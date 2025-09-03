Archeologia: la prima sepoltura infantile scoperta in un castrum romano della Penisola Iberica. Di cosa è morto il piccolo? Cosa racconta del confine? Rituali e pratiche spiegate dagli archeologi

Sotto le assi di un edificio emerso durante scavi d’emergenza nel centro di León, riaffiora una presenza minuscola e potente: un neonato deposto vicino a una soglia, sotto una tegula. La scoperta, studiata da Marta Fernández-Viejo et al. (2025), datata tra il 47 a.C. e il 61 d.C., ci costringe a ripensare la vita dei bambini e la presenza della famiglia nei contesti militari, aprendo uno squarcio sulle pratiche rituali di protezione e fondazione.

Contesto geografico e strategico

La Legio VI Victrix e il suo castrum ai passi asturiani

Tra fiumi e montagne: il castrum di León al crocevia delle vie settentrionali dell’Impero.

Il castrum della Legio VI Victrix si colloca nei pressi della confluenza dei fiumi Bernesga e Torío, in un punto strategico per il controllo dei passi asturiani. Fondata da Augusto nel 41 a.C. e trasferita in Hispania Tarraconensis nel 29 a.C., la Legio VI sorvegliava vie cruciali e territori di frontiera. Lo scavo di emergenza del 2006 ha permesso di documentare strutture di vita quotidiana — contubernia e officine — che testimoniano la compresenza di attività produttive, domestiche e rituali.





Resti antropologici della sepoltura: scheletro (sinistra) e viste dettagliate (destra) che mostrano A: osso sfenoide, B: osso temporale sinistro con fusione parziale dell’anello timpanico, C: parte basilare con altezza e larghezza simili, D: pube destro con ramo sottopubico non sviluppato e sviluppo incompleto della sinfisi pubica. Credito: Fernández-Viejo et al. 2025

Metodo di scoperta e analisi

Scavo, osteologia e radiocarbonio in sinergia

Tegula, soglia e femore: l’arte di leggere un corpo piccolo ma eloquente.

La deposizione è stata rinvenuta nel settore 1, vicino a un ingresso, sotto tegula. L’analisi osteologica ha consentito di stimare l’età dell’infante a 40,5 settimane circa tramite il femore. Il cranio e la pelvi mostrano uno sviluppo incompleto rispetto all’età gestazionale, indice di stress prenatale o malattia. Radiocarbonio colloca la sepoltura tra 47 a.C. e 61 d.C., nel periodo delle riforme augustee che teoricamente proibivano la presenza di donne e bambini nei forti, ma la realtà archeologica suggerisce un’applicazione più flessibile di queste norme.

Possibili cause della morte — segni di violenza assenti

Stress prenatale, malattia o esposizione?

Un corpo silenzioso che racconta salute, lutto e riti, non aggressione.

Le ossa non mostrano traumi: nessuna frattura o segno di violenza fisica. Lo sviluppo incompleto delle ossa craniche e pelviche indica possibili stress gestazionali, malnutrizione o malattia. Gli studiosi precisano che metodi letali come soffocamento o esposizione non lasciano segni scheletrici, perciò non possono essere esclusi, ma la collocazione rituale sotto la tegula e alla soglia suggerisce un atto intenzionale di protezione più che un episodio di violenza.

Funzione simbolica e sociale della sepoltura

Protezione, fondazione e presenza dei bambini in castrum

Soglie che diventano confini sacri: l’infante come ponte tra profano e sacro.

Il piccolo corpo potrebbe essere stato collocato per proteggere il contubernium, luogo di lavoro dei soldati, o come sepoltura di fondazione, pratica nota nel mondo romano per assicurare la protezione divina e la buona sorte delle strutture appena costruite. Il rituale riflette anche la concezione dei perinatali come spiriti potenti, capaci di influenzare la vita dei vivi. La scelta di seppellire un neonato in un contubernium interno — e non in un cimitero esterno — sfida le nostre idee sulla separazione tra vita militare, familiare e religiosa.

La vita dei bambini ai margini dell’Impero

Famiglia, frontiera e condizioni sanitarie

Neonati e infanzia in un mondo di norme flessibili e frontiere in tensione.

Nonostante le leggi augustee vietassero la presenza di famiglie nei forti, evidenze da frontiere lontane come Britannia e Germania mostrano che mogli e bambini erano spesso presenti, vivendo in spazi interni o vicini alle mura. La vita dei bambini in questi contesti era precaria: esposizione a malattie, stress nutrizionale e condizioni igieniche difficili. La presenza del neonato a León riflette quindi sia un tentativo di integrazione familiare, sia una pratica simbolica legata alla protezione della comunità e del lavoro quotidiano.

Interpretazioni e scenari possibili

Un segreto custodito sotto la tegula

Leggi, consuetudini e rituali si intrecciano: cosa ci racconta questo piccolo corpo?

Il neonato potrebbe essere il frutto di una fase transitoria in cui le regole ufficiali non venivano rigorosamente applicate, oppure parte di un atto rituale consapevole per tutelare il lavoro e gli spazi dei soldati. La sua deposizione indica che le comunità militari sapevano combinare norme formali, pratiche locali e credenze religiose, integrando la dimensione familiare e rituale in un contesto di frontiera.

La soglia custodisce un segreto: una vita breve che parla di fragilità, protezione e rituale. Il ritrovamento a León cambia la nostra percezione del confine tra militare e domestico, tra legge e pratica, tra profano e sacro, e invita a riflettere su quante altre storie minori attendono di emergere dai forti romani ai margini dell’Impero.