Archeologia. La scoperta. C’è un pertugio nella roccia. Ci si infila. Si scende. Oddio, un cerchio di ossa e di teschi. Ma chi erano e perché tutto è disposto attorno a un cerchio?

di Federico Bernardelli Curuz

C’è un punto, tra le pieghe calcaree del monte, in cui la roccia si erge come un enigma. La si percorre, da qua, verso qualcosa di ferrigno, che richiama su di sé l’attenzione del fulmine. Per questo è sacro, il monte? Per il pennacchio di nubi e per il brontolio di tuoni che, cupi e distanti, tonfano come passi trascinati nella sassaia? Lungo il fianco, si può scendere. Ecco una frattura nella roccia, un’ombra che non attira l’occhio. Ma avvicinandosi, si nota un varco, largo appena mezzo metro. E’ una bocca, con un un cunicolo. Roba per conigli. Lì comincia la discesa.

Si infilano corde, si misura la profondità. È un pozzo naturale, verticale. Si scende con prudenza: prima quattro metri, poi una frattura, infine un secondo salto, otto metri più in basso. Il respiro si fa corto, l’aria è secca. Alla fine della corda, si atterra su un suolo antico. È qui che si svela uno dei riti più profondi e dimenticati delle culture nomadi del deserto. L’archeologa osserva e fa un’ipotesi: cultura preispanica, ma di circa 500 anni fa. Nel deserto del Coahuila, in Messico, una grotta nascosta rivela così una camera mortuaria di 500 anni fa: 17 corpi, tessuti rituali, simboli della morte tra i nomadi dell’Aridoamerica.

Una camera invisibile, scavata dal tempo

Dodici metri sotto la sabbia: si tocca con mano il mistero dei popoli senza città

La cavità non è grande, ma vibra di una sacralità intensa. Si osservano i profili curvi delle ossa, i crani disposti con ordine. Si contano almeno diciassette individui. Alcuni sono adulti, altri bambini. In un altro punto, resti disarticolati. Sepolture secondarie. Forse antenati o personaggi mitici di generazioni precedenti, utilizzati per creare una sorta di altare circolare, un luogo sacro.

Si trovano ancora frammenti di tessuti intrecciati, resti di contenitori, fibre vegetali. Qui ogni corpo fu trattato con attenzione. La postura, le stoffe, le chiusure: tutto è linguaggio. Ogni dettaglio parla di un rapporto con l’aldilà, di un’idea profonda della morte come ritorno.

Il respiro di un popolo dimenticato

Si toccano con le dita tracce di mani antiche, si ascolta la voce delle fibre secche

Si lavora con cautela, in silenzio. L’archeologa Yuri de la Rosa Gutiérrez, responsabile dell’analisi fisica dei resti per l’INAH, osserva che alcuni elementi rituali rimandano alla Cueva de la Candelaria, il grande santuario mortuario della regione. Le analogie sono forti: tessuti cerimoniali, crani completi, involucri, materiali deperibili conservati oltre ogni previsione. Si torna con la mente a quelle genti del deserto che, pur senza architetture monumentali, costruivano con gesti lenti e ripetuti un ponte tra i vivi e i morti.

Il Coahuila, tra vento e silenzi

Il paesaggio si apre, ma trattiene il suo segreto in pozzi profondi come la memoria

Ci si trova in una zona remota del municipio di Ocampo, all’interno di un’area federale protetta. Il Coahuila è uno degli stati più vasti del Messico settentrionale, al confine col Texas. Il paesaggio è estremo: canyon, grotte, alture brulle. Il vento scolpisce le rocce, la luce scotta. In questo nulla apparente, l’archeologia trova il tutto. I pozzi si nascondono, le grotte si chiudono come bocche. Solo chi sa leggere il terreno riesce a entrare.

La segnalazione arriva dalla Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas: si sospetta un saccheggio. Si interviene. Si verifica. E si scopre.

Culture senza città, spiritualità mobili

Si immagina una vita in movimento, si intuisce un pensiero profondo sotto il sole

I popoli che seppellirono i loro morti qui non conoscevano templi né palazzi. Si muovevano nel deserto, inseguendo piogge, raccolte, cacce. Vivevano con poco, ma pensavano molto. E pensavano alla morte in modo denso, profondo, circolare. La posizione fetale non è casuale: è ritorno, è abbraccio alla terra, è simbolo di rinascita.

Molti corpi erano avvolti in pacchetti cerimoniali, forse contenenti anche oggetti: piume, conchiglie, frammenti animali. Piccole offerte che parlano di un pensiero spirituale radicato, poetico, personale. Una ritualità che si ritrova in tutta l’Aridoamerica, dalle Sierra Madre ai confini della Mesoamerica.

L’archeologia come discesa nel tempo

Si cala il corpo, ma soprattutto lo sguardo, in una profondità che è mentale prima che geologica

Questa grotta è oggi una delle testimonianze più complesse e suggestive delle culture nomadi del Messico settentrionale. Una cultura fatta di gesti, non di monumenti. Di fili intrecciati, non di mattoni. Di silenzi rituali, non di proclami. È l’archeologia delle cose piccole, dei materiali deperibili, delle ossa che parlano piano.

Si esce dalla grotta e il sole acceca. Si guarda il deserto con occhi diversi. Lì sotto, per secoli, qualcuno ha creduto che l’abbraccio della terra fosse il modo più giusto per dire addio. E forse anche per sperare in un ritorno.