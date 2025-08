Archeologia. Qui c’era un edificio immane. Scoperta la base di una costruzione romana di 1800 anni fa Cos’era? Come veniva usata? perché così complessa? Rispondono gli archeologi

Nosto servizio.

Svelato il mistero delle vedette romane sul confine: com’era fatta una torre di guardia, cosa accadeva tra le sue mura, e come si viveva sul Limes danubiano ai tempi di Marco Aurelio?

Una vita tra fango, vento e gloria

Sotto il cielo duro della Pannonia, la storia riemerge tra rovi e silenzi

Sulle rive alte e scoscese del Danubio, nel piccolo villaggio di Mohovo, in Croazia orientale – oggi frazione silenziosa nel comune di Ilok, a pochi chilometri dal confine con la Serbia – gli archeologi hanno portato alla luce i resti di una torre di guardia romana. Lunga 40 metri e larga 30, protetta da fossati e palizzate, la struttura risale all’epoca di Marco Aurelio e difendeva uno dei tratti più esposti del Limes danubiano, quella linea tesa come una cicatrice tra civiltà e barbarie, tra Roma e l’ignoto.

Costruita tra il II e il III secolo d.C., la torre di Mohovo emerge dal terreno come un segno di perseveranza, memoria e frontiera. Un luogo di veglia e solitudine. Di disciplina e timore. Dove il corpo dei soldati si confondeva col paesaggio, e ogni giorno poteva essere l’ultimo.

Il corpo della frontiera

Come erano fatte le torri romane? Un’architettura di necessità e strategia

L’edificio centrale della torre, come confermato dagli scavi diretti da Hrvoje Potrebica e Igor Dizdar, era in legno. Un materiale economico, facilmente reperibile nei pressi del Danubio, che permetteva rapidi interventi di riparazione. Intorno, a proteggerla, una duplice cintura: il fossato, profondo e largo, e la palizzata, alta e minacciosa, probabilmente rinforzata da torrette agli angoli o punti di tiro sopraelevati.

Non bisogna immaginare un’unica struttura verticale come in epoca medievale: il termine “torre” nel contesto romano indica spesso un piccolo presidio multipiano, affiancato da spazi annessi per il presidio. Le torri più complesse disponevano di rampe di legno interne, un ballatoio per la sorveglianza, cisterne d’acqua, piccoli magazzini per il grano, e talvolta persino stalle.

A Mohovo, la pianta quadrangolare lascia intuire un perimetro fortificato che ospitava probabilmente da 20 a 40 uomini. Poco più di un manipolo. Un piccolo mondo isolato per settimane, mesi, forse anni. Il presidio si doveva organizzare per sopravvivere: legna per scaldarsi, pozzi d’acqua protetti, raccolta di frutti selvatici, caccia sporadica, e l’arrivo – tanto atteso – delle navi da rifornimento lungo il fiume.

Un giorno da legionari: tra paura, noia e freddo

La vita nelle torri di guardia era dura, disciplinata, ma anche monotona e surreale

La giornata cominciava all’alba, col cambio della guardia. Uno o due uomini salivano sulle impalcature di osservazione con i mantelli chiusi fino al naso. Nei mesi invernali, il gelo tagliava le mani; d’estate, erano le zanzare del Danubio a tormentare i soldati. Le ore scorrevano lente, segnate da turni, ispezioni, esercitazioni.

I soldati romani – spesso ausiliari reclutati nelle province del Nord, come i Batavi, i Pannoni, o gli Illiri – erano legati da una rigida disciplina. Ma fuori dal servizio, tra quei fossati, si scrivevano anche storie di amicizia, nostalgia, amore lontano. Ogni torre aveva probabilmente un piccolo altare votivo, spesso dedicato a Marte, Mitra o Silvano. E i graffiti trovati altrove – spesso incisi sui cocci o sulle pietre – parlano di madri, figli, scommesse perse, vino, e rimpianti.

Mohovo e la grande strategia imperiale

Marco Aurelio e le guerre marcomanniche: un confine vivo, mobile, armato

La costruzione della torre risale all’epoca delle guerre marcomanniche, tra il 166 e il 180 d.C. Marco Aurelio, il filosofo imperatore, si trovò costretto a difendere i confini settentrionali dell’Impero da continue incursioni delle popolazioni germaniche e sarmatiche. In quegli anni, il Limes danubiano si trasformò da semplice linea di sorveglianza a baluardo armato.

Il villaggio di Mohovo si trovava in una posizione cruciale: un punto di attraversamento naturale del Danubio, protetto su tre lati da burroni. Da lì, si controllavano le vie fluviali e le colline circostanti. La torre non era sola: già le ricognizioni del 2003 e del 2013 avevano individuato, tra Sotin e Ilok, una decina di siti simili. Ma quella di Mohovo è la prima ad essere scavata e studiata sistematicamente.

Il volto del nemico, l’eco degli scambi

Non solo scontri: lungo il Danubio si parlava, si commerciava, si temeva

L’archeologo Dizdar ha ricordato che, prima dell’arrivo massiccio delle tribù germaniche nel IV secolo, i Romani intrattenevano frequenti rapporti commerciali con i Sarmati, popoli nomadi di lingua iranica stanziati a nord del fiume. Il confine era un luogo di tensione, ma anche di scambio. Anfore, fibule, vasellame, perfino spezie o stoffe, attraversavano il Limes. Gli oggetti ritrovati a Mohovo, come le spille militari e i recipienti ceramici, raccontano di una quotidianità viva, intrecciata con il mondo esterno.

Ma col passare del tempo, la pressione sui confini aumentò. Nel IV secolo, a Mohovo, la torre fu probabilmente sostituita da una fortificazione più compatta, segno che il controllo del territorio richiedeva adattamenti rapidi. Le ricerche in corso nei prossimi mesi potrebbero svelare anche resti di questo secondo impianto militare, e raccontare come cambiò la strategia romana nell’ultimo secolo di resistenza sul Danubio.

Un luogo abitato da millenni, fino al Medioevo

Scavi rivelano anche strutture preistoriche e medievali

Uno degli aspetti più sorprendenti della scoperta è la lunga continuità di frequentazione del sito. Gli archeologi hanno trovato tracce di insediamenti risalenti all’età del rame, al Bronzo antico, al Ferro, fino al Medioevo. Segno che Mohovo, affacciata sul grande fiume, fu sempre percepita come punto strategico per la sopravvivenza e il controllo.

Oggi, questo piccolo villaggio croato, poco più di 300 abitanti, si prepara ad entrare nella mappa dei siti UNESCO, come parte del Limes danubiano. Una rete immensa che, dall’Inghilterra alla Germania, dalla Serbia all’Austria, racconta la lunga linea della difesa romana. Ma a Mohovo, più che altrove, è possibile ascoltare ancora il vento tra i fossati e immaginare i passi lenti dei legionari al cambio della guardia.