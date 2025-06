Archeologia. In bici col papà, trova una pietra forata nel fiume: Nicolò ha solo 6 anni, ma potrebbe aver scoperto un oggetto preistorico. Che cos’è quel sasso forato? Le risposte degli archeologi.

Carpaneto Piacentino – È durante una semplice uscita domenicale in bicicletta lungo il torrente, nei dintorni del paese, che Nicolò Naturani, sei anni appena compiuti, si imbatte in un oggetto che avrebbe potuto passare inosservato a chiunque. Mentre gioca con l’acqua e raccoglie pietre insieme al papà Andrea, appassionato di archeologia, nota qualcosa di strano: un sasso grande, levigato e… bucato. Un buco non naturale, come se qualcuno, molto tempo fa, avesse voluto inciderlo con cura.

Il gesto giusto, al momento giusto

Segnalazione immediata e rispetto delle norme

Rispettando la legge, Andrea ha immediatamente segnalato il ritrovamento alle autorità competenti. Nicolò, con viva emozione ed orgoglio, ha consegnato l’oggetto nelle mani del sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani. Il reperto è stato poi affidato alla Soprintendenza per essere analizzato. A un primo sguardo potrebbe trattarsi di un peso da telaio, strumento utilizzato in epoca preistorica per tendere i fili dei telai verticali durante la tessitura. Un oggetto semplice ma straordinario, che racconta una delle più antiche attività dell’uomo: la produzione di tessuti.

Nicolò che consegna il peso al sindaco Andrea Arfani. Credit: Andrea Naturani

Un manufatto raro e massiccio

Oltre tre chili di pietra forata a mano

L’oggetto, pur essendo decontestualizzato, si distingue per caratteristiche uniche. Il peso supera i tre chilogrammi, nonostante manchi un frammento, ed è stato forato con evidente pazienza e precisione da entrambe le estremità. Questo dettaglio è cruciale: realizzare un foro passante in una pietra dura con strumenti primitivi richiedeva non solo tecnica, ma anche molte ore di lavoro. Ed è proprio questo sforzo che affascina archeologi e studiosi.

La tessitura, antichissima arte femminile

Dalle fibre vegetali ai telai verticali del Neolitico

L’arte della tessitura è testimoniata sin dal Neolitico, ma probabilmente è ancora più antica. Si trattava di una produzione domestica fondamentale, praticata spesso dalle donne, che realizzavano corde, reti, cuciture e stoffe. I pesi da telaio servivano a mantenere la tensione dei fili di ordito e venivano realizzati in argilla o in pietra. Oggetti simili, in terracotta, sono stati rinvenuti nella terramara di Rovere di Caorso, risalenti all’età del Bronzo, e oggi esposti al Museo Civico Archeologico di Piacenza.

Un reperto anomalo, forse unico in Italia

Perché forare una pietra tanto grande e difficile?

Ciò che stupisce gli studiosi è la scelta della materia prima. Con tanti ciottoli più piccoli e più facilmente lavorabili disponibili, perché scegliere una pietra così voluminosa e compatta? La risposta forse non arriverà mai, ma proprio questa anomalia rende il ritrovamento un caso di studio prezioso. È un reperto che potrà essere confrontato con altri oggetti preistorici europei, aiutando a riscrivere piccole parti della nostra storia tessile e artigianale.

Il desiderio di un papà e il futuro del reperto

Il Comune come custode della memoria

Andrea Naturani ha espresso il desiderio che, una volta completati gli studi, il reperto possa tornare a Carpaneto, magari custodito in uno spazio pubblico, per raccontare a tutti – bambini e adulti – la bellezza di un territorio dove la passione e la scoperta camminano ancora insieme. «Sarebbe un simbolo della caparbietà dei carpanetesi», dice. «Anche diecimila anni fa, già dei super lavoratori!».

