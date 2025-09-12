Archeologia. Grazie, Roma. Nell’antica Iuvavum scoperto un ariete romano in bronzo. Che ci faceva appeso nella domus? E il modellino antichissimo della nave? Chi era il padrone di casa? Orgoglio italiano

Nel cuore della Neue Residenz di Salisburgo, tra impalcature che preludono alla trasformazione del complesso in sede del futuro Museo Belvedere, è riaffiorato un frammento di passato straordinario: l’ariete in bronzo di una nave da guerra romana, realizzato in scala minuta. Pesante circa un chilo e mezzo, il manufatto non era destinato a decorare mezzi di battaglia, bensì ha una funzione decorativa e simbolica in una domus urbana di Iuvavum, città romana corrispondente all’odierna Salisburgo.

Scoperto nello strato crollato di una villa del II-III secolo d.C., il reperto rappresenta una delle testimonianze più alte e rare del lusso e dell’ostentazione romana nell’area norica. La sua scoperta, avvenuta nel corso degli scavi preventivi legati ai lavori di restauro, segna un punto di svolta per l’archeologia urbana di Salisburgo, dove non si rinveniva un bronzo di queste dimensioni e qualità dall’inizio della Seconda Guerra Mondiale.

La rarità del bronzo: sopravvivenza e fortuna archeologica

Perché la maggior parte dei metalli antichi è scomparsa e questo pezzo no

Gli oggetti in bronzo erano nel mondo antico estremamente preziosi, e la prassi consolidata li vedeva quasi sempre destinati alla rifusione per nuovi utilizzi civili o militari. La sopravvivenza di questo ariete si deve al caso fortuito: sepolto sotto il crollo della villa, è stato protetto dai cicli di riuso che avrebbero inevitabilmente condotto alla sua scomparsa.

Hampel, direttore della Collezione Archeologica del Museo di Salisburgo, sottolinea come la scoperta interrompa un silenzio di ottant’anni, durante i quali l’area urbana di Iuvavum non ha restituito metalli di questa portata. L’ariete rappresenta un unicum per il Nordalpenraum, attestando non solo la perizia metallurgica dei maestri romani, ma anche l’importanza che il possesso di oggetti simbolici aveva per l’élite locale.

Il restauro come rilettura della storia

Tecniche avanzate rivelano l’identità originaria del manufatto

Quando il reperto è giunto al laboratorio di restauro, deformato e frammentato. Il bronzo lasciava ipotizzare un uso comune, come una lucerna. Solo il lavoro minuzioso di Maximilian Bertet e del suo team ha permesso di rivelarne la vera natura: una prua di galea con rostro, ornata da curve e decorazioni floreali, completa di ringhiera e dettagli di straordinaria precisione.

La procedura di restauro ha richiesto bisturi, scalpelli a ultrasuoni e microscopia, consolidamento con resine acriliche e protezione finale con cera microcristallina. Ogni fase ha significato non solo la preservazione fisica, ma anche la ricostruzione simbolica del manufatto: dal frammento al documento storico pienamente leggibile.

Dal decorativo al simbolico: il linguaggio degli arieti

Il rostro come metafora di vittoria e autorità domestica

Un ariete di bronzo, appeso a una parete domestica, trasmetteva un messaggio chiaro: la famiglia che lo possedeva partecipava idealmente al trionfo marittimo romano. Nel Satyricon, Petronio descrive la cena di Trimalcione, dove i rostri adornavano il triclinio insieme a fasci di verghe e asce, simboli inequivocabili di potere e autorità.

Il collegamento con la tribuna del Foro Romano, il celebre Rostra, è diretto: gli speroni di navi catturate venivano esposti come trofei, celebrando vittorie navali e potere pubblico. L’ariete domestico traslava tale simbologia nello spazio privato, trasformando una miniatura in una dichiarazione di status, ricchezza e legame ideologico con Roma. E, al empo stesso, intendeva forse celebrare le sorti delm proprietario di casa, che forse aveva militato nella Marina.

L’ariete-rostro come oggetto di cultura materiale

Dal metallo fuso all’oggetto di prestigio, tra tecnica e estetica

Il manufatto non è solo simbolico, ma anche un esempio di alta tecnologia metallurgica romana. La fusione a sovrapposizione e l’inserimento di un’asta di ferro per il fissaggio dimostrano un livello avanzato di progettazione. La minuziosa lavorazione del bronzo, dalla prua curva agli ornamenti floreali, testimonia la maestria artigiana e l’attenzione al dettaglio che caratterizzavano gli oggetti di élite.

La realizzazione di copie in plastica durante il restauro non è stata un’operazione meramente tecnica: ha permesso di comprendere la volumetria, il peso visivo e la percezione che l’oggetto doveva avere nella villa, rendendo leggibile il senso di monumentalità ridotta che caratterizzava l’arredo romano di prestigio.

Contesto urbano e sociale di Iuvavum

La città romana come spazio di potere, commercio e ostentazione

Iuvavum, centro amministrativo e commerciale nel Norico, era al crocevia di rotte fluviali e terrestri. La villa in cui l’ariete è stato ritrovato riflette l’urbanistica di una città prospera, dove le élite locali imitavano e reinterpretavano il linguaggio dei trionfi romani. Gli oggetti di lusso non erano solo decorazioni, ma strumenti per consolidare prestigio, influenze e rapporti sociali.

L’ariete bronzeo, collocato in una sala visibile agli ospiti, traduceva in oggetto fisico il concetto astratto di potere imperiale, trasferendo la retorica dello stato romano nelle dimore private del Norico.

Il percorso dall’antichità al museo

Dalla sepoltura sotto il crollo alla futura esposizione permanente

Dopo secoli di oblio, l’ariete sarà esposto nel Museo archeologico Iuvavum entro il 2028. Accanto all’originale, una ricostruzione in bronzo lucidato e dorato restituirà al pubblico la brillantezza e la maestosità originaria. Questo doppio percorso – reale e ricostruito – permette di cogliere sia la materialità concreta dell’oggetto, sia la dimensione simbolica che esso veicolava nella vita romana.

Il viaggio del piccolo rostro non è stato di chilometri marittimi, ma di correnti culturali: dall’ideale della vittoria navale alla sua trasposizione domestica, dal manufatto sepolto alla sua lettura museale.