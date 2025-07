Archeologia. Hanno trovato davvero uno scritto e una firma di Mosè, con una grafia di 3800 anni fa? Scendete con noi, ora, in questa grotta di turchese

Un nome inciso nella pietra

Sulle pareti del tempo, potrebbe esserci l’impronta di Mosè? Bibbia e rocce.

Era un tempio in rovina nel cuore della penisola del Sinai, dove i minatori dell’antico Egitto cercavano il turchese come se fosse il colore degli dèi. Ma tra le fratture della pietra, si celavano segni. E quei segni, oggi, rinviano a un nome: MŠ. Moshe. Mosè.

Lo afferma con convinzione – e con la cautela di chi sa di sfidare il mondo accademico – Michael S. Bar-Ron, uno studioso indipendente che ha dedicato otto anni di ricerca epigrafica alla rilettura delle iscrizioni proto-sinaitiche rinvenute a Serabit el-Khadim, un sito minerario semitico-egiziano sulla punta occidentale della penisola. Qui, tra le rocce rossicche che celano vene azzurrine, potrebbero celarsi le prime parole scritte di una delle figure più enigmatiche della Bibbia o da uno dei suoi più stretti seguaci.

La culla di un alfabeto sacro

Proto-sinaitico, semitico, egiziano: un melting pot linguistico ai confini del deserto

Le iscrizioni che stanno scatenando una tempesta internazionale tra gli archeologi sono scritte in un alfabeto primordiale: il proto-sinaitico, un sistema di scrittura risalente al periodo finale della XII dinastia egizia (circa 1878–1795 a.C.), all’epoca del faraone Amenemhat III.

Questo sistema, oggi considerato uno dei primi esempi di scrittura alfabetica al mondo, fondeva pittogrammi egiziani con suoni consonantici semitici. Bar-Ron sostiene che il dialetto usato rifletta una forma arcaica di semitico nord-occidentale, vicino all’ebraico biblico, ma con inflessioni che tradiscono influenze aramaiche.

Le due iscrizioni chiave – Sinai 357 e Sinai 361 – riportano infatti i caratteri M e Š (mem e shin), che l’autore interpreta come abbreviazione di Moshe (Mosè). Le frasi, lette come “ZT MMŠ” (“Questo proviene da Mosè”) e “NʾUM MŠ” (“Un detto di Mosè”), si configurerebbero come affermazioni di paternità, firma o attribuzione di parole. Un gesto raro e potente nel mondo antico.

Un’educazione da principe?

Lo stile poetico e l’eleganza grammaticale rimandano a una formazione egiziana d’élite

Secondo Bar-Ron, la mano che incise quelle frasi aveva un’istruzione formale. Le iscrizioni mostrano una struttura compositiva raffinata, e alcune presentano persino un tono lirico e personale, coerente con l’immagine biblica di Mosè cresciuto nel palazzo del faraone. Oggi certo sembrano scarne, quelle scritte. Ma dobbiamo tenere conto che l’uso della scrittura era limitatissimo, quanto l’utilizzo delle formule connotate da un approccio alto, sotto il profilo formale e liturgico.

Un dettaglio importante risiede nell’uso ricorrente e uniforme di determinati segni, in particolare della lettera mem (מ), che sembrano appartenere alla stessa mano. Analisi su fotografie ad alta risoluzione, calchi conservati all’Harvard Museum of the Ancient Near East e scansioni 3D hanno permesso di identificare consistenze grafiche in più iscrizioni, rafforzando l’ipotesi di un singolo scriba.

Chiunque fosse, secondo lo studioso, non era un anonimo schiavo. Ma un uomo istruito, capace di dominare più registri culturali, scrivendo in uno stile poetico che riecheggia il Libro dell’Esodo.

Il nome perduto di Giuseppe?

Un visir semita al servizio del faraone: ipotesi e suggestioni tra archeologia e narrazione

Accanto al possibile nome di Mosè, un’altra ombra biblica sembra proiettarsi sulle pietre di Serabit: Giuseppe. Bar-Ron propone che il potente visir egiziano Ankhu, documentato da altre fonti archeologiche, possa celare in sé l’identità storica del patriarca ebreo.

In particolare, l’iscrizione Sinai 350, con un cartiglio che fonde simboli egizi e semitici e riferimenti alla divinità El – dio supremo nella prima religione ebraica – potrebbe essere opera di un alto funzionario semita. Il testo è elegante, sobrio, privo di elementi servili. La mano che l’ha scritto doveva appartenere a un uomo influente, verosimilmente al servizio di Amenemhat III. È l’immagine riflessa di Giuseppe, come raccontato nella Genesi: interprete di sogni, amministratore del grano, viceré d’Egitto.

Un fuoco sacro e una guerra degli dèi

Deturpazioni rituali, templi distrutti e un nome divino che sale dalle ceneri

Ma il cuore più caldo – e forse il più inquietante – di questa scoperta è nel conflitto religioso che le iscrizioni sembrano documentare. Bar-Ron ha classificato 22 iscrizioni in cinque gruppi epigrafici (cladi), individuando in alcune la lode alla dea Baalat, versione cananea della dea egizia Hathor.

Eppure, su quelle stesse iscrizioni, si osservano segni di manomissione rituale: simboli del culto di Baalat – come il pesce, emblema sacro – cancellati, sovrascritti, talvolta scalpellati via con forza. Al loro posto, invocazioni a El, la divinità degli antenati di Israele.

