Archeologia, scoperta in campagna. Che stranezza! Ma va là, bilama. Ha 1500 anni. Thor e il drago serpente? A che serviva? Cosa rappresenta?

Poi, un segnale diverso: più caldo, più pieno, quasi vibrante.

Pochi colpi di pala e il terreno svela un oggetto dorato, intriso di ombre e luce. E’ chiaro, cos’è. Era fondamentale per la vestizione, dei nostri antenati Ma l’oggetto è modellato – o meglio lo fu la sua matrice di fusione – per richiamare la protezione del Cielo su chi lo indossasse.





Un ritrovamento che porta agli Dei

Il segnale che ha interrotto il silenzio

Kemi, 20.000 abitanti. È una città nota per il suo castello di neve e per il sole che, d’estate, non tramonta mai. Qui, la cercatrice amatoriale si è imbattuta in un reperto che gli archeologi definiscono “rarissimo”.

Cos’è una fibula e cosa significava nell’Età del Ferro

Più di un fermaglio: un biglietto da visita sociale e un talismano

La fibula era un fermaglio per chiudere tuniche e mantelli. Anche nel periodo delle migrazioni (475-550 d.C.) era molto più di un elemento funzionale. Ogni esemplare raccontava chi eri: il rango, le alleanze, il prestigio, in alcuni casi la professione o la devozione religiosa.. Spesso, le decorazioni incorporavano simboli protettivi o richiami mitologici, trasformandole in veri amuleti di potere.

Analisi dell’oggetto: tre immagini in una

Martello possente, lancia guerriera, drago in fuga

La fibula di Kemi, ora al Museo Tornedalen, è lunga e massiccia, forgiata in bronzo con inserti dorati. “La parte superiore, larga e orizzontale, ricorda in modo impressionante Mjöllnir, il martello di Thor, simbolo di forza divina. – dicono gli studiosi di iconografia di Stile arte – Il corpo centrale, stretto e affusolato, si apre in una punta tripartita come una lancia, segno di potere militare. Ma se si osserva con attenzione, ecco apparire il volto di un serpente o di un cavallluccio marino. Il serpente è in fuga”.

Thor contro il drago-serpente

Il duello cosmico inciso nel bronzo

Nella mitologia norrena, Thor affronta Jörmungandr, il mostro marino che avvolge la terra. È un nemico destinato a morire e a uccidere: quando Thor lo colpisce con il martello, il veleno del drago lo condanna. Questa lotta rappresenta lo scontro eterno tra ordine e caos.

Un reperto che riscrive la mappa degli scambi

Da Rovaniemi all’Hälsingland, un filo invisibile nel Nord

Solo un altro esemplare simile è stato trovato in Finlandia, a Rovaniemi. Nessuna traccia nella Svezia settentrionale, mentre reperti affini provengono dalla Svezia centrale e dalla Norvegia meridionale. Questo indica che già 1.500 anni fa le rotte commerciali e le reti d’élite raggiungevano regioni che si credevano isolate.

L’arrivo al museo

Il profumo del passato dietro il vetro

Oggi la fibula è visibile al Museo Tornedalen. Sotto la luce radente, le decorazioni vegetali e le linee spezzate acquistano rilievo. L’oro antico contrasta con l’ossidazione scura, creando un effetto quasi pittorico. È come se, dietro il vetro, si potesse ancora percepire il calore della pelle che un tempo sfiorava il metallo, il fruscio del tessuto che scivolava sotto il fermaglio, il brivido di portare addosso un simbolo divino.