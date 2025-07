Archeologia. La scoperta. Conchiglie divine. Conchiglie su conchiglie e “culle di fuoco” per i neonati. I gusci portavano all’eternità attraverso la bellezza

Uno scavo archeologico concluso nei giorni scorsi ha permesso di portare alla luce un sito di circa 1500 anni fa in cui venivano portati i gusci per garantire ai defunti una permanenza di pace nel mondo invisibile.

Il suono del mare sepolto tra le dune

C’erano una volta delle conchiglie, abbandonate come offerte, adagiate in silenzio sulle dune dell’isola di Macapule. Erano ricordi di pasti, certo, ma anche qualcosa di più profondo: memoria rituale, sedimento sacro. Gli antichi Guasaveños, popolo preispanico del nord di Sinaloa (Messico), non raccoglievano i frutti del mare solo per nutrirsi, ma per dare forma (letteralmente) al loro paesaggio spirituale. E oggi, grazie al Progetto Archeologico Guasave, quel paesaggio torna a parlare.

Dalle conchiglie all’ossario, dai gusci spezzati alle urne del fuoco. I recenti scavi condotti nella comunità di Palos Verdes, nel comune di Guasave, stanno offrendo nuove, intense rivelazioni su uno stile di vita e di morte fino a ieri sconosciuto.

Sotto la guida dell’archeologo Rodrigo Vivero Miranda, con il patrocinio dell’INAH e il sostegno della National Science Foundation, il team ha identificato due crematori e un ossario multiplo. Ma è attorno al legame profondo tra mare, morte e memoria che si snoda la vera novità di questa ricerca.

Il crematorio dei neonati

Fuoco dolente, amore infranto

Il primo impianto funerario a essere rinvenuto è piccolo, intimo, costruito con adobe impastato a gusci, lungo appena 1,20 metri. Le pareti conservano ancora il segreto della combustione: ossa di neonati, fragili, minute, senza traccia di dentizione. Quasi una culla di fuoco.

La struttura, che data presumibilmente tra il 600 e il 1000 d.C. sulla base della ceramica Aztatlán trovata all’interno, sembrerebbe dedicata specificamente all’incenerimento dei bambini morti poco dopo la nascita, vittime di un’alta mortalità infantile che il rito cerca di accompagnare con dignità, forse di riscattare.

È un’immagine struggente: piccoli corpi restituiti al calore della terra, al respiro salmastro del vento, forse onorati da conchiglie posate a cerchio. Ma se l’amorevole cura nel costruire il crematorio rivela una sensibilità profonda, altre scoperte completano il quadro.

Il secondo forno: un silenzio diverso

Un altare svuotato, ma non dimenticato

Una settimana dopo, a poca distanza, è stato individuato un secondo forno rituale, simile al primo ma di dimensioni maggiori: 2,5 per 1,4 metri. Qui non vi sono resti scheletrici, ma abbondanti cenere e carbone. Gli archeologi ipotizzano che, in questo caso, i parenti abbiano rimosso con attenzione tutte le ossa, forse per conservarle o disperderle in riti successivi.

Questo gesto (apparentemente pragmatico) nasconde invece una profondità spirituale: la cenere è testimonianza sufficiente, la materia può svanire, ma lo spirito resta. Lo spazio stesso, delimitato da gusci e adobe, parla di una continuità rituale tra fuoco e mare, corpo e memoria.

Il popolo delle conchiglie

Dune sacre per un ritorno stagionale

Tutto ciò si inserisce in un panorama più ampio: quello della costante presenza delle conchiglie, utilizzate non solo per l’alimentazione ma come materiale da costruzione rituale, come elemento di marcatura del territorio, come veicolo di sacralizzazione dello spazio.

I cumuli ritrovati a Macapule, spessi fino a 20 centimetri, sono composti quasi esclusivamente da gusci, mescolati ad ossa bruciate. Erano dune create artificialmente, lasciate lì a consolidarsi, forse come altari della memoria, visibili e riconoscibili dai membri della comunità che vi ritornavano ciclicamente.

In questa prassi si legge una sacralizzazione del paesaggio: le conchiglie fermano il vento, proteggono il luogo e lo trasformano in santuario ancestrale. Sono un abbraccio continuo tra generazioni, un modo per lasciare un segno non nel cielo, ma sulla sabbia.

Un ossario con crani deformati

Potere e identità scritti nelle ossa

Oltre ai crematori, la campagna di scavo ha riportato alla luce un ossario collettivo con almeno quattro individui. I corpi, orientati lungo l’asse nord-ovest/sud-est, portano con sé un altro elemento fortemente simbolico: due crani deformati con modificazione cranica tabulare eretta.

Questa pratica (comune in diverse culture mesoamericane) consisteva nel modellare il cranio durante l’infanzia tramite fasciature o tavole, per ottenere una forma allungata o appiattita. Non era un’aberrazione, ma un segno di status, identità o appartenenza culturale.

Sotto i due crani deformati, giaceva lo scheletro di un giovane tra i 10 e i 15 anni. Era forse un membro della stessa famiglia? Un servo sacrificale? O l’oggetto di un rito più complesso? L’archeologo cita i parallelismi con le scoperte fatte da Gordon Ekholm a Chorohui, confermando che queste pratiche erano già in uso nella fase Huatabampo (650–1000 d.C.), considerata la prima occupazione stabile di Guasave.

Un rituale condiviso tra culture

Dal Messico all’Arizona, attraverso il fuoco

È interessante osservare che strutture simili a quelle di Palos Verdes siano state trovate anche in altri siti: a La Playa (Sonora), i crematori individuali risalgono al 200–400 d.C., mentre in Arizona sono datati tra il 1100 e il 1300. Ciò suggerisce l’esistenza di una rete culturale diffusa, una matrice rituale comune tra gruppi che condividevano pratiche funerarie, scambi di ceramiche e forse perfino significati religiosi.

Questo quadro amplia la portata della scoperta: non si tratta di semplici dati locali, ma di un nodo cruciale nella mappa dei riti del Messico nordoccidentale, con ramificazioni fino agli Stati Uniti sud-occidentali.

Dall’adobe al cielo: il cuore degli antichi Guasaveños

I crematori, le conchiglie, gli ossari. Tutti questi elementi (apparentemente separati) vanno letti come tracce di un’unica visione del mondo. Un mondo in cui la morte non era fine, ma trasformazione; in cui il mare non era solo nutrimento, ma matrice di eternità.

Il fatto che le conchiglie (simbolo di acqua, vita e femminilità in molte culture) siano utilizzate per costruire forni funerari e delimitare altari mostra quanto la natura fosse integrata in un cosmo rituale.

Le dune, costruite con amore, proteggono i ricordi. I crani, deformati con cura, mostrano l’appartenenza. I bambini, accolti dal fuoco, rientrano nel ciclo.