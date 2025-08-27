Archeologia, scoperta in Sicilia. L’occhio degli Dei su altri templi sepolti. Cos’hanno trovato ora gli archeologi? Il divino tra pietra e polvere

Due aree sacre, un’antica strada e una bottega di vasi rituali ridisegnano la mappa religiosa e urbana della colonia greca sul Tirreno.

Himera, una città che non smette di parlare

Ogni campagna di scavo nella vasta area di Himera, oggi nel territorio di Termini Imerese e Buonfornello, ha l’effetto di uno squarcio improvviso su un palinsesto antico. Non solo cocci e muri: ma frammenti di vita, riti, sacrifici, storie di comunità che hanno lasciato, sepolta, la loro voce. L’ultima campagna, condotta nel Piano del Tamburino, ha restituito alla storia due complessi sacri, una strada nuova e soprattutto un’inedita polesìs – un punto di vendita di recipienti di ceramica destinati al culto.

Una scoperta che non è dettaglio marginale, ma che illumina la vita religiosa e sociale di una polis greca trapiantata in Sicilia: qui il divino non era astrazione, ma realtà quotidiana che attraversava la città, le sue feste, le sue economie.

Himera, nodo tra mito e geografia

Fondata nel 648 a.C. da coloni calcidesi e dorici, Himera fu città di frontiera e di equilibrio: affacciata sul Tirreno, ma protesa verso le valli interne, era porta di passaggi, commerci e idee. Fu anche luogo di scontri memorabili, come la Battaglia del 480 a.C., quando i Greci di Sicilia inflissero ai Cartaginesi una sconfitta ricordata da Tucidide come parallela agli eventi delle Termopili e di Salamina.

Il Tempio della Vittoria, ancora oggi monumento imponente nell’area archeologica, nacque da quella vittoria: segno che Himera sapeva celebrare i suoi successi inscrivendoli nella pietra e nella religione. Distrutta poi nel 409 a.C., rimase nel ricordo degli storici antichi come una città-simbolo, crocevia del destino mediterraneo.

Lo scavo notturno: luce solare per una città sepolta

L’équipe guidata da Elena Mango dell’Università di Berna ha condotto la tredicesima campagna di scavi. Con lei dieci giovani studiosi e studenti di Berna e Friburgo, in collaborazione con il Parco di Himera, Solunto e Iato, diretto da Domenico Targia.

Da tre anni il cantiere adotta la formula “cool & green”: lavoro nelle ore serali e notturne, con fari alimentati a energia solare. Non solo una strategia contro il caldo estivo, ma una scelta sostenibile che restituisce agli archeologi una condizione quasi rituale: scavare alla luce artificiale nella notte siciliana è un po’ come ripetere un rito antico, in cui il tempo moderno e quello arcaico si sovrappongono.

Dentro il santuario: quattro altari e le tracce del sacrificio

Il santuario messo in luce, su circa 200 metri quadrati, racconta un mondo di gesti e di credenze:

quattro altari allineati, fulcri di comunicazione con il divino;

allineati, fulcri di comunicazione con il divino; offerte votive : cibi, bevande, libagioni che venivano consumate e lasciate agli dei;

: cibi, bevande, libagioni che venivano consumate e lasciate agli dei; ossa di caprovini, resti di sacrifici collettivi.

La comunità imerese si riconosceva in queste pratiche: sacrificare, condividere, banchettare insieme significava non solo rivolgersi alle divinità, ma anche rafforzare l’identità politica e sociale della polis.

La polesìs: il negozio del rito

Il rinvenimento più sorprendente è la polesìs, punto di vendita dei recipienti ceramici. Lungo la strada che fiancheggiava il santuario, i fedeli potevano procurarsi vasi, coppe, crateri necessari per compiere libagioni o depositare offerte.

Questo dato apre nuove prospettive: il santuario non era solo luogo sacro, ma microcosmo economico e sociale, dove l’atto di acquisto era parte integrante del rito. Non un commercio profano, ma un servizio regolato dalla comunità, che trasformava l’oggetto quotidiano in strumento sacro.

Voci istituzionali: Himera come patrimonio vivo

«Himera restituisce sorprendenti vestigia del nostro passato – ha dichiarato l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato –. La ricerca è passaggio fondamentale per la tutela e la fruizione del patrimonio, e su di essa il governo Schifani continua a investire».

Le parole istituzionali segnano un orientamento: Himera non come rovina muta, ma come cantiere di memoria viva, destinato a diventare sempre più fruibile e parte dell’offerta culturale della Sicilia.

Dal sacrificio al convivio: il senso dei resti animali

Gli scheletri di animali rinvenuti – soprattutto caprovini – ci rimandano a un rituale diffuso nel mondo greco: il banchetto sacrificale. Dopo l’immolazione sugli altari, le carni erano consumate dai cittadini. L’atto non era solo devozione, ma rito politico: mangiare insieme rafforzava il legame civico, trasformando la religione in strumento di coesione sociale.

In questa pratica si rivela la funzione primaria del santuario: non semplice spazio sacro, ma cuore identitario della polis, luogo dove il religioso e il politico si intrecciavano.

Un passato che ritorna, un presente che ascolta

I risultati della campagna saranno presentati domani, 28 agosto, alle 21, nel Tempio della Vittoria. La scelta del luogo non è casuale: il santuario che celebrò la vittoria del 480 a.C. diventa il palcoscenico in cui la città moderna incontra la città antica.

È un gesto di restituzione: scienza e comunità si incontrano, come ieri accadeva intorno agli altari.

Himera, specchio del Mediterraneo

Ogni pietra riportata alla luce a Himera è frammento di un grande racconto: la Sicilia come crocevia di popoli, la polis come organismo vivo, il santuario come spazio di mediazione tra l’umano e il divino.

La strada appena scoperta, la polesìs, gli altari, le ossa, le offerte: tutto concorre a ridisegnare la mappa di una città che, sebbene distrutta, continua a emergere dal mito alla storia.

E forse non è un caso che gli archeologi lavorino di notte, alla luce di fari solari: perché Himera, città di frontiera e di battaglie, sembra voler parlare ancora, tra pietra e polvere, sotto le stelle del Mediterraneo.