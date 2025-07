Archeologia meravigliosa: scoperta in Sicilia un’antica nave greca del VI secolo a.C. tra ceramiche, parole incise e corde intatte. Chi erano gli eroi a bordo?

di Federico Bernardelli Curuz / Nostro servizio

Riemerge dai fondali di Ispica una bolla d’aria e una nave del passato. Gli archeologi recuperano una nave arcaica: commerci, riti e misteri nel cuore del Mediterraneo antico. Cosa dicono le parole magiche ritrovate? Viaggio in un relitto in cui, come una capsula del tempo, è imprigionato il soffio secolo di Saffo, Pitagora, Ippocrate, Solone, Eschilo, Pericle.

Fotografie: M Capulli – D. Innocenti – L. Maghet. Soprintendenza del Mare



Gli archeologi-sommozzatori, prima dell’immersione

L’antico Mediterraneo racconta ancora: in Sicilia riaffiora un relitto greco arcaico

Tra ceramiche a figure nere, unguentari e una cima perfettamente conservata, prende forma la vita di bordo di 2.500 anni fa

L’archeologo illumina la struttura lignea intatta, grazie anche all’uso di un massello di altissima qualità

Un’altra pagina sorprendente della storia sommersa del Mediterraneo si è aperta nelle acque limpide di Santa Maria del Focallo, frazione marittima del comune di Ispica, nella punta sudorientale della Sicilia, nel Libero Consorzio comunale di Ragusa, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Siracusa.

A soli sei metri di profondità, è stato portato quasi completamente alla luce un relitto di nave greca, databile tra il VI e il V secolo a.C., un’epoca in cui le colonie elleniche della Sicilia orientale erano punti nevralgici nei traffici tra il mondo greco e le coste africane e tirreniche. Un’epoca d’oro, fatta di scambi, ma anche di miti e narrazioni epiche, vissute fra vele gonfie di vento e carichi profumati.

Una scoperta resa possibile dal progetto Kaukana

Ricerche in profondità tra mare e tempo. L’eredità di Sebastiano Tusa e un sogno che continua

Ceramiche e cordame sul fondo

La scoperta si deve al lavoro paziente e multidisciplinare del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine e alla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana. Lo scavo è parte del Kaukana Project, iniziativa scientifica nata nel 2017 dalla visione del compianto Sebastiano Tusa – archeologo e assessore regionale – insieme a Massimo Capulli, docente e archeologo subacqueo.

Il progetto mira alla ricostruzione diacronica del paesaggio sommerso e costiero del Ragusano, un’area ricca di approdi, rotte e presenze greche, puniche e romane. I tratti tra Ispica, Kaukana e Kamarina, antiche città di mare, sono al centro di questo ambizioso piano di ricognizione e studio sistematico, che unisce tecnologie avanzate, rilievi 3D e immersioni di precisione.

Un relitto eccezionalmente conservato

Alberi, paramezzali, ruote: i segreti tecnici di una nave che ha solcato l’Egeo e approdato in Sicilia

Il relitto era inizialmente nascosto sotto uno spesso strato di sabbia e massi. Ma già nel 2024, una prima campagna aveva permesso di individuarne parte della struttura lignea. È con la sesta campagna, conclusa tra maggio e giugno 2025, che i risultati sono diventati straordinari.

Utilizzando una sorbona ad acqua – uno strumento che permette di asportare delicatamente il sedimento – è stato ampliato il perimetro di scavo di circa due metri, portando alla luce nuove porzioni dell’ossatura della nave: il paramezzale (la trave longitudinale centrale), una delle ruote e soprattutto l’albero, elemento raro nei relitti di quest’epoca.

Ma ciò che rende il ritrovamento unico è lo stato di conservazione di alcuni elementi organici: è stata ritrovata una cima navale, ovvero una corda intrecciata, ancora riconoscibile nella sua struttura. Una vera finestra materiale su un mondo navigante.

Ceramiche greche e un messaggio inciso

La parola “NAU” e il silenzio della storia. Un unguentario parlante racconta la vita a bordo

Tra gli oggetti rinvenuti, spiccano alcune ceramiche a figure nere, decorazioni tipiche dell’Atene del VI secolo, che raffigurano scene mitologiche e marine. Accanto a queste, è stato recuperato un piccolo unguentario – forse usato per oli profumati o sostanze medicamentose – su cui compare, incisa in greco, la parola “Ναῦ” (Nau), ovvero “nave”.

Un indizio linguistico, simbolico e quasi poetico, che lega l’oggetto al destino del suo contenitore: una nave che ha attraversato il mare portando merci, uomini e forse anche speranze.

Un docufilm firmato Martin Scorsese racconterà il relitto

Il cinema incontra l’archeologia. Quando Hollywood filma le onde della storia

A dare ulteriore eco internazionale alla scoperta, è il progetto cinematografico “Shipwreck of Sicily”, docufilm co-prodotto da Sikelia Productions di Martin Scorsese e da Sunk Costs Productions. La produzione ha accompagnato l’intero scavo, alternando alle attività scientifiche riprese cinematografiche ad alta definizione.

Il documentario si inserisce in una più ampia narrazione visiva dei principali relitti siciliani: Marausa II, Taormina, Gela II, Ustica. In questo contesto, il relitto di Ispica diventa protagonista di un racconto epico e intimo, destinato a un pubblico globale.

Un lavoro corale tra università, soprintendenza e mare

Dalle immersioni ai rilievi 3D: la squadra che ha riportato alla luce il passato

Le attività sono state guidate da Massimo Capulli (Università di Udine) e Fabrizio Sgroi (Soprintendenza del Mare), con la partecipazione di Salvo Emma, Dario Innocenti, Lucrezia Maghet, Lisa Briggs e Peter Campbell. Indispensabile il supporto della Capitaneria di Porto di Pozzallo e della società 3PSUB di Paolo Ciacera, che ha messo a disposizione i mezzi nautici.

La documentazione del relitto è avvenuta tramite rilievi diretti e fotogrammetria subacquea, tecnica che ha permesso la realizzazione di un modello 3D della nave, utile tanto alla ricerca quanto alla futura musealizzazione virtuale.

La parola della Regione Siciliana: “Una grande scoperta per la nostra storia”

Valorizzazione del patrimonio subacqueo e orgoglio identitario dell’Isola

«La collaborazione tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Udine continua a dare grandi risultati scientifici – ha dichiarato l’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato –. Questo progetto è un esempio concreto di come il lavoro congiunto possa arricchire la conoscenza della nostra storia. La ricerca archeologica subacquea, in particolare, offre un contributo prezioso per comprendere meglio le civiltà che nei millenni hanno popolato l’Isola».

Ecco un elenco sintetico dei grandi personaggi vissuti nel periodo in cui affondò la nave (fine VI – metà V secolo a.C.):