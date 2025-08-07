Archeologia meravigliosa. Scoperto in un campo un raro ed elegante oggetto dell’Età del Bronzo. Perché così curato? Era per qualche rituale? Il falcetto tra Plinio e Asterix. Cosa tagliava?

Tesori sepolti e riti dimenticati: il mistero del falcetto sacro che univa Gallia e Britannia

Nel cuore umido della Normandia, dove la Senna inizia a rallentare prima di aprirsi alla foce, un oggetto piccolo e curvo, custodito per secoli nel grembo della terra, ha finalmente ritrovato voce. Ma era davvero solo uno strumento agricolo? O quel metallo, brunito e curvo come una luna calante, era destinato a ben altro raccolto? Diciamo subito che un falcetto non è una falce. E’ per tagli di rametti o di frutti, per la potatura della vite, per raccogliere erbe per i conigli. Per lavorare qualche bastone. Poteva anche essere utile per fini difensivi, nel caso di attacco di uomini e di animali, ma non era un’arma, quanto un utensile che si proteva prestare, secondariamente, anche alla difesa personale. O nel caso di cerimonie sacre doveva essere utilizzato per la raccolta di materiali nobili, sovrannaturali, come il vischio. Il suo discendente diretto? E’ la roncola.

L’Inrap, nel contesto delle sue “Brèves du Bronze”, ci conduce oggi al sito del Suret, nel comune di Val-de-Reuil (Eure), per raccontarci di una scoperta eccezionale: un rarissimo falcetto a douille, ovvero a manico tubolare, riconducibile a un modello tipico delle isole britanniche e databile al Bronzo finale, tra il X e il IX secolo a.C.

Un oggetto raro e straordinario

Nel fango della Senna, un manufatto che parla la lingua antica degli scambi e dei riti

Il falcetto, lungo poco più di tredici centimetri, mostra una struttura elegante ma solida. È realizzato in lega rameica e presenta una douille decorata da due sottili coste, una sorta di rifinitura che evoca un’estetica non puramente funzionale. L’oggetto è dotato di un anello laterale, destinato forse alla sospensione rituale, e di due fori per l’inserimento di ganci o spine di fissaggio. Una di queste, sorprendentemente conservata, potrebbe essere stata in osso. I resti del manico in legno, sebbene compromessi dal tempo, hanno consentito di identificare alcune essenze arboree compatibili, tra cui salice, pioppo, ontano glutinoso, carpino e nocciolo. Secondo l’analisi xylologica, il salice appare il candidato più probabile.

Accanto al falcetto sono emersi anche frammenti di grès bruciati e un vaso a cordone digitato, elementi che spostano subito la lettura del contesto su un piano votivo o cerimoniale. Non si tratta di una discarica di oggetti usurati, ma di una deposizione pensata, selezionata, forse persino sacra.

Un tipo “britannico” che non parla solo di commercio

Il metallo attraversava il mare, ma con esso viaggiavano idee, gesti, e forse incantesimi

Questo tipo di falcetto è eccezionalmente raro in ambito continentale. In Francia se ne conoscono appena una decina, distribuiti lungo le coste atlantiche e le valli fluviali settentrionali. Due soli esemplari, prima di questo ritrovamento, erano noti nella bassa valle della Senna: uno proveniente da Vernon, sempre nell’Eure, e uno riemerso direttamente dal fiume a Parigi. La distribuzione geografica non lascia dubbi sull’importanza delle rotte marittime e fluviali alla fine dell’Età del Bronzo. Ma più dei flussi commerciali, colpisce l’impressione che questi manufatti trasportassero con sé anche simboli, culti, forse linguaggi rituali. e parente. I celti che vivevano al di là della Manica erano partiti dalle regioni attualmente coincidenti con la Francia e con il Belgio. Quindi l’ogetto poteva essere anche un dono legato alle comune origini.

Un oggetto così particolare, associato a materiali ceramici e combusti, deposto con una certa cura in una fossa selezionata, richiama immediatamente una funzione altra. La perfezione formale e la fragilità apparente lo rendono poco adatto a un uso intensivo nei campi, ma perfetto per un gesto simbolico, preciso, cerimoniale. Certo non è d’oro, ma poteva essere stato usato per qualche cerominia sacra?

