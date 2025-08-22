Archeologia. Scavano in un vivaio. Strane fosse. Arrivano gli archeologi. E scoprono un mondo di 4000 anni fa. Il giardino degli spiriti. Un anello attorno e dentro… Cos’hanno trovato?

Scavando presso i vivai, gli archeologi hanno rivelato ora la presenza di quattro grandi tumuli sepolcrali che si dispongono come un piccolo nucleo di memoria comunitaria, sorto oltre 4.000 anni fa. I fossati concentrici, le sepolture ad inumazione sono circoscritte da un anello magico, entro il quale si torna a 4mila anni fa. Lo scavo è in corso. Intervengono gli specialist di Cotswold archaeology.

Tumulo 1: il cuore di un culto collettivo

Al centro del sito si erge Barrow 1, il tumulo principale, oggi riconoscibile solo nei fossati concentrici che ne disegnavano la potenza architettonica. Con un diametro di quasi trenta metri, costituiva non soltanto un luogo di sepoltura, ma un punto focale visibile a distanza, un segnale di appartenenza e di permanenza. Lo vediamo in alto, nella foto qui sotto. Una volta si innalzava qui una sorta di collinetta dal prodilo regolare. Attorno c’era un fossato che vediamo ancora bene. I segni a forma di rettangolo che vediamo nell’area del fossato sono i saggi di sacavo degli archeologi.

All’interno, gli archeologi hanno individuato due sepolture:

Un’inumazione rannicchiata , con lo scheletro contratto e compatto, come se fosse stato avvolto in tessuti o trattato in un processo di parziale mummificazione. Un corpo custodito, quasi fermato nel tempo.

, con lo scheletro contratto e compatto, come se fosse stato avvolto in tessuti o trattato in un processo di parziale mummificazione. Un corpo custodito, quasi fermato nel tempo.

Una cremazione, deposta con cura accanto a un’urna ceramica integra, segno di un rituale altrettanto solenne.

Queste due modalità funerarie, differenti ma coesistenti, ci parlano di comunità che non avevano una visione unica del passaggio nell’aldilà, ma accoglievano la pluralità delle credenze e dei gesti rituali.

Un paesaggio di tombe e di memoria

Accanto al tumulo principale, altri tre barrows – oggi livellati dalle arature – si dispongono in sequenza, formando un cimitero di tumuli. Intorno e dentro di essi sono state rinvenute 14 cremazioni, alcune in urne, altre deposte in fosse, forse con resti di corredi organici scomparsi.

L’orientamento delle deposizioni, spesso in prossimità di Barrow 1, mostra la centralità di quel monumento, che rimase in uso come fulcro funerario per generazioni. Non si trattava soltanto di tombe: erano architetture simboliche, destinate a incidere nel paesaggio e nella memoria. Una cremazione era accompagnata da una piccola tazza in ceramica, un’altra da un piccone in corno: oggetti minimi, ma intensi, che trasformano il gesto della sepoltura in un dialogo fra i vivi e i morti.

Tumuli dell’Età del Bronzo e tumuli dell’Età del Ferro

Per comprendere il valore di queste strutture, è utile distinguere fra tumuli dell’Età del Bronzo e tumuli dell’Età del Ferro.

Nell’Età del Bronzo (2500–800 a.C.) , i barrows erano spesso monumentali, circondati da grandi fossati, concepiti come segni visibili di potere e di continuità. Le sepolture erano singole o collettive, con inumazioni rannicchiate, cremazioni e corredi ceramici. Il tumulo, con la sua mole, aveva anche un valore politico: dichiarava il possesso della terra da parte di una comunità.

, i barrows erano spesso monumentali, circondati da grandi fossati, concepiti come segni visibili di potere e di continuità. Le sepolture erano singole o collettive, con inumazioni rannicchiate, cremazioni e corredi ceramici. Il tumulo, con la sua mole, aveva anche un valore politico: dichiarava il possesso della terra da parte di una comunità. Nell’Età del Ferro (800–43 a.C.), i tumuli divennero meno frequenti e più modesti. Le sepolture potevano essere accompagnate da corredi di armi, carri o ornamenti, segno di una società stratificata, guidata da élites guerriere. In questa fase i tumuli avevano una funzione selettiva: non più luoghi collettivi, ma spazi destinati a figure eminenti, capi o capi-clan.

La differenza fra le due tipologie ci aiuta a comprendere il mutamento della società: dalla comunità agricola e rituale del Bronzo, al mondo gerarchico e guerriero del Ferro.

La lunga vita del paesaggio

Il sito di Showell non si esaurisce nel Bronzo. I solchi medievali che tagliano i fossati, le cave di calcare che ne hanno eroso le tracce, raccontano come ogni epoca abbia rimodellato il territorio, spesso inconsapevole della profondità storica sotto i propri piedi.

Così, la terra diventa palinsesto, dove si intrecciano rituali preistorici, coltivazioni medievali e sfruttamenti estrattivi. Ogni generazione ha inciso il proprio segno, ma sempre lasciando sotto la pelle del suolo l’eco di chi l’aveva abitato prima.

Una memoria che resiste

Gli scavi presso i vivai Showell offrono oggi la possibilità di leggere non soltanto le pratiche funerarie, ma l’intero rapporto che le comunità dell’Età del Bronzo avevano con la morte, con il paesaggio e con la continuità della vita.

In quei tumuli si conserva l’idea che la memoria dei morti non fosse confinata nel sotterraneo, ma dovesse erigersi visibile, dialogare con i campi, con i villaggi, con le generazioni che si sarebbero succedute.

Il paesaggio del Wiltshire – terra di Stonehenge, di colline segnate da cerchi e da linee – non è dunque soltanto geografia, ma un testo da leggere: un grande libro di pietra e terra, in cui la vita e la morte si intrecciano e continuano a parlarci attraverso i millenni.

Fonte: Cotswold archaeology