatore o principe ostaggio.

La sua presenza rafforza l’ipotesi di contatti pan-mesoamericani attivi già all’alba del IV secolo. Una rete di scambi, di missioni e di sincretismi, in cui l’identità maya si ibrida con i codici del potere messicano.

Una storia tutta da riscrivere

L’archeologia mostra che i Maya e i Teotihuacani dialogavano prima dell’“entrada”

“Mentre le iscrizioni e le date geroglifiche maya hanno sempre suggerito una rete di contatti mesoamericani posteriore al 378 d.C.,” ha dichiarato Diane Chase, “le nuove evidenze di Caracol dimostrano che tali relazioni erano già vive e complesse almeno una generazione prima.”

Resta da stabilire se fossero i Maya ad adottare simboli messicani per legittimare il potere o se — come alcune prove suggeriscono — emissari e guerrieri di Teotihuacan fossero già presenti e attivi nel sud, influenzando ideologia, iconografia e rituali delle nuove dinastie maya.