Il passaggio dal raccolto al rito

Dalla lama all’anima: quando il taglio separava il visibile dall’invisibile

Nel mondo celtico e proto-celtico, il falcetto non è solo uno strumento. È una soglia. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, descrive con dovizia di particolari un rito druidico in cui un sacerdote vestito di bianco sale su una quercia sacra per recidere con un falcetto d’oro i rami di vischio. La pianta, considerata sacra e dotata di virtù curative e magiche, non deve toccare il suolo. Cade dunque su un drappo bianco steso al suolo, mentre due tori bianchi – mai prima soggiogati – vengono sacrificati.

Non è difficile immaginare il falcetto di Val-de-Reuil come antenato, o parente stretto, di quegli strumenti. In quella curvatura netta, in quella lega antica e in quella sospensione che l’anello laterale suggerisce, risuona l’eco di un mondo che vedeva nel taglio del vischio – o del grano, o di una pianta magica – non solo un’azione materiale, ma un gesto cosmico, capace di connettere la terra e il cielo.

Val-de-Reuil: la Normandia come crocevia

Boschi sacri e sentieri d’acqua: quando la Senna era un’arteria dello spirito

Val-de-Reuil sorge oggi a circa 100 chilometri da Rouen, ma durante il Bronzo finale, questa regione era una delle più attive nella circolazione di uomini, oggetti e idee lungo il grande dominio atlantico. La Senna, come tutti i grandi fiumi europei, non era solo via di commercio, ma anche asse sacro, percorso da riti, pellegrinaggi, offerte.

Il falcetto potrebbe essere stato portato da un gruppo britannico o scambiato come dono tra élites tribali. Ma c’è anche la possibilità che fosse fabbricato localmente secondo uno stile esogeno, come imitazione o reinterpretazione di modelli importati, magari adattati alle esigenze cerimoniali delle comunità locali. In ogni caso, la sua deposizione in una fossa insieme ad altri oggetti non comuni suggerisce un uso rituale, forse legato a riti agricoli, stagionali o iniziatici.

Il manico e la materia: legni della soglia

L’analisi dei resti lignei ha identificato cinque possibilità: salice, pioppo, ontano, carpino e nocciolo. Tutti alberi liminali, amanti dell’acqua, legati al mutamento e alla soglia. Il salice, in particolare, è associato alla luna, alla magia e alla fluidità spirituale nei contesti celtici. La sua presenza non pare casuale. È il legno delle streghe, dei poeti e delle madri ancestrali. Un manico di salice su un falcetto votivo suggerisce un’immersione profonda in simboli arcaici, che travalicano il puro utensile.

Quando la falce non miete il grano, ma l’invisibile

Oggetti come questo sono domande fatte al tempo, e solo in parte ascoltate

Il falcetto di Val-de-Reuil si presenta come un oggetto di confine. Appartiene al mondo dei pastori e degli artigiani, ma anche a quello dei sacerdoti e dei riti. Potrebbe essere stato impiegato per raccogliere erbe medicinali, oppure utilizzato in un rituale di fondazione o di fertilità. O ancora, essere stato offerto alla terra come restituzione sacra dopo un uso simbolico. In ogni caso, non è un oggetto qualsiasi.

Nel gesto del taglio, che sia di un’erba o di una parola magica, il falcetto separa e collega, interrompe e consacra. E ci ricorda che, nell’Europa del Bronzo, ogni cosa – anche la più piccola – aveva un’anima.

Asterix e il falcetto magico

Un’avventura tra comicità, satira e strumenti agricoli gallici

Nel secondo volume della celebre saga di Goscinny e Uderzo, Asterix e il falcetto d’oro, l’oggetto simbolico che guida la narrazione è proprio una falce magica, indispensabile al druido Panoramix per tagliare il vischio sacro. Quando la sua falce si rompe, Asterix e Obelix partono per Lutetia (l’odierna Parigi) per procurargliene una nuova, dando il via a un viaggio rocambolesco tra artigiani corrotti, traffici illeciti e umorismo travolgente. L’opera, pubblicata nel 1962, è anche una pungente satira del commercio e della società urbana gallo-romana.