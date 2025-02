Archeologia. Scoperta. Dal prato spunta un uccello eterno. Cosa rappresenta? Di che materiale è fatto? Un oggetto di più di mille anni. A cosa serviva? Rispondono gli archeologi

Nel fervore creativo e spirituale dell’Alto Medioevo, l’immaginario degli uccelli occupava un posto d’onore, fondendo arte, artigianato e religiosità in simboli carichi di significati. Notevole impressione ha suscitato la scoperta di questa spilla medievale, legata a un simbolismo rituale, rinvenuta a Debenham (nel distretto di Mid Suffolk, Suffolk). Si tratta di un possibile montaggio decorativo o spilla ornamentale, databile tra il IX e l’XI secolo, realizzato in lega di rame e impreziosito da una raffinata doratura.

Descrizione del reperto e dati tecnici

Il reperto si presenta sotto forma di un uccello stilizzato, raffigurato in profilo con lo sguardo rivolto verso destra. Le sue caratteristiche salienti includono:

Iconografia e forma: Un corpo eretto con petto rotondo e gonfio, da cui si snoda un collo sottile e allungato, culminante in una piccola testa ovale. Il becco , appuntito e orientato verso il basso, è accompagnato da una piccola proiezione triangolare sulla sommità della testa, che potrebbe rappresentare un pettine ornamentale. La coda a ventaglio è impreziosita da un motivo a “S” rovesciata, anche se in parte eroso dal tempo, mentre il dorso e il collo presentano scanalature e righe trasversali che testimoniano l’accurata lavorazione artigianale. Un’ ala sottile , con un’estremità bulbosa e orientata diagonalmente all’indietro, arricchisce ulteriormente la composizione.

Materiali e Costruzione: Materiale principale: Lega di rame, con la parte anteriore dorata per accentuare i dettagli decorativi. Tecniche costruttive: Tracce residue di saldatura sono visibili sul retro, suggerendo che l’oggetto potesse essere montato su un supporto più ampio oppure integrato in una spilla con dispositivi di attacco saldati, anziché scolpiti in un’unica unità.

Dimensioni e Stato di Conservazione: Lunghezza: 37,87 mm Larghezza: 21,87 mm Spessore: 4,05 mm Peso: 6,60 g Le estremità inferiori, probabilmente intese come “zampe” o punti di fissaggio, risultano mancanti a seguito di un’usura dovuta a una rottura pregressa.



Uccelli nell’immaginario medievale e nella religione Cristiana

L’uccello, figura ricorrente nell’arte e nella simbologia del Medioevo, rappresentava la connessione tra il mondo terreno e quello celeste. Nella tradizione cristiana, ad esempio, la colomba è emblematica dello Spirito Santo e della pace, mentre altre specie venivano interpretate come simboli di rinascita, libertà e protezione.

Il reperto SF-6D616B, con la sua forma elegante e dinamica, potrebbe richiamare l’immagine di un fagiano – noto per il suo piumaggio colorato e la sua presenza nei banchetti aristocratici – oppure quella di un uccello migratore, simbolo di viaggio e transitorietà. Quest’ultima ipotesi si collega all’idea di un passaggio, un transito tra culture e credenze, in un’epoca di intensi scambi culturali e politici. Sempre costante appare il legame dei volatili, nella religione medievale, con la fenice che risorge dalle proprie ceneri, che diviene simbolica allusione a Cristo risorto e alla vittoria sulla morte

Uccelli nelle Culture Longobarda e Bizantina

Nel contesto longobardo, l’immaginario degli uccelli si intrecciava con il concetto di regalità e potere. Le decorazioni su oggetti preziosi e gioielli spesso includevano raffigurazioni di uccelli, intesi a simboleggiare la nobiltà e la forza, nonché a richiamare tradizioni antiche e mitologiche.

Parallelamente, nella cultura bizantina, l’uccello assumeva una valenza duale: da un lato, come simbolo decorativo, veniva integrato nelle opere d’arte e nei mosaici liturgici, richiamando la perfezione del creato e la presenza divina; dall’altro, poteva essere interpretato come una metafora della trasformazione spirituale e del viaggio dell’anima. Le raffigurazioni bizantine, spesso stilizzate e geometriche, esaltavano la fusione tra il naturale e il divino, creando un linguaggio iconografico ricco e articolato.

Il reperto SF-6D616B non è soltanto un esempio della raffinata artigianalità dell’Alto Medioevo, ma anche una finestra aperta su un mondo simbolico in cui l’uccello, sia nella sua veste di fagiano dal portamento regale che come migratore, rappresentava l’incontro fra la vita terrena e quella spirituale. Le possibili interpretazioni iconografiche, arricchite dalla presenza di elementi tipici della tradizione longobarda e bizantina, offrono agli studiosi preziosi spunti di riflessione su come le culture del tempo si confrontassero con il concetto di sacro e con la rappresentazione della natura.

L’inserimento di questo reperto nel portale dei beni archeologici ne assicura la tutela e la diffusione, permettendo di approfondire ulteriormente il dialogo tra arte, storia e simbolismo, e di preservare per le future generazioni un pezzo autentico del mosaico culturale medievale.