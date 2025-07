Archeologia. Meraviglioso. Lei e lui passeggiano nel bosco vicino a una necropoli e trovano una grossa pietra misteriosa che fu lavorata. A cosa serviva? Cosa rappresenta? Rispondono gli studiosi

C’è una luce che non viene dal sole e che pure affiora quando i raggi del mattino si rifrangono sulla superficie luccicante di una pietra dimenticata nei boschi. È la luce della conoscenza antica, dell’osservazione del cielo, del mistero cosmico che da millenni sospinge l’uomo a interrogarsi sul destino. E adesso – con la scoperta di una probabile mappa stellare incisa nella pietra sui Monti Rodopi, in Bulgaria – quella luce torna a brillare con la forza del primo sguardo rivolto alle stelle.

La roccia, la cui scoperta è stata resa pubblica soltanto oggi grazie alla voce appassionata dei ricercatori Georgi Georgiev e Ivelina Georgieva, potrebbe rappresentare uno dei più antichi tentativi noti di tradurre il firmamento in linguaggio simbolico. Non un semplice insieme di fori: ma un vero atlante celeste scolpito nella pietra.

Una scoperta accidentale nei boschi di Skobelevo

Tra rovine tracie e vene di marmo, due archeologi scorgono l’impossibile: un cielo inciso nella pietra

Era il 20 maggio quando Georgiev e Georgieva, impegnati in una ricognizione attorno a una necropoli tracia nei pressi del villaggio di Skobelevo (comune di Banite, nel sud della Bulgaria, a circa 250 chilometri da Sofia), si imbatterono in un’anomala formazione rocciosa. Nascosta nella vegetazione e incastonata in una vena di marmo naturale, la pietra misurava circa due metri per tre. La sua orientazione – lungo l’asse est-ovest – appariva subito significativa. Ma furono i 56 fori conici incisi sulla sua superficie a destare la vera meraviglia.

Distribuiti in modo simmetrico – 24 nella metà settentrionale, 32 in quella meridionale – e di diametri differenti, questi fori sembrano ricalcare stelle di diversa magnitudine, con un’accuratezza che ha dell’incredibile. Secondo i ricercatori, alcune delle costellazioni delineate sulla pietra includerebbero l’Orsa Maggiore, il Leone, Cassiopea, il Cigno, la Lira e persino le Pleiadi.

Il marmo come Via Lattea, la mica come stelle

Effetti ottici voluti? La roccia luccica come il cielo notturno: un’arte al servizio del cosmo

Un dettaglio affascinante e simbolico – forse troppo perfetto per essere casuale – è rappresentato dalla scelta del sito stesso: la roccia è incastonata in una vena di marmo bianco che, secondo l’ipotesi degli studiosi, potrebbe simboleggiare la Via Lattea, asse portante del cosmo visibile per le antiche culture. E non solo: la superficie contiene elevate quantità di mica, un minerale che riflette la luce e produce un effetto “stellato” quando colpito dai raggi solari, simulando il tremolio delle stelle nel cielo notturno.

Questa scelta potrebbe non essere stata solo decorativa, ma profondamente rituale e funzionale. Un cielo che scintilla nella pietra: ecco come l’arte e la scienza si fondono nella visione sacrale del mondo preistorico.

Una datazione ancora incerta, ma indicazioni chiare

Gli indizi suggeriscono il tardo Neolitico o l’Età del Bronzo: tra il 2000 e il 500 a.C.

Sebbene manchino al momento elementi ceramici o organici che consentano una datazione scientifica diretta – come la stratigrafia o il radiocarbonio – gli studiosi collocano la realizzazione dell’opera in un arco compreso tra il tardo Neolitico e l’inizio dell’Età del Ferro (2000–500 a.C.). Questa ipotesi si basa sulla vicinanza del sito a tombe a tumulo e necropoli tracie e sulla somiglianza della pietra con altri santuari astronomici dell’area balcanica.

Inoltre, i fori appaiono disposti secondo configurazioni che riflettono i movimenti annuali e giornalieri delle stelle circumpolari, in particolare quelle dell’emisfero boreale. Potrebbe trattarsi, dunque, di un primitivo orologio stellare, destinato alla misurazione del tempo e delle stagioni.

Uno strumento per pregare e viaggiare

Tra spiritualità e orientamento, la roccia potrebbe aver avuto una duplice funzione sacra e pratica

Le evidenze archeologiche circostanti fanno pensare che il sito non fosse isolato. Nelle vicinanze si trovano resti di santuari traci, necropoli e tombe monumentali, suggerendo che l’area avesse una rilevanza rituale di primo piano. Non si esclude, dunque, che la pietra stellare facesse parte di un più ampio complesso cultuale, utilizzato tanto per cerimonie religiose quanto come punto di riferimento astronomico per la navigazione e l’agricoltura.

Un ulteriore elemento rafforza l’ipotesi del progetto intenzionale: accanto alla mappa celeste, è stata individuata una seconda roccia con un’incavatura cilindrica orientata verso est. La loro disposizione reciproca fa pensare a un uso complementare, forse legato ai cicli solari.

Una voce che chiede ascolto: il riconoscimento ufficiale

Il sito non è ancora protetto: i ricercatori ne chiedono l’inclusione nel registro nazionale

Nonostante la straordinaria importanza archeologica e simbolica della scoperta, il sito rimane attualmente non protetto dalle autorità bulgare. Georgiev e Georgieva si sono rivolti all’Istituto Nazionale di Archeologia per ottenere l’inclusione della pietra nel registro ufficiale dei monumenti culturali, affinché possa essere salvaguardata da vandalismi e degrado naturale.

Nel frattempo, il team ha già condotto una serie di analisi non invasive, tra cui studi di traceologia, rilievi GPS e osservazioni eliache dell’alba, che sembrano confermare l’intenzionalità della disposizione astronomica.

Dalle stelle preistoriche alle monete romane

Il simbolismo celeste sopravvive nei secoli: eco di un sapere universale

Curiosamente, rappresentazioni simili a quelle incise nella roccia di Skobelevo riemergono anche in epoche più tarde, ad esempio su monete e gioielli romani del I e II secolo d.C., dove ricorrono motivi come la falce di luna e la stella. Un ponte ideale tra le culture: dall’antico sguardo al cielo fino all’arte imperiale, passando per la spiritualità popolare.

Questa continuità suggerisce non solo la forza del simbolismo astronomico nel mondo antico, ma anche la possibilità che saperi molto più arcaici siano sopravvissuti attraverso tradizioni orali e iconografie religiose.

Un tesoro di pietra da tutelare

Skobelevo potrebbe diventare una meta di riferimento per l’archeoastronomia europea

La mappa stellare scolpita nella roccia dei Monti Rodopi non è soltanto un oggetto archeologico. È una porta aperta sul pensiero cosmologico delle prime civiltà balcaniche, un documento senza parole che racconta l’armonia perduta tra uomo e universo. Se adeguatamente studiato e protetto, questo straordinario manufatto potrebbe presto trasformarsi in uno dei siti chiave per il turismo culturale e la ricerca archeoastronomica.

Un atlante celeste inciso nella pietra, destinato forse a durare quanto le stelle che rappresenta.