Il sito stesso parla di una transizione: resti carbonizzati di un tempio di Baalat, visibili ancora oggi, suggeriscono che non si trattò solo di una sostituzione teologica, ma di una vera e propria epurazione religiosa. Potremmo trovarci davanti al riflesso lapideo di una rivoluzione spirituale: l’embrione del monoteismo, forse guidato dallo stesso Mosè.

Un’espressione ricorrente – nimosh, ovvero “andiamocene” – potrebbe alludere alla fuga o al distacco da un sistema politeista. Un proto-Esodo inciso tra le rocce?

Frasi proto-sinaitiche interpretate da Bar-Ron

1. Sinai 357

ZT MMŠ

Traduzione proposta: “Questo è di MŠ”

Interpretazione: formula possessiva o di attribuzione, simile a una firma. MŠ sarebbe l’abbreviazione di Moshe (Mosè) in scrittura proto-sinaitica. La struttura è compatibile con forme note di marcatura semitica della proprietà.

2. Sinai 361

NʾUM MŠ

Traduzione proposta: “Un detto di MŠ”

Interpretazione: formula oracolare, simile a quelle presenti nei testi profetici della Bibbia (es. “Ne’um YHWH” – “Oracolo del Signore”). Se autentica, indicherebbe una volontà autoriale di Mosè stesso, confermando una sua attività come scriba e pensatore.

3. Sinai 350

’L RBT ʿBD ḤNK

Traduzione proposta: “El è grande, il servo è Ankhu”

Interpretazione: invocazione teologica mista, con “El” come dio semitico e “Ankhu” come possibile figura storica (un visir egiziano di origine asiatica). Il testo potrebbe testimoniare un sincretismo tra il pensiero monoteistico semitico e l’alta burocrazia egiziana.

4. Iscrizione ricostruita

NMŠ LḤRT L BʿLT

Traduzione proposta: “Noi (di) MŠ lasciamo (questo luogo) di Baalat”

Interpretazione: dichiarazione di abbandono o rifiuto cultuale. Baalat è la dea cananea, associata a Hathor. La frase alluderebbe a un distacco ideologico da un culto politeista e prefigurerebbe l’Esodo.

5. Iscrizione cultuale

BʿLT L ḤNM LʿM

Traduzione proposta: “Baalat concede grazia al popolo”

Interpretazione: iscrizione religiosa tipica del culto locale alla dea Baalat. Frasi simili sono state in parte manomesse da scribi successivi, forse monoteisti, che tentarono di cancellare ogni riferimento alla divinità femminile.

Un nome in cerca di conferma

Mosè, mito o memoria? Il dibattito divide le accademie

Come prevedibile, l’ipotesi di Bar-Ron ha suscitato reazioni contrastanti. Il celebre egittologo Thomas Schneider, dell’Università della British Columbia, ha definito le letture di Bar-Ron “fuorvianti e arbitrarie”, accusandolo di eccessiva libertà interpretativa e di un approccio viziato da intenzionalità teologica.

Tuttavia, anche i più scettici ammettono che le iscrizioni di Serabit el-Khadim rappresentano una fonte eccezionale per comprendere l’interazione culturale, linguistica e spirituale tra semiti ed egizi nel Medio Regno. Qualcuno ritiene che siano state scritte successivamente. Ma quello che è di rilievo, e che probabilmente non è iscrivibile in un universo positivista, è l’eco del mito, come fonte secondaria.

Chi è Michael S. Bar-Ron?

Un outsider della filologia che potrebbe aver riacceso il fuoco dell’Esodo

Bar-Ron non è docente di un’università prestigiosa, ma lavora a stretto contatto con la Johannes Gutenberg Universität di Magonza. Il suo studio – ancora in fase di pubblicazione – è intitolato:

“Presentazione di letture critiche di 22 complesse iscrizioni PS in cinque cladi proposti, la Stele di Reniseneb, un sigillo di un alto funzionario egiziano asiatico e le loro implicazioni per le antiche tradizioni bibliche: una prototesi che riassume otto anni di ricerca critica proto-sinaitica.”

È una prototesi: una tesi prima della tesi. Ma è anche una sfida, indirizzata al cuore della storiografia biblica. Una miccia accesa nella sabbia.

Una riscrittura della Bibbia?

Forse Mosè parlò davvero. Forse il deserto ricorda ancora la sua voce.

È difficile, forse impossibile, sapere con certezza chi scrisse quelle parole. Ma se Bar-Ron ha ragione, potremmo trovarci di fronte al primo documento scritto di uno dei fondatori del pensiero occidentale. Un uomo cresciuto da egiziano e divenuto profeta, legislatore, fuggitivo. Il primo a dire: “Andiamocene”. Il primo a scrivere: “Questo è mio”.

Nelle fenditure della roccia si nasconde, forse, la scintilla dell’Esodo?

E l’eco di un nome inciso tremilaottocento anni fa. Religioni e miti spesso riconfigurano fatti reali. I racconti non sono pura invenzione, ma riecheggiano episodi storici, modificati nel tempo e nello spazio.

Non è quindi improbabile che un ebreo di alto livello sociale, integrato nel sistema egizio, abbia operato, a livello politico, per una fuga del proprio popolo oppresso in direzione di una terra promessa, forse a causa di persecuzioni subite in Egitto. Come sono assai probabili le defezioni, lungo il percorso complesso, la creazione di più posizioni politiche e religiose all’interno dei gruppi dell’esodo. La narrazione religiosa è dotata di un’eco che non proviene dal punto dell’emissione del suono primario. Eppure essa stessa è suono, in grado di raccontare e di amplificare.