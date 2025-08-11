Archeologia. Romani prodigiosi. La scoperta delle terme meravigliose nella città dei veterani di Augusto. E che dire della piscina fredda? Tutte le aree portate alla luce. Com’era la struttura. Le decorazioni

Un’indagine archeologica decennale svela la magnificenza termale e la sorprendente continuità storica di una colonia mediterranea di prestigio

Dalle sabbie del tempo emerge un racconto che parla di acqua, pietre, voci e storie sopite sotto metri di terreno. Il sito archeologico delle Terme Orientali di La Alcudia, presso l’attuale città di Elche, rappresenta uno degli angoli più affascinanti e strategici della Spagna romana. Qui, dove il Mediterraneo abbracciava una colonia di veterani augustei, la ricerca condotta dall’Università di Alicante ha restituito non solo un complesso termale di eccezionale lusso, ma anche un sorprendente retaggio iberico che rimescola le carte sulle origini urbane di Iulia Ilici Augusta.

Dopo quasi un decennio di scavi meticolosi, il progetto Virtual Heritage-ASTERO ha portato alla luce testimonianze materiali che raccontano di un potere economico e culturale senza eguali nella regione, ma anche di una città che, sotto la superficie romana, custodiva un passato antico e sfaccettato, testimone di continuità e trasformazione.

I fasti delle Terme Orientali: il cuore pulsante del benessere romano ad Ilici

Un complesso termale da élite, emblema di potere e prestigio in una colonia strategica dell’Impero

Ricostruzione 3 D della vasca delle terme

Nel panorama delle città romane della penisola iberica, Iulia Ilici Augusta occupava una posizione di rilievo. Fondata come colonia di veterani delle guerre cantabriche e rifondata da Augusto, divenne un nodo cruciale nella rete commerciale e militare tra Carthago Nova (l’attuale Cartagena) e Valentia (Valencia). E in questo contesto si colloca la costruzione delle Terme Orientali, realizzate tra il I e il II secolo d.C., nel periodo di massimo splendore della colonia.

Estese su circa 1.300 metri quadrati, le Terme si configuravano come un autentico santuario del benessere e del lusso romano. Il frigidarium, con la sua natatio dalle dimensioni definite “straordinarie” da Jaime Molina Vidal, si distingueva per essere tra le più vaste piscine fredde della penisola, un’eccellenza rara che sottolineava la ricchezza e l’importanza della città. L’ampiezza e l’eleganza di questi spazi richiamavano alla mente i grandi balnea delle metropoli imperiali, e rappresentavano uno strumento di prestigio sociale e culturale, una vetrina per il potere economico della colonia.

Ma non era solo l’estensione a impressionare: i mosaici rinvenuti, raffinati e coloratissimi, erano veri capolavori di arte decorativa. Uno simula lastre di marmo, un altro si anima con motivi vegetali, testimonianza del gusto e delle tecniche artistiche di alto livello raggiunte a Ilici. A questi si aggiungevano sofisticati sistemi di riscaldamento a ipocausto, che alimentavano ambienti come il calidarium e i tepidaria, garantendo un comfort termico innovativo e raffinato per l’epoca. Gli spogliatoi, o apodyterium, erano luoghi di socialità e relax, pensati per ospitare cittadini di rango elevato, militari veterani e probabilmente anche commercianti influenti.

Questa ricchezza architettonica e artistica si inseriva in una rete urbana fitta, ben organizzata, che rendeva Ilici non solo una città funzionale, ma un vero e proprio centro culturale e politico di prestigio nell’Hispania romana. Le terme, in questo contesto, erano più di un semplice luogo di pulizia: incarnavano un modo di vivere, un simbolo di status e una dichiarazione di potere.

Dall’apice al declino: la trasformazione del complesso termale tra crisi e resistenza

Come la crisi dell’Impero segnò anche le “sorgenti del benessere” e la città stessa

Il declino del complesso termale inizia già nel III secolo d.C., un periodo segnato dalla profonda crisi dell’Impero romano, che vedeva vacillare le sue strutture politiche, economiche e sociali. Tuttavia, la testimonianza archeologica rivela una “morte lenta” di questo straordinario edificio, con ristrutturazioni parziali che ne prolungarono l’uso fino al V secolo.

In queste ultime fasi, il complesso subisce trasformazioni funzionali e strutturali: ridotto nelle dimensioni, probabilmente adattato a nuove esigenze, il balneum perde parte del suo splendore originario ma continua a essere frequentato. Questa resilienza, però, non può arrestare il processo di abbandono definitivo, strettamente legato al progressivo spopolamento della regione e al crollo delle istituzioni romane.

Il professor Molina parla di un fenomeno di “morte lenta”, che riflette una crisi non solo materiale, ma anche culturale e amministrativa. Il tramonto delle Terme Orientali diventa così il simbolo di un intero mondo in dissoluzione, un mondo che stava lasciando spazio a nuove forze e nuove identità. Si assiste a un passaggio epocale che segna la fine dell’età classica e l’inizio di un lungo periodo di trasformazioni che avrebbero modellato la Spagna medievale.

La scoperta del quartiere iberico: una città che si riscopre nel tempo

Strade, fogne e abitazioni di un passato preromano che riplasmò il volto di Elche

L’aspetto forse più sorprendente e rivoluzionario di questo progetto di scavo riguarda il ritrovamento di un quartiere iberico nascosto sotto i livelli romani. Risalente al III secolo a.C., questo insediamento presenta una rete viaria di 55 metri, con un sistema fognario organizzato e punti di accesso ben definiti, a testimonianza di un’urbanistica avanzata e di una società complessa ben prima della colonizzazione romana.

Questa scoperta amplia notevolmente la nostra comprensione della storia di Elche, confermando che la città si sviluppò non ex novo, ma su un nucleo urbano iberico già ampio e strutturato. Gli studiosi, come sottolineano Molina e il suo team, devono ora rivedere le narrazioni tradizionali: Ilici non è solo una colonia di veterani, ma una città con radici profonde, una continuità culturale e urbana che attraversa i secoli e le dominazioni.

L’evoluzione del sito dalla fase preromana, attraverso la romanizzazione, fino all’epoca visigota, si delinea come un percorso di stratificazioni e metamorfosi, dove ogni civiltà ha lasciato il proprio segno, contribuendo a plasmare il volto complesso e affascinante di Elche. In questo senso, il quartiere iberico non è solo un reperto archeologico, ma un tassello fondamentale per ricostruire le dinamiche sociali, economiche e politiche di una città in continua trasformazione.

Tra conservazione e valorizzazione: il futuro di un’eredità da custodire

L’impegno necessario per proteggere, studiare e condividere un patrimonio straordinario

Con l’ultima campagna di scavo del 2025, finanziata dall’Università di Alicante e dal Comune di Elche, il lavoro sul campo si avvia a una conclusione che apre però nuovi orizzonti. Il professor Molina insiste sull’urgenza di consolidare e proteggere le strutture emerse, oggi temporaneamente salvaguardate solo da reti anti-erbacce, per evitare che le intemperie e l’incuria ne compromettano la conservazione.

La musealizzazione e la creazione di un percorso di visita organizzato diventano quindi la sfida più importante: non solo per tutelare un patrimonio archeologico di eccezionale valore, ma anche per restituirlo alla comunità locale e al pubblico internazionale come fonte di conoscenza e ispirazione. Attraverso tecnologie digitali, ricostruzioni virtuali e un progetto culturale ben strutturato, sarà possibile offrire a visitatori e studiosi una finestra vivida e coinvolgente su questo angolo dimenticato dell’Impero romano e oltre.

Il cammino verso questo obiettivo richiede un impegno istituzionale forte e condiviso, capace di coniugare ricerca scientifica, conservazione e fruizione pubblica. È una chiamata a tutti — accademici, amministratori, cittadini — per non lasciare che questo prezioso testimone del passato si perda nel silenzio e nell’oblio.

L’esperienza viva del sito archeologico: un contatto diretto con la storia

Tra ghiaia colorata e antiche mura, un invito a sentire il profumo del passato

Nel frattempo, il sito rimane aperto ai visitatori, che possono passeggiare tra le vestigia di un’epoca lontana, ammirare i mosaici ancora vivi nei loro colori, e sentire sotto i piedi la ghiaia che riveste le pareti delle terme, custode silenziosa di secoli di vita quotidiana e di splendore. Questo contatto diretto con la materia storica è un’esperienza di grande suggestione, capace di evocare il vapore delle piscine, il calore degli ipocausti, il brusio di una città fiorente.

Non è solo turismo archeologico, ma un invito a una riflessione più ampia: su come il passato continui a vivere in ciò che resta, su come la storia non sia mai davvero sepolta, e su quanto sia importante riscoprire e custodire questi luoghi perché la memoria non si disperda. Un patrimonio che parla non solo agli studiosi, ma a chiunque voglia immergersi nelle profondità di un passato capace di raccontare desiderio, potere, cultura e cambiamento.

Come possiamo, oggi, rispondere all’appello che questo sito ci rivolge? Quale strada scegliere